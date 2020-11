”Vi är bra på att vara stalkers och får kickar av att lösa omöjliga saker”

Klockan närmar sig tre på eftermiddagen och DN:s studio ser ut som ett slagfält. Välta kassar med inlånade kläder från trendiga modemärken. Fler plagg i sjok på klädhängare. Travar av Nuda staplade i kartonger. På bordet ligger den oätna lunchfalafeln kvar i papper. Nora Arrhenius Hagdahl andas ut.

– Jag tror vi är där nu.

Timmar av förberedelser och fotografering är över. Och trots att luften vid det här laget håller på att ta slut beslutar vi oss för att stanna kvar. Studior är trots allt den kreativa duons hemmamiljö.

– Betyder det att jag får ta av mig skorna nu?

Nora Arrhenius Hagdahl sliter av sig de sylvassa svarta klackarna från Acne, slänger sig i soffan och gräver efter alvedon. För en vecka sedan låg hon på S:t Görans sjukhus med brusten blindtarm.

– Att spendera så mycket tid på ett sjukhus… jag blev deprimerad av hur fult det var. Visual pleasure är så fucking underskattat. Det gör mig galen så underskattat det är!

Under intervjun ska Nora Arrhenius Hagdahl flera gånger uttala sig drastiskt om estetik och konst vilket får Frida Vega Salomonsson, den mer reserverade av dem, att skratta och göra grimaser. Att de just nu tillbringar större delen av dygnet tillsammans märks. Jargongen är intern och de bryter in i varandras meningar.

Tillsammans ligger de bakom Nuda, en ambitiös tidning som kombinerar konst, mode och foto med djuplodande texter om filosofi och olika idéströmningar, som redan har väckt ett internationellt intresse. Bland de intervjuade finns alla från konstnären Rirkrit Tiravanija till filosofen Martin Hägglund. Utöver att vara en tidning på papper är Nuda också en digital plattform och en galleriverksamhet.

Det stora intresset för stil och form har de båda gemensamt. För Nora Arrhenius Hagdahl utvecklades det under diskussionerna hemma vid middagsbordet i Vasastan, där hon växte upp i en konstnärsfamilj. Med mamma Sara Arrhenius, konstkritiker och rektor på Kungliga Konsthögskolan, pratade hon om vad som är fint och fult.

– Jag har alltid varit intresserad av att ha en image, en look och har testat de flesta stilar. Jag valde gymnasium efter den stil jag hade för stunden, säger hon.

Nora Arrhenius Hagdahl Ålder: 25 Konstskribent, utställningskurator och chefredaktör för tidningen Nuda. Uppvuxen i Vasastan. Pendlar i dag mellan Neukölln i Berlin och Stockholm. Familj: Mamma, pappa, en lillebror. Instagram: @norahagdahl Visa mer

Gymnasieskolan Södra latin i Stockholm är känd för sina estetiska utbildningar. Otaliga skådespelare, musiker och konstnärer har gått där och numera även deras barn. Nora Arrhenius Hagdahl och Frida Vega Salomonsson lärde känna varandra i rökrutan.

– Vi var inte bästisar direkt, i början var jag rädd för Nora.

– Sluta Frida, du var också cool.

Frida Vega Salomonsson växte upp i Upplands Väsby i en ”sjukt okreativ familj” och fick i stället sitt utlopp via Bilddagboken, en internetcommunity där användare kunde dela bilder med varandra. Första kameran fick hon när hon som elvaåring började med kaninhoppning.

– Jag hade jättemånga. Mina föräldrar var allergiska men jag tjatade massor. Till slut tog jag hem en kanin och då hade de inte hjärta att slänga ut den. Och sedan fortsatte det.

Under gymnasietiden startade hon bloggen Vardagsbrus, där hon lade upp konstnärliga bilder på sig själv och sitt sociala liv. På skolan blev hon känd som mingelfotografen och fick kompisar genom att ta profilbilder till folks Facebook. Men det var en omställning att komma från Upplands Väsby till Södermalm.

– När jag började på skolan kände jag direkt att ”detta är inte en skola där folk tycker lektionerna är tråkiga och sedan går hem, äter sin Skogaholmslimpa och kollar på 'Vänner'”. Det var en plats där folk ville hitta på saker.

Nora Arrhenius Hagdahl och Frida Vega Salomonsson är chefredaktörer för Nuda. Foto: Thomas Karlsson

Att driva projekt var prestige på skolan, berättar de. Deras första ihop blev Lokal 78, ett slags kreativ fritidsgård i en källarlokal på Södermalm där de arrangerade spelningar, utställningar och workshoppar.

– Jag tror vi båda går igång på att bygga en värld, ett gemensamt fantasislott som får bli större och större, säger Frida Vega Salomonsson.

