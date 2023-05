”Vi vill inte ha ett gigantiskt Nordkorea vid EU:s gräns”

är ett samarbetsprojekt mellan Stockholm School of Economics in Riga, som drivs som filial till Handelshögskolan i Stockholm, Sustainability Foundation, Baltic Centre for Media Excellence och lettiska journalistförbundet.

Inom ramen för projektet erbjuds stöd åt mediearbetare i exil från Ukraina, Belarus och Ryssland. Mediearbetarna får tillgång till arbetslokaler och inspelningsstudios men också hjälp med boende, hjälp med det praktiska med att leva i ett nytt land och en känsla av gemenskap.

Hittills har över 500 journalister och deras familjemedlemmar fått hjälp.