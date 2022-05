Vesna Prekopic: De påslagna kamerorna visar att Kardashians visst tror på terapins kraft

I en DN-intervju (15/10-20), strax innan hans bok ”Jag kan ha fel” kom ut, sa den tidigare buddistmunken Björn Natthiko Lindeblad att ”människor mår dåligt i onödan. Det största skälet till det är att vi tror på tankar vi har om vad som är fel på oss, vad som är fel på världen, hur andra borde vara och hur jag borde vara”. Lev här och nu, var närvarande och släpp kontrollen, våga lev i osäkerhet, är Natthiko Lindeblads budskap.

Jag kom att tänka på det när jag nyligen hörde avsnittet ”Slut på livsråd” av Liv Strömquists och Caroline Ringskog Ferrada-Nolis ”En varg söker sin pod”. De är inne på ett liknande spår när de i ett samtal om familjen Kardashian nöjt konstaterar att alla i serien säger att de inte tror på terapi, vilket Strömquist och Ringskog Ferrada-Noli tycker att de gör helt rätt i. Det är detta som är framtiden, menar de.

Caroline Ringskog Ferrada-Noli tycker till och med att det är starkt att lämna en terapeutisk livssyn. ”Tror man inte på terapi, tror man inte på att det ena leder till det andra, utan bara på framtiden. Man tror bara på att skapa. Man tror inte att det blir något av något som har hänt, utan man tror bara på nästa steg”, säger hon. Med andra ord: vältra dig inte i det förflutna, gilla läget, se framåt och gör det du måste för att ta dig igenom nuet.

Trots att det är den trendspanarsäkra podcastduon som uttalar terapiskepticismen, undrar jag om det verkligen stämmer att upptagenheten av psykets mörka vrår och dess konsekvenser i livet är på väg bort inom populärkulturen. Resonemanget går visserligen i linje med den amerikanska litteraturkritikern Parul Sehgal, som i den uppmärksammade New Yorker-essän ”The case against the trauma plot” från i vintras kritiserar hur samtida fiktion tillämpar trauma för att driva en berättelse framåt.

”The trauma plot” används, hävdar Sehgal, tidsenligt (och tvångsmässigt?) för att förklara varför fiktiva personer är som de är och handlar som de gör. Men vad är det för fel på lite välgörande glömska eller förtegenhet? frågar hon sig. Allt behöver ju inte släpas fram i ljuset, ibland är okunskap om vad som hänt tidigare i livet bättre än vetskap, åtminstone för läsare och tittare.

Har hon rätt? Jag tycker inte det. Möjligtvis är det ett numera uttjatat och lite slappt trick att göra fiktiva personer till offer för trauman, eftersom deras personligheter och handlingar på så sätt fortare begripliggörs. Och vi, publiken, fråntas chansen att själva fylla i tomrummen med fantasier om vad som kan ha hänt, samtidigt som vi ges möjlighet att genom att bjudas in i andras hemliga rum få syn på våra egna själsliga skrymslen.

Jag förstår till fullo den pragmatiska inställningen till livet där man biter ihop och går vidare. Jag är själv slav under den, men tror att det är vanskligt och fel att avfärda terapi som ett sätt att fastna i det förflutna. Man kan inte bara gå framåt utan att titta bakåt – så gör barn innan de lär sig av sina erfarenheter. Som reflekterande vuxna kan vi, om vi vill och vågar, se att det vi gör nu kan bero på det vi själva eller någon annan gjort mot oss då. Det gör också att vi kan bestämma oss för att lära oss att förstå destruktiva mönster och att bryta dem.

Jag tror tvärtemot ”En varg söker sin pod” att vi kommer att få se ett uppsving för psykoterapi och psykoanalys. Inte minst efter succén med den traumaundersökande och terapeutiska podcasten ”Sorry, allt gick åt helvete” med Fredrik Söderholm och Ola Rapace, som genom att demaskera och dissekera sig själva och varandra, försöker att förändra sina liv. Frågan är inte om det påverkat dem att ha en obefintlig eller dålig relation till sin pappa, utan hur.

Men den viktigaste lärdomen som terapi kan ge är att det finns en förklaring.

”Jag försöker titta på min barndom med nya ögon och plötsligt ser jag mig själv i ett helt nytt ljus. En liten pojke som var rädd, skamfylld och ensam och som tror att han ska bli övergiven av alla han älskar. Inte så konstigt. Jag blev ju det. Jag lär mig att allt som jag trodde var fel med mig började som copingstrategier och försvarsmekanismer. Att jag är så hypervaksam och har ett obalanserat nervsystem är inte ett tecken på att något är fel på mig utan att jag alltid anpassade sig efter den stundtals otrygga miljö jag växte upp i.” Så sammanfattar Fredrik Söderholm själv sin resa i sitt förflutna via ”Sorry, allt gick åt helvete” i Aftonbladets artikelserie Mannen (3/5).

Fredrik Söderholm och Ola Rapace gör den terapeutiska podden ”Sorry, allt gick åt helvete” ihop. Foto: Thomas Karlsson

Kanske behöver vi inte ens argumentera för mer eller mindre terapi, kanske behöver vi mest påminna oss om vikten av att kommunicera med någon. ”Sorry, allt gick åt helvete” visar också på det som författaren och psykoanalytikern Donnel B. Stern skriver om i ”Partners in thought” (2010), nämligen vikten av vittnen för att ett trauma ska bli lättare att förstå och förnimma för den som upplevt det. Om vi ska kunna förstå våra handlingar, och inte bara skapa narrativ om våra liv, utan också vara vaksamma inför vilka narrativ vi skapar måste vi känna att andra människor känner oss. Vi måste känna att vi existerar i någon annans medvetande och att denne andre är känslomässigt mottaglig för oss, att han eller hon bryr sig om vad vi upplevt och hur det påverkar oss. Det är vad det innebär att ha ett vittne, menar Stern.

Denna vittnesrelation kan finnas i terapi. Den kan också finnas i en podd mellan två såriga och sårbara män, två personer som i stället för att driva runt i sina egna instängda tankar, delar dem med varandra. Genom att få kropp och studsa mot en annan kropp ändrar tankarna inte så sällan form. På så vis spelar det ingen roll om medlemmarna i familjen Kardashian säger att de inte tror på terapins kraft, de påslagna kamerorna visar att de visst gör det.