I takt med att hennes blogg växte använde hon den som portfolio för kommersiella fotouppdrag. Senare blev hon signad som fotograf på en agentur och startade en podcast. Men för några år sedan fick hon nog och lade ner både blogg och podd.

– Jag älskar egentligen bloggar… Eller älskade, säger hon.

Nora Arrhenius Hagdahl avbryter:

– Det anses väl inte fint längre, att dela med sig av allt på internet? Även om du aldrig gjorde några Desirée Nilsson-utvik angående dina känslor?

– Bloggar fick innehålla så mycket material! Ett inlägg kunde bestå av typ femtio bilder som du som läsare kunde bygga en egen värld runt. Instagram har helt ändrat spelreglerna för visuellt innehåll. Det är en bild eller tio sekunder video. Allt blir fjuttigt och beräknande, säger Frida Vega Salomonsson.

Serietänket kring bilder och längtan efter en fysisk produkt ”som kommer av att växa upp med internet” fick henne att börja experimentera med papper och trycktekniker. Att steget därifrån skulle bli en papperstidning är kanske mera oväntat, med tanke på hur dagens medielandskap ser ut, men Frida Vega Salomonsson var fast besluten att lyckas.

Genom åren har Nuda bestått av flera redaktioner och utkommit under olika namn och utgåvor. 2018 fick den sin nuvarande form: en tegelstenstjock tidning med hårda pärmar och texter på engelska som ges ut två gånger per år.

– Nuda har varit vår skola. Vi har lärt oss att göra tidning genom att göra skitmånga. Det har varit mycket trial and error, konstaterar hon.

I varje nummer får de medverkande utforska ett på förhand bestämt tema. Det senaste, ”Beyond”, handlar om andlighet. I en intervju berättar performancekonstnären Marina Abramović att hon tror på parallella universum och regissören Roy Andersson om hur han tvivlar på ett liv efter detta. Astronauten Christer Fuglesang talar positivt om interplanetary economy och att kolonisera andra planeter.

Frida Vega Salomonsson Ålder: 25 Fotograf och chefredaktör för tidningen Nuda. Tidigare bloggat för Bon. Uppvuxen i Upplands Väsby. Bor numera på Odenplan i Stockholm. Familj: Mamma, pappa, lillasyster och lillebror. Instagram: @fridavega Visa mer

Gemensamt för alla nummer är att de lyckas spegla en samtid där många har förlorat tron på den rådande världsordningen, med djupa samhällsklyftor och förödelse av planeten som följd.

– Har verkligheten blivit så nedslående och deprimerande att människor behöver skäl att titta i andra riktningar? Eller är det bara ett inneboende mänskligt drag att leta efter transcendens? Det var utgångspunkten när vi gjorde ”Beyond”, förklarar Nora Arrhenius Hagdahl.

Kommande nummer ”Terra” släpps i december och handlar om människans förhållande till jorden och naturen. Mellan vackra konstfotografier och kollage varvas intervjuer med konstnären Olafur Eliasson, djurrättsaktivisten Carole Baskin och klimatforskaren Johan Rockström.

– Visst vill vi prata om temat från forskarnas perspektiv, men också om separationen mellan natur och människa som är en del i klimatfrågans problematik. Att vi i modern tid har velat fjärma oss så mycket från naturen och den här idén om att vi är biologiska varelser tror jag handlar om människans inneboende dödsrädsla, säger Nora Arrhenius Hagdahl.

Ett annat perspektiv de lyfter i ”Terra” är hur pandemin har fått många att vilja gå tillbaka till sina rötter.

– Man längtar efter landsbygd, gör kombucha och byter sticklingar som galningar. Under pandemin blev vi mer än någonsin påminda om våra begränsningar som biologiska varelser, att vi är en del av naturen, inte står över den, säger Frida Vega Salomonsson.

Numera har deras tidning amerikansk distribution och säljs i de flesta stora städer i Europa. I Sverige finns ingen motsvarighet alls längre till Nuda, säger de.

– Vi tänker internationellt med Nuda. Men vi försöker alltid ha med några svenska kulturpersoner som får vecklas ut mot världen. Sverige har tidigare varit ett starkt exportland av kultur, men det behövs plattformar som bär det skeppet vidare. Det kan inte vara Damernas Värld eller Styleby som gör det.

”Vi får våra kickar av att lösa omöjliga saker. Vi slutar inte förrän någon uttryckligen säger: ’Nej, stopp, nu har ni gått över alla gränser’”, säger Frida Vega Salomonsson (till höger). Foto: Thomas Karlsson

Bakom allt arbete står två 25-åriga chefredaktörer med tajt budget. Frida Vega Salomonsson har huvudansvar över det visuella medan Nora Arrhenius Hagdahl tar hand om alla texter och, när det behövs, översätter dem.

