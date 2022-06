Vesna Prekopic: Sliten Jordan B Peterson predikar om vikten av att ta sig i kragen

Han har över fem miljoner prenumeranter på sin Youtubekanal och vid boksläpp åker han ut på efterföljande världsturné, som rockstjärnorna gjorde förr. Publiken brukar utmålas som en samling brölande incels och sammanbitna kvinnohatare i blandade åldrar. Man ska visserligen aldrig döma hunden efter håren med det lämmeltåg av mestadels män på väg från Globens tunnelbanestation till föreläsningen på Hovet i Stockholm den 5 juni varken ser ut och låter som hatare.

Det är fyra år sedan den kanadensiska psykologen och författaren Jordan B Peterson var i Sverige senast. I samband med utgivningen av hans mångmiljonsäljande filosofiska självhjälpsbok ”12 livsregler. Ett motgift mot kaos” (2018) gjorde han ett medialt uppmärksammat och utsålt Sverigebesök på Cirkus i Stockholm. Några dagar efter föreläsningen uttryckte dåvarande utrikesminister Margot Wallström, under ett panelsamtal med rubriken ”Empowering women”, åsikten att Peterson borde krypa tillbaka in under den sten han kom ifrån.

Jag var där och minns att jag reagerade både på kommentaren och på det jubel som utbröt efter den. Då hade jag ännu inte läst Petersons böcker, bara om honom och jag undrade om jag delade min okunskap med de samlade Petersonskeptikerna, för inte kunde väl så många i den stora hörsalen ha bildat sig en egen kritisk uppfattning om professorn? Kanske var det också en bidragande orsak till att jag något år därpå bestämde mig för att läsa honom. Det var inte bara för enkelt att avfärda honom utan att veta vad han faktiskt tänkte, det var också anti-intellektuellt.

Och döm om min förvåning – jag gillade det jag läste, jag höll rentav med om mycket, särskilt det enkla, inte så värst kontroversiella men viktiga, budskapet att individen har en plikt gentemot såväl sig själv som sina medmänniskor att ta ansvar för sitt liv och sina handlingar. Människor, inte bara män, står dagligen inför en mängd möjligheter, men alla äger vi potentialen att bli våra bästa jag. Petersons böcker med livsregler är därför en närapå banal påminnelse om hur långt ett sunt förnuft kan ta oss. Livsreglerna är på många sätt grundläggande, tydliga, självklara. Det är tyvärr inte hans liveföreläsning ”Beyond Order” på Hovet. Kanske har han bara en dålig kväll, han ser faktiskt svag och sliten ut. Men jag kommer på mig med att undra om han kanske ändå inte lider av kejsaren är naken-syndromet. Denna kväll är Peterson varken så omvälvande eller provocerande som ryktet säger, ändå får han flera stående ovationer.

Det skulle också kunna vara så att mina förväntningar står i vägen för min upplevelse. Jag har nämligen laddat med att gå igenom Petersons Instagramposter. Den 10 april 2022 lade han upp en serie bilder, först en med texten ”Det är inte ok att vara en man …” som följdes av en annan med orden ”Det är nödvändigt!”

Inlägget har en kvarts miljon gilla-markeringar. Men på Hovet är det inte maskulinitet som är huvudtema, utan människans förmåga att ta sig i kragen. Utgångspunkten är kapitlet ”Arbeta så hårt du bara kan för att uppnå en sak och se vad som händer” från uppföljningsboken ”Bortom ordning. 12 nya livsregler” som utkom i fjol. Det handlar om disciplin. Gör något. Något är alltid bättre än inget. Påbörja och avsluta. Ta ansvar.

Petersons vindlande associationsbanor, som antyder att åtminstone delar av föreläsningen är improviserade, gör det ibland svårt att hänga med i alla utvikningar. Som exempelvis när han presenterar teorin om att Trump genom sitt beteende kalibrerar sig själv eller snarare den 9-åriga mobbare han inte kan lösgöra sig själv ifrån. Eller i lovtalet till äktenskapets fasta ramar, som kräver att ett gift par hittar ett sätt att leva tillsammans utifrån frågeställningen ”Do you drive each other crazy or sane?” Ibland lyckas han hitta tillbaka till huvudspåret, men oftast inte.

Omedvetet kommenterar Peterson också vad som gått fel i äktenskapsexperimentet ”Gift vid första ögonkastet”. Han berättar om att han gång på gång får frågan ”Hur hittar jag den rätta för mig?” men att det är något fundamentalt fel på frågeställningen.

Frågan alla snarare borde ställa sig är: ”Hur ska jag göra mig attraktiv för andra?”

Det liv, ditt ansvar.

Tidigare i år skrev han i National Post att han sagt upp sig från sin tjänst vid universitetet i Toronto och numera titulerar sig professor emeritus. Han skriver i artikeln att hans filosofiska ståndpunkter, som i förlängningen kommer att spilla över på hans högst begåvade studenter, gjort honom till persona non grata i akademin. Han kritiserar också det han kallar den vänsterradikala treenigheten Diversity, Inclusivity och Equity (DIE) – mångfald, inkludering och rättvisa. Peterson är uppenbart, om än något mer nedtonat än tidigare, fortfarande en ”professor mot politisk korrekthet”, ett epitet han gav sig själv 2016.

Jag håller verkligen inte med predikanten Peterson om allt, det vore märkligt, men än märkligare vore det att inte erkänna de punkter där han prickar rätt bara för att våra åsikter skiljer sig inom andra områden. Det är med honom som med alla tänkare. Att inte alls lyssna på honom vore lika dumt som att svälja allt han säger. Som när han från Hovets scen tvärsäkert svarar på en publikfråga om Heard/Depp-rättegången och fastslår att fler kvinnor än män utövar våld mot sin partner, men att kvinnors våld är mer subtilt än fysiskt. Det är varken politiskt korrekt eller inkorrekt, det är bara dumt.

