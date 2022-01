Vesna Prekopic: Det går att bryta loopen som någon annan har satt i spinn

Storheten med ”The Matrix” när den kom 1999 var inte bara de magnifika, och för sin tid banbrytande och stilbildande, specialeffekterna utan även de existentiella frågor som invaderade huvudet hos biobesökarna: Vad är sant och vad är verkligt? Hur vi vet skillnaden mellan det vi vet, eller tror oss veta, den rena lögnen och fiktionen? Vad är frihet? Lycka? Vem är jag och vad är meningen med alltsammans?

Vem har inte någon gång i livet ställts inför samma oåterkalleliga val som hackern Neo? Ta det blå pillret och fortsätt leva med lögnens slöja framför ögonen eller ta det röda och se världen som den verkligen är.

I ”The Matrix”, liksom de två uppföljarna ”The Matrix reloaded” och ”The Matrix revolutions”, är världen en skenvärld, en simulering styrd av maskiner som förslavat människorna. Vi kan frigöra oss om vi väljer att göra det, om vi väljer att se sanningen, som trots att den består av lidande är det vi bör välja framför ett behagfullt liv i lögn. Ändå tycks vi i dag bara än mer angelägna om att skapa och sprida illusionen av ett liv.

Världen år 2021-2022 är en hyperverklighet i långt högre grad än den värld som The Matrix hade premiär i för 22 år sedan, just därför är det genialt att i den nya filmen ”The Matrix resurrections” låta en åldrad Neo med minnesförlust gå i psykoanalys och trycka i sig ångestdämpande blå piller för att stå ut med sig själv och sitt liv, som alienerad speldesigner av succétrilogin ”The Matrix”.

Grundpremissen för Matrixfilmernas konflikt, att gränsen mellan det artificiella och det autentiska är upplöst, fortsätter här att utforskas utifrån den franska postmodernisten och kulturteoretikern Jean Baudrillards bok ”Simulacra and Simulation” (en ihålig upplaga av boken används av Neo som sedelgömma i första filmen och i den bioaktuella består blinkningen av ett kafé som heter Simulatte).

Baudrillards tes är att vi skapar vår verklighetsuppfattning genom symboler och tecken, men eftersom dessa kan manipuleras kan de också skapa en egen betydelse, som vi människor styrs av. Det sanna och det falska, originalen och kopiorna, det verkliga och det overkliga flyter ihop.

Den andra och den tredje Matrixfilmen kom 2003, ett år innan Facebook lanserades, därefter har oräkneliga digitala universum skapats för att förse oss med artificiell näring, långt bort från den verkliga verkligheten. I dag strävar vi efter att maximera antalet följare och gillamarkeringar på sociala medier, lättmanipulerade via bottar, digitala låtsasmänniskor, för att få oss att tycka, tänka och känna i en viss riktning. I ”The Matrix resurrections” har det gått ett steg längre, bottar har materialiserats till människor som vi anpassar våra liv till.

Essy Klingberg konstaterade i en artikel i SvD (15/12), apropå att Hillary Clinton publicerat en video med det segertal till nationen hon aldrig fick hålla som president, att dokusåpafieringen av livet verkar här för att stanna, för ”om du är med om en personlig tragedi och inte genast omvandlar den till en inspirationsföreläsning eller ett skojigt talkshowframträdande – har det då ens hänt?” Det autentiska är artificiellt och det artificiella som räknas som autentiskt.

”We can't see it, but we’re all trapped inside these strange repeating loops”, säger Morpheus. Vi märker det inte ens, men vi är alla fast i märkliga, repetitiva loopar. ”The Matrix resurrections” påminner om att det går att bryta loopen som någon annan satt i spinn. Så länge vi aktivt söker efter meningen med existensen kommer vi att vara mer människa än maskin. Tecknens tyranni går att bryta.