För att kunna arbeta heltid med tidningen har de byggt upp Nuda som en form av byråverksamhet. Pengar kommer in från olika kommersiella samarbeten, men en del pengar får de också in genom försäljning av tröjor och annan merch.

– Nuda är lite vad jag och Frida vill att det ska vara i stunden. Kommer vi på att det ska vara en klänning så är det väl det.

– Om man ska överleva som print 2020, det vill säga den dummaste businessidén av alla, då måste man tänka 360 kring hur man får sina intäkter, säger Frida Vega Salomonsson.

Varje nummer börjar alltid med en lång önskelista, som ständigt toppas av Dolly Parton. Därefter börjar jakten som de beskriver som den roligaste delen av hela processen.

– Vi är bra på att vara stalkers. Vi får våra kickar av att lösa omöjliga saker. Vi slutar inte förrän någon uttryckligen säger: ”Nej, stopp, nu har ni gått över alla gränser”, säger Frida Vega Salomonsson.

– Och då försöker vi en sista gång, skrattar Nora.

– Vi är inte så bra på att ta ett nej. Ett nej kan alltid bli ett ja. Vi är unga, söta tjejer så vi kommer undan gråzonsproblematiken, säger Frida och konstaterar:

– För att göra tidning måste man antingen ha pengar, tid eller energi. Vi har två av dem – tid och väldigt mycket energi.

Första numret av Nuda i sin nuvarande form kom ut 2018, då var temat ”Mother”. Foto: Thomas Karlsson

Vissa personer är närmare till hands än andra. För att övertyga Roy Andersson, till exempel, var det bara att traska förbi filmstudion på Östermalm och knacka på dörren. Det tog några månader, säger Nora Arrhenius Hagdahl och imiterar sig själv:

– ”Hej hej, nu är vi här igen, vi tänkte bara lämna en tidning, hälsa Roy att vi älskar honom, tjoho.”

Sedan blir hon allvarlig och säger att hon inte vill nedvärdera arbetet med Nuda.

– Varför skulle de inte vilja vara med? Ingen annan erbjuder det här sammanhanget. Många som är äldre och etablerade tycker det är coolt att vi är två unga personer som har koll på vilka de är och lägger all vår tid och kraft på det här.

Samtalet fortsätter att handla om vilka de fått med och vilka som trots allt tackat nej. När de berättar att de vill att varje nummer ska kännas som en eklektisk middagsbjudning kommer jag att tänka på den amerikanska konstnären Judy Chicagos 70-talsverk ”The dinner party”.

Installationen, där ett stort trekantigt bord dukats upp för fest och 39 kvinnliga konstnärer ur historien fått varsitt kuvert, brukar räknas som ett klassiskt feministiskt verk.

– Visst, det är en referens, men där är det mer att folk dunkar varandra i ryggen, säger Nora Arrhenius Hagdahl.

– Vår definition av en bra middag är när två börjar bråka, någon gråter och en tredje blir för full. När det finns spänning, friktion och oväntade möten. De värsta middagarna är de då alla sitter runt bordet och håller med varandra, säger Frida Vega Salomonsson.

Nuda En konst-, mode-, filosofi-, idé-, och vetenskapstidning på engelska som utkommer två gånger per år. Chefredaktörer är Frida Vega Salomonsson och Nora Arrhenius Hagdahl. Första numret i dess nuvarande form kom ut 2018, då med temat ”Mother”. Flera namnkunniga konstnärer och tänkare har intervjuats, däribland Marina Abramovic, Christer Fuglesang, Roy Andersson, Jemima Kirke, Uri Geller, Robyn, Michael Pollan och Martin Hägglund. Den 6 december släpps tredje utgåvan ”Terra” som behandlar människans relation till jorden och naturen. Bland de intervjuade finns Olafur Eliasson, Noomi Rapace, Rirkrit Tiravanija, Carole Baskin, Johan Rockström, Steve Angello och Steven Pinker. Instagram: @nudapaper Visa mer

De menar att det är en idéströmning som ligger i tiden och kommer efter ett polariserat debattklimat där politisk korrekthet och skoningslös cancel culture har fått sätta agendan. Längtan efter ett djupare samtal där fler röster får komma till tals är de inte ensamma om.

– Det är så jävla tråkigt när åsikter blir identitetsbyggande. Jag vill gärna tycka en sak i dag och raka motsatsen i morgon utan att det behöver definiera mig som person, säger Nora och fortsätter:

– För några år sedan var det väldigt viktigt för mig vem som sa vad. Nu är inte det så intressant längre. I dag känns det mer viktigt vad personen har för tankar och idéer.

