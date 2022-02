Vesna Prekopic: Blir det lättare att öppna våra hjärtan för ljusa ukrainare?

Den eskalerande Ukrainakrisen har redan gjort avtryck i mitt Facebookflöde. Det har börjat dyka upp profilbilder med en blågul ukrainsk flagga i hörnet. Som en markör för solidaritet, gissar jag. Men dessa digitala klistermärken har alltid gjort mig nedstämd. Facebook tar inte betalt för dem, ändå förknippar jag dem med medeltidens avlatsbrev, en eftergift för syndastraffen som befriade människor från skärselden.

Den digitala aktivismen kan vara ett sätt att undkomma skamvrån, för tänk om någon skulle få för sig att du inte är god och rättänkande – att du står på Rysslands sida. Jag blir nedstämd för att det är ett meningslöst poserande samtidigt som ett öppet krig nalkas i Europa.

Det hela är nästan svårt att ta in, trots att de senaste årens politiska utveckling i Ukraina och Ryssland har talat för att det förr eller senare skulle ske. Ukrainska medborgare som bor i Ryssland uppmanas att lämna landet och 140 000 reservister i åldern 18-60 år är inkallade efter en order från Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Under onsdagen har även det ukrainska parlamentet röstat ja till att privatpersoner i Ukraina får bära vapen i självförsvar.

Det som sker i Ukraina kommer att påverka Europa i stort, men också Sverige specifikt, inte minst kommer det att säga något om vilka vi – under åren som gått sedan den förra stora flyktingkrisen – har blivit. Minns vi betydelsen av ordet solidaritet? Gör vi i praktiken skillnad på flykting och flykting? Kommer det att vara lättare att öppna våra hjärtan och vårt land för ljusa ukrainare än för syrier och afghaner?

Vi får väl se. SCB:s statistik visar att våra europeiska grannar redan flyr hit. Förutom de syriska medborgare som sedan 2012 har varit den enskilt största gruppen asylsökande i Sverige, hör uzbeker, irakier, iranier, afghaner och ukrainare till de vanligaste grupperna.

Regeringen har nu fattat beslut om att bidra med 20 miljoner kronor extra till Internationella Rödakorskommitténs (ICRC) humanitära arbete i Ukraina. Det vore naivt att tro att det är det enda som kommer att krävas från svenskt håll. Amnesty Internationals generalsekreterare Agnès Callamard har redan varnat för att den ryska invasionen av Ukraina kommer att innebära en humanitär katastrof med miljontals ukrainska flyktingar som söker sig till angränsande europeiska länder.

Sverige kunde inte lösa världens flyktingkris 2015 på egen hand och kommer inte kunna göra det nu heller. Omfördelningssystemet i Europa måste fungera. Men det betyder inte att gränserna ska stängas, som statsminister Magdalena Andersson antyder. 2016 sa dåvarande migrationsminister Morgan Johansson (S) i Ekots lördagsintervju att inget EU-land ska kunna säga att flyktingar inte är välkomna, eftersom det strider mot de gemensamma europeiska värdena. Det måste rimligtvis även gälla Sveriges agerande 2022.

”Ett av den moderna människans mest envisa självbedrägerier är övertygelsen om att just hon just nu lever i en helt ny tid, unik. Men det vi kallar 'samtid' och det vi tror oss ha 'lärt av historien' är bara tunn fernissa. Barbariet är alltid redo att träda i tjänst.” skrev Per Svensson i DN förra året, 30 år efter krigsutbrottet i före detta Jugoslavien. Ett krig där fruktansvärda scener utspelades mitt framför ögonen på resten av Europa, scener som vi lovat att aldrig glömma. Koncentrationsläger, etnisk rensning, massmord, folkmord. Ukraina är inte där än, men vi får inte vara så naiva att vi blundar även denna gång. Vi får inte vara så naiva att vi inte förbereder oss.

