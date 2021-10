Vesna Prekopic: Mastigt och nyanserat tidsdokument om metoo

Jag har en mapp med alla de metooartiklar som publicerades i DN och SvD under hösten 2017. Jag minns att jag tänkte att det jag läste var historiskt, att artiklarna måste sparas.

Skådespelerskornas upprop #tystnadtagning publicerades den 8 november 2017 i SvD, det första av över 70 upprop som delade kvinnors vittnesmål. Totalt samlades över 100 000 namnunderskrifter in från de olika metoouppropen.

När jag sett klart alla åtta avsnitt av SVT-dokumentären ”Metoo – hösten som förändrade Sverige”, tar jag fram mappen igen. Branschuppropen, ledartexterna, krönikorna, nyhetsartiklarna, granskningarna. De bränner i händerna på mig medan dokumentärseriens gitarrmanglande introlåt ”Shitlist” går på repeat och ringar in kärnan av vad metoo var, med orden ”When I get mad/And I get pissed/I grab my pen/And I write out a list/Of all the people/That won't be missed/You've made my shitlist”.

Vrede. Kvinnors vrede över att män tar sig rätten att kränka, utnyttja och våldföra sig på dem.

Programmet är ett mastigt och nyanserat tidsdokument av både styrkorna och fallgroparna under (kvinno)folkrörelsen metoo. Jag är glad att SVT fokuserar på organiseringens och kollektivets kraft, för jag tror att vi behöver påminnas om hur och varför metoo en gång startade. Och det var inte för att hänga ut enskilda förövare, det var för att genom en gemensam röst av kvinnliga erfarenheter peka på misogyna strukturer och utifrån dessa kräva förändring på systemnivå. Det är samtidigt ett snilledrag att i dokumentären låta kvinna efter kvinna kliva ur kollektivets anonymitet och ställa sig framför en vit vägg och med blicken rakt i kameran berätta om de verbala och fysiska övergrepp som män har utsatt dem för. På jobbet, på krogen, i hemmet.

Hashtaggen #metoo förkroppsligas, och som en grekisk kör, mellan nyhetsklipp och intervjuer, påminner de vittnande kvinnorna oss tittare om vikten av att synliggöra och lägga skammen där den hör hemma. Det är starkt, effektfullt och modigt.

Mina utrivna tidningssidor får mig att minnas hur rösternas vrål gjorde att hela världen höll andan, lyssnade och applåderade. Dokumentärserien får mig att inse att vi lurades att tro att allt skulle bli annorlunda. I sista avsnittet sammanfattar Ida Östensson vad som hänt under denna tid, det har ”bubblat lite här och där men det är så jäkla fjösigt”. Hon har så rätt.

Det kommer fortsätta att vara fjösigt tills männen gör sin del av jobbet. Psykologen och författaren Calle Brunell, som också medverkar i dokumentären, skriver i sin bok ”Man – i ljuset av #metoo” (2019) att män måste börja belysa män, deras framgångar såväl som misslyckanden, på gruppnivå, i stället för på individnivå. Män behöver lära sig att se på sin makt och maktlöshet utifrån det patriarkala system som både män och kvinnor lider under.

”Metoo – hösten som förändrade Sverige” hjälper oss att minnas att vanmakt går att byta ut mot handlingskraft. Kvinnorna visade det då, männen måste göra det nu.