I tidigare intervjuer har gruppen bakom Nuda lyfts fram som ett nätverk av kvinnor som tröttnat på att jobba ihop med män och gör saker ihop i stället. Jag blir nyfiken på om de fortfarande ser Nuda som ett feministiskt projekt.

– Vi var det. Nu är vi inte det längre, svarar Frida Vega Salomonsson bestämt.

Varför inte?

– Vinkeln ”kvinnor som gör saker tillsammans” känns så tröttsam. Visst, vi tycker fortfarande inte om att arbeta med killar eftersom de är så långsamma, men målet är inte att göra något duktigt eller korrekt under en feministisk flagg.

– Den här feminismen som gick ut på att lyfta en bossig lady och ett lika bossigt ladynätverk har i dag blivit helt uppäten av mainstreamkulturen och då är det inte intressant längre. Det är inte det som är avantgarde eller periferi, säger Nora Arrhenius Hagdahl.

Hon har inget emot kvinnliga nätverk, säger hon, men vänder sig emot narrativet.

– Det känns som att vi har pratat sönder frågan. Vi har suttit och lyssnat på duktiga feministiska föreläsningar säkert hundra gånger. Nu lyssnar vi hellre på de som säger raka motsatsen, eftersom det är mer kittlande.

”Nuda är en vacker vas på det där soffbordet, som vi har bankat in grovt mycket intellektuellt innehåll i”, säger Nora Arrhenius Hagdahl. Foto: Thomas Karlsson

Den brokiga sammansättningen av medverkande är också ett uttryck för deras humor, förklarar de. En subtil form av ironi som går ut på att göra parodi på sådant som är pretentiöst eller tar sig självt på för stort allvar. Som de två citaten som inleder det nya numret och handlar om att rädda världen. Ett av Greta Thunberg, ett av Swedish House Mafia.

– En intervju med djurrättsaktivisten Carole Baskin kanske inte är så kul. Men en intervju med Carole Baskin intill ett samtal med den kontroversiella psykologen Steven Pinker som tonar ner klimatkrisen och säger att vi alla kan chilla blir automatiskt kul, säger Nora Arrhenius Hagdahl.

Men det handlar inte om att driva med de medverkande, poängterar de.

– Alla är med för att vi är uppriktigt nyfikna på vad de har att säga. Humorn ligger väl i hur vi ställer en världsledande klimatforskare som har skrivit en text om att världen går under i morgon, mot Steve Angello som flummar runt i skogen. Kanske har jag bara torr humor men jag tycker att det är kul, säger Frida Vega Salomonsson.

Med din populära blogg och podcast hade du kunnat gå åt ett helt annat håll och bli en känd influerare. Varför slutade du?

– Jag är väl där och doppar tårna fortfarande. Men jag kände för att bygga en värld som inte är så beroende av mig eller hur jag ser ut, säger hon och fortsätter:

– Men ibland känner jag att jag har slängt bort saker som jag borde ha lagt mer tid på. Att ha följare är det mest värdefulla kapital du kan ha som ung.

Hur många av dina följare på Instagram läser Nuda?

– Några läser nog. Inte alla såklart, vissa är helt ointresserade och vill fortfarande bara veta vad jag har i väskan. Men samtidigt blir också de äldre. Nu har de flyttat hemifrån och ska inreda sina lägenheter och sitt soffbord. Många som köper publikationen läser den inte, det är lika mycket en inredningsprodukt…

DN:s fotograf Thomas Karlsson sticker in huvudet för att tacka och säga hejdå. Nora Arrhenius Hagdahl påminner om att han har lovat att de ska få se bilderna innan publicering.

– Annars kommer vi och knackar på och kräver att göra tuschen själva, hinner hon meddela innan dörren stängs.

Hon säger att hon inte skäms för att tycka att det vackra och sinnliga fyller en viktig funktion.

– Det är stimulerande och triggar människors fantasi. Att förstå när något är fint eller fult är minst lika intellektuellt utmanande. Nuda är en vacker vas på det där soffbordet, som vi har bankat in grovt mycket intellektuellt innehåll i.

Frida och Nora väljer tre favorittidningar Marfa Journal ”Kanske den enda publikationen som gör mode på ett kul sätt. Aldrig för mycket ’try hard’ utan bara kul, sexig, avspänd och oväntad. Ena uppslaget Gucci, andra uppslaget tallrik med potatis.” Broccoli Magazine ”En flirtig och smart djupdykning i cannabis genom samtida kultur och estetik, av tjejer för tjejer. Tänk dig ikebana-stilleben med cannabis i 1700-talsmanér och snäckformade grinders.” Jacobin Magazine ”Bästa tidningen om du vill verka smart och inte svennig. Om politik, ekonomi och kultur ur ett socialistiskt perspektiv.” Visa mer

