Viagra Boys utvecklar sitt sound i flera riktningar

Det brukar ofta talas om krautrock när det kommer till Viagra Boys. Gruppens malande monotoni gör att epitetet ligger nära till hands.

Frågan är dock om inte bandets rock’n’roll snarare ska beskrivas som kraterrock? När rockmusiken med åren blev så proppmätt och uppblåst att den till slut exploderade (”and finally, monsieur, just one wafer thin mint”) går Viagra Boys omkring i det stora hål som lämnades kvar och samlar ihop resterna. Det är definitivt ett smutsigt jobb, men någon måste göra det.

På ”Welfare jazz” har skärvorna som är värda att spara och göra något nytt av blivit några fler. Det är ett betydligt spretigare album än debuten. En musikalisk utveckling som ger Sebastian Murphy än större möjligheter att ifrågasätta sig själv, mansroller och klassamhället i allt vassare och öppenhjärtigare texter. ”Into the sun” är förvriden soulrock. ”Creatures” ska nog närmast beskrivas som Suicide-synth. ”I feel alive” låter som den hämtats från ett gemensamt gospelalbum från Jerry Lee Lewis och Tom Waits. Och så vidare. Utan att egentligen avvika från grundinriktningen lyckas bandet faktiskt utveckla sitt sound i flera riktningar samtidigt.

Att bandet tillsammans med Amy Taylor från Amyl And The Sniffers avslutar skivan med en charmigt näpen version av John Prine och Iris Dements diskbänkshumoristiska och relationsskildrande countryduett ”In spite of ourselves” understryker bara det. Även om den – så klart – låter rätt muterad.

Bästa spår: ”I feel alive”

