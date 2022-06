Vi ska vara tacksamma för Erik Anderssons tyngdlösa utflykter

Essäer Erik Andersson ”Tankstrecket som försvann” Ekphrasis förlag, 236 sidor Visa mer

Översättaren, författaren och essäisten Erik Andersson har en särskild kärlek till kartor. I den här samlingen bestående av essäer från huvudsakligen dagspress publicerade på 2000- och 2010-talet, dyker han ständigt, och i vid bemärkelse, ner i kartor av olika slag. Geometriska 1600-talskartor, utrivna kartblad ur gamla telefonkataloger, landskapsbeskrivningar i sockenböcker, romaner och andra typer av vägvisare utgör ofta bas för berättandet. Det är förstås en utmärkt metodik för en essäist – han tar sig ut. Tittar, tänker, söker, undersöker, går hem och läser. Och skriver.

Ämnesvalen är många, för att uttrycka det försiktigt. Han utforskar det urgamla humledekretet – att alla rikets gårdar skulle ha 200 humlestörar – efter att ha varit på Systemet och släpat hem öl. Han vandrar i andanom genom den formidabla författaren Helle Helles Lolland, och genom alla kommissarie Maigrets måltider under ett uppdrag i l’Aiguillon på Atlantkusten. Och på besök i Baku traskar Andersson fram genom den azeriska, vilt växande och långlivade folkmusikens rika eklekticism, samtidigt som där paradoxalt nog pågår Eurovision.

”Tankstrecket som försvann”.

Men även om miljö kanske kan sägas vara Anderssons hemvist – vad sägs exempelvis om projektet att företa forskningsresor till Västergötlands alla 88 orter med ”hem” i namnet? – så är det inte något huvudtema. Det finns inget sådant. Det kan i stället handla om just musik, som när han går på djupet i The Beatles mångbottnade vita dubbelalbum. Eller om Paul Simon som motvillig textekvilibrist. Eller joddlandets historia. Och tankstreckets decimerade status genom århundradena får ett eget kapitel, medan ett annat vigs åt 1700-talsprästen Clas Bjerkanders systematiserande av floran kring Kinnekulle. Genomgående är dock att vad han än berättar om så är han på något vis alltid där, det blir utflykter som man liksom tyngdlöst flyter in i och ut ur.

Nästan undantagslöst rör det sig om korta historier. På tre fyra sidor redogör han lika skarpt som fundersamt för sitt ämne, sin person, sin plats. Andersson bär just det öppna, prövande sinnelag som betecknar urformen för essän, latinets exagium – försök.

Att lyckas vara så effektiv, med en sådan densitet, är förstås en språklig affär. Erik Andersson skriver någonstans mitt emellan det akademiskt docerande och det vardagliga talspråket. En kritisk ton ligger inte sällan som en dov basgång långt ner i undervegetationen och en sparsamt balanserad humor kvillrar någonstans i luften. Det är gärna kort, som sagt, och oerhört tillgängligt, utan att för den skulle väga för lätt. Lärt men flyhänt. Någon text har tagits med i onödan men det går ju undan, så snart är man någon helt annanstans.

Om sitt arbete skriver han: ”Eller så händer just ingenting. Jag blir sittande i åkerrenen med min smörgås och tuggar. Spottar ut en olivkärna. Tycker mig sikta en duva eller en kråka. Tar en klunk kaffe. Tänker på någon gammal bok. Vinden får sädesfältet att vattras. Det är ändå ett bra jobb, det här.”

Erik Andersson är en översättare och författare som ständigt längtar ut i fält. Det ska vi vara tacksamma för.

Läs fler texter av Niklas Wahllöf och fler recensioner av aktuella böcker.