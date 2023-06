Vesna Prekopic: Det krävs nationell samling för att stoppa det brutala gängvåldet

Logga in

Under helgen som gått har sju personer i Stockholmsområdet skjutits inom loppet av ett dygn. Fyra personer i Farsta under lördagen, varav en 15-åring och en man i 45-årsåldern har dött av sina skador, två män i Solna och en i Jordbro under fredagskvällen.

Dessutom har skottlossning skett under lördagen i Eskilstuna, natten till söndag har en villa i Malmö beskjutits och natten till måndag vaknade en barnfamilj i Upplands Väsby av att det skjutits mot deras ytterdörr.

I skrivande stund har 12 skjutningar skett innan halva juni passerat. Som om det inte vore nog knivhöggs en 15-åring till döds i torsdags i Stockholm av en jämnårig och en 11-årig pojke kördes ihjäl i Märsta när han var ute och cyklade, enligt Aftonbladet av en känd gängkriminell.

Gängkriminaliteten var dominerande under valrörelsen hösten 2022 och inte minst Moderaterna lovade krafttag mot gängvåldet. Det skulle vara så lätt för de politiska motståndarna, med socialdemokraterna i spetsen, att sommaren 2023 skadeglatt anklaga regeringen. Påminna den om hur de själva pekade finger åt den dåvarande rödgröna, med anklagelser om att göra för lite, för långsamt, för sent eller ingenting alls.

Låt oss hoppas att ingen försöker vinna billiga politiska poänger på den senaste tidens mardrömslika utveckling. Låt oss också hoppas att det inte kommer fler förutsägbara mediala fördömanden av det fruktansvärda våldet, som numera kan drabba vem som helst som råkar befinna sig på fel plats vid fel tidpunkt.

Låt oss i stället kräva att alla riksdagens partier tillsammans och snabbt enas om en blocköverskridande handlingsplan mot våldet, akut såväl som långsiktig. Låter det naivt? Inte när svenska tonåringar används som barnsoldater, vittnen till våldsdåd inte vågar träda fram av ren rädsla, människors hem sprängs av kriminella och det öppna samhället hotas av rå kriminalitet.

På Moderaternas hemsida kan man läsa: ”Som samlingspartiet i svensk politik kommer Moderaterna att söka breda överenskommelser i frågor som är särskilt viktiga för Sverige, vara lyhörd för hela landets olika behov av reformer, och i allt vi gör vägledas av tanken att vi med gemensamma krafter kan få ordning på Sverige.”

Bollen ligger hos er, statsminister Ulf Kristersson och justitieminister Gunnar Strömmer – det är dags att visa de kriminella vad gemensamma krafter kan åstadkomma.

