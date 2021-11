Vesna Prekopic: ”Succession” ekar av Machiavellis ord

Att vi, åtminstone i fiktionen, kan sympatisera med människor som intrigerar, manipulerar, spelar ut både familj och fiender mot varandra, aktualiserar intressanta frågor om oss. Vad driver oss? Vad kan vi offra för framgång, för överlevnad?

Dessa gäckande frågor är en av förklaringarna till dramaserien ”Successions” oerhörda framgång, trots ett i grunden ganska banalt tema – maktstrider i en rik och framgångsrik familj. I det allra första, dramaturgiskt fulländade, avsnittet har det blivit dags för den åldrade patriarken och mediemogulen Logan Roy att kliva ner från tronen till sitt livsverk. Som den alfahanne han är, förefaller det onaturligt för honom att frivilligt ge ifrån sig makten. Men Logan Roy förstår att det är vad som förväntas av honom. Han har accepterat att sonen Kendall ska ta över, men ångrar sig under en födelsedagslunch och kryddar Kendalls förnedring med en utmanande fråga: ”Tänker du börja böla nu?”

Kendall bölar inte. Han reagerar i stället med att gå in i badrummet, bryta isär bomullstops, kasta ner blom-potpurri på golvet, skrika in i en badrock, slå med en hårfön mot en byrå och slutligen riva och tugga sönder en tidning. Därpå städar han noga upp efter sig, går tillbaka in i salongen och äter upp sin lunch som en foglig, duktig pojke. Det ska dröja till sista avsnittet i andra säsongen innan han reagerar som han i Logans ögon borde gjort för länge sedan. Som en man som inte låter sig hunsas. För när en lejonhanne ska ta över ett revir måste det föregås av en kamp med den befintliga alfahannen. Makten fås inte, den tas.

Bara några år innan första säsongen av ”Succession” hade premiär skrev psykologiprofessorn Dacher Keltner boken ”The power paradox” (2016). Hans tes, som blivit vida spridd, är att det tvärtemot vad 1500-talets Machiavelli och hans samtida verkliga och fiktiva lärjungar än hävdar, inte är hänsynslöshet och att sätta skräck i folk som lönar sig om man vill ha en maktposition. Makt får man, enligt Keltner, genom att vara stöttande, generös och medmänsklig. Dessa egenskaper lägger även grunden för de sociala nätverk som behövs för att behålla makt.

Paradoxen är att makt förr eller senare korrumperar, lockar fram dåliga sidor och gör att man till slut förlorar det man vunnit. ”Succession” vänder på denna paradox. Det är Kendalls empatiska, medmänskliga sidor, de som gör att han känner skuld och skam till exempel, som leder till att han avpolleteras som tronarvinge. Och det är denna Kendalls kamp som gestaltas i de två första säsongerna, kampen mellan vad han förväntas göra som den tilltänkta arvingen och vad han vill göra.

Den florentinska författaren Niccolo Machiavelli har gett upphov till ordet ”machiavellisk” som står för samvetslöshet och svekfullhet.

”Succession” är en nästan övertydlig studie i rovdrift och ett manifesterande av överlevnadsinstinkten som devisen äta eller ätas är ett uttryck för. Logan Roy är den odiskutabla alfahannen, ett rovdjur som inte drar sig för att slita sina fiender i stycken eller offra sina barn för sin egen överlevnad. Barnen Roy har fötts in i en empatistörd maktfullkomlig miljö och de har lärt sig att makt tar man och behåller genom att söndra och härska. Machiavellis ord i ”Fursten” om att det är bättre att vara fruktad än älskad är helt internaliserade av Logan Roy och ekar genom hela serien.

De delar alla inställningen att människor generellt är ”otacksamma, flyktiga och hycklande, att de flyr undan faran och att de är vinningslystna” och därmed mer benägna att skada den furste som gjort sig älskad, än den som gjort sig fruktad eftersom fruktan ”är sammanbundet med en skräck för straff som aldrig överger människorna”, som Machiavelli formulerar det i ”Fursten”.

Detta ständiga hot om straff används av Logan Roy för att leka med de svaga barnens egna maktambitioner och spela ut dem mot varandra. Eftersom ingen vågar utmana faderns skräckvälde och alfahanneposition kan han göra precis som han vill. Till den dag när Kendall till sist rätar på ryggen, ryter ifrån och revirpinkar i familjeimperiet. Frågan som säsong tre får utvisa är inte bara om han förblir i denna roddjursmetaformos, utan också om vi verkligen vill att han förvandlas till samma slags despot som fadern. Visst hejar vi på Kendall, men inte om han slutar vara Kendall.

