Vesna Prekopic: Om samhället är större än gängen, då är misslyckandet större att barn utnyttjas av kriminella

Alla här inne kan bli vad ni vill.

Du är en blatteunge som inte betyder någonting.

Två olika budskap till samma barn. Det första från läraren Ali, som i sitt klassrum i en förortsskola kämpar för att ingjuta hopp och framtidstro i områdets tolvåringar. Det andra från en lokal gangster som utnyttjar tolvåriga barn för att gömma vapen och sälja droger. Du äger ditt liv, säger läraren, visualisera vad du vill göra av det och sikta på att ta dig dit. Jag äger ditt liv, säger de kriminella, försöker du ta dig ur min värld klipper vi dig.

Kampen om barnen, och barnens kamp för sina liv, skildras brutalt och trovärdigt i spelfilmen ”Bullets”, skriven och regisserad av Peter Pontikis på ett sätt som skapar andnöd. Filmen bygger på flera års research med hjälp av polis, forskare, socialtjänst, skola, unga kriminella och civilsamhället på Järvafältet. Det märks att den är grundad i verkligheten, för varje sekund känns autentisk och därmed dessvärre realistisk.

När eftertexterna kommer får vi äntligen se en strimma av hopp i form av barn som med ljus blick tittar in i kameran och berättar om sina framtidsdrömmar. En pojke vill bli brandman, för han gillar stången som man svingar sig i. Så tänker barn som får vara barn. I Diamant Salihus dokumentär ”Vem ska rädda barnen?” säger andra barn att de inte vet vad de vill bli, i stället oroar de sig för att bli skjutna.

Salihu är med i panelsamtalet som följer efter en visning av filmen, tillsammans med juristen och författaren Evin Cetin, polisen Nadim Ghazale och kriminologiprofessor Jerzy Sarnecki. Salihu berör vikten av att dela verklighetsbeskrivning. Alla har sitt eget tunnelseende. Först när vi ser samma saker och tydligt talar om vad vi ser, kan vi ta rätt beslut framåt, säger han. Och jag håller med. Det är därför filmer som ”Bullets” och hans egen dokumentär behövs. Det är också därför jag känner irritation när Jerzy Sarnecki säger att när gänget som drar i Abdel från ena sidan är symboliskt fler än läraren som drar från andra sidan för att rädda honom, är den bilden inte sann i verkliga livet. ”Det här är en väldigt viktig poäng, att de flesta ungar i de värsta förorterna klarar sig alldeles utmärkt. Vi får aldrig glömma att det här är en bild av verkligheten, en annan är alla de som klarar sig.”

Jag vet inte om han är medveten om vad han säger eller om jag missförstår. Men det är just detta som är problemet. Att samhället accepterar att det finns olika verkligheter för barn att växa upp i, om de inte hinner dö i en skjutning eller sprängning innan sin 18-årsdag förstås. Om samhället nu är större och starkare än gängen, då är misslyckandet så mycket större att barn utnyttjas av kriminella. Vad spelar det för roll om det är få barn som i praktiken lever som gatubarn och barnsoldater?

Evin Cetin påpekar att utvecklingen har pågått åtminstone sedan 2010, då en statlig utredning visade att 5 000 killar var på väg in i kriminalitet. Nadim Ghazale säger att i Borås finns det forum som heter ”Barn och unga i riskzon”, där det varje vecka kommer in nya barn för polisen att hålla koll på. Enligt polisen fanns det 1 200 minderåriga nätverkskriminella under 2021, och siffran har troligtvis ökat sedan dess.

Jag råder varenda politiker och beslutsfattare med möjlighet att ändra på den misär som råder för många barn att titta på ”Bullets”, och sedan agera utifrån svaren på frågorna: Vad behöver göras? Hur ska vi göra det?

Jag kan svara på när det ska göras – nu.

