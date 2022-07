Viagra Boys triumferar med samhällssyrlig grottrock

Rock Viagra Boys ”Cave world” (YEAR0001) Visa mer

Vi kommer från aporna. Rätt mycket just nu gör det omöjligt att glömma. Och skulle man ändå riskera att göra det finns alltid Sebastian Murphy och Viagra Boys på plats för att påminna oss.

”Cave world” är grottlik rock’n’roll för en värld som inbillar sig att den är civiliserad, kanske till och med sofistikerad, men som under ytan är precis lika primitiv som alltid. Gång efter annan, i låt efter låt, tecknar Murphy en mörk bild av ett dystopiskt samhälle där allt går illa och misstänksamheten, faktaresistensen och, i förlängningen, fascismen breder ut sig. Vid avslutande ”Return to monke” når han slutsatsen att det bara finns en utväg kvar och mässar ironiskt ”leave society – be a monkey” över en frijazzig saxofon, förvridna gitarrer och ett furiöst krautrockigt beat.

Styrkan i ”Cave world” finns således i kombinationen mellan musikens sedvanligt muterade groove och Murphys allt mer urspårade och roliga gestaltningar av samtidens löjlighet.

Om föregångaren ”Welfare jazz” utvecklade och breddade uttrycket från debuten handlar ”Cave world” musikaliskt mer om att förvalta och förfina. Kanske skulle Viagra Boys tredje album därmed kunna vara något mindre omvälvande än de två föregångarna, men Murphys allt mörkare, vassare och galghumoristiska skildringar av konspirationsteoretiker, antivaxxare och moderna primater gör det till ännu en triumf.

Bästa spår: ”Return to monke”

