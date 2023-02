Vicky Krieps: ”Ord kan förvandlas till massförstörelsevapen”

Hon gör entré på ett hotell i Berlin med en flick­aktig preppy-look; en rosa ribbstickad Chaneltröja med v-ringning, designerjeans med prickar och vita sneakers. Vicky Krieps slår sig ner i ett stelt konferensrum som döpts till ”Idegran”, knappast en växt som man associerar med henne. Nej, en giftig prydnadsbuske som tål att tuktas lite hur som helst går stick i stäv med hela hennes personlighet – en hyperkänslig skådespelare som tar sig stora friheter på jobbet och sällan följer de skrivna replikerna.

– Jag vill alltid ge mina rollfigurer en fläkt av rebellisk frihet och att replikerna ska kännas levande i varje ögonblick. Till en början brukar regissörerna vara skeptiska när jag börjar köra mitt eget race, men i slutänden älskar de det, säger Vicky Krieps och fyrar av ett karismatiskt leende.

Europas regerande filmdrottninghar talat. På den europeiska Oscarsgalan EFA korades Vicky Krieps till bästa kvinnliga skådespelare för sitt suveräna porträtt av stilikonen Elisabeth av ­Österrike i den vilda och anakronistiska ”Korsett”. För sex år sedan fick Krieps sitt internationella genombrott i ”The phantom thread” där hon spelade en servitris som tuktade Daniel Day-Lewis kulturman till modedesigner med hjälp av förgiftad svampomelett.

Det var just denna roll som gjorde att veteranen Margarethe von Trotta fick upp ögonen för den tysk-luxemburgska skådespelaren. I Guldbjörnskandidaten ”Ingeborg Bachmann. Resa in i öknen” spelar Krieps den tyskspråkiga poesins superstjärna. En konstnär som vägde sina ord på guldvåg och var besatt av att utforska språkets roll i efterkrigstidens landskap. Det är inte första gången som den tyska regilegendaren skildrat historiska kvinnor som varit fångna i sin tid men kämpat för självständighet och frigörelse. Men efter Rosa Luxemburg, Hildegard von Bingen och Hannah Arendt är det första gången som von Trotta vänder kameran mot en konstnär.

– Detta en väldigt personlig film för Margarethe och även jag gillar att spela Ingrid Bergman-figurer, kvinnor som är före sin tid. Till och med kejsarinnan Elisabeth (Österrike/Ungern) i ”Korsett” insåg ju att hela idén med monarkin var ett luftslott som var på väg bort. Sedan var hon ju inte särskilt bra på att skriva poesi även om hon försökte ... de var gulliga små dikter, säger Krieps och ler lite överseende.

– Bachmanns dikter var däremot enormt viktiga för mig som tonåring. Hon öppnade ett fönster till en annan värld, en flyktportal, men däremot visste jag inte ett dyft om hennes liv eller om desperationen, mörkret och den enorma sorg som fanns inom henne, säger Vicky Krieps.

Ingeborg Bachmanns pappa var en av de tidigaste medlemmarna i det österrikiska nazistpartiet. Vid 12 års ålder bevittnade hon hur nazisterna marscherade genom hennes hemstad Klagenfurt i Österrike. Nazisternas brutala propaganda lärde henne att inse ordens värde.

– I djupet av sitt hjärta förstod Bachmann att varje ord på en och samma gång bär ett löfte om total frälsning och total förstörelse. Att ett vardagligt ord kan förvandlas till ett massförstörelsevapen i orätta händer. Hon insåg också att fascismen kan uppstå hemma och ofta börjar med små saker. Och så länge vi inte inser detta så kommer vi heller aldrig att se och förstå den större bilden, säger Vicky Krieps.

Bild 1 av 2 Vicky Krieps i ”Ingeborg Bachmann” Foto: Wolfgang Echenbach Bild 2 av 2 Ingeborg Bachmann Foto: Keystone Press / Alamy Stock Photo Bildspel

Bachmanns språkliga superkraft gjorde henne till en poesistjärna i efterkrigstidens Europa. Hon upptäcktes under en läsning som arrange­rades av författarsällskapet Gruppe 47 som dominerade den västtyska litteraturvärlden med hjälp av medlemmar som Heinrich Böll, Günter Grass och Hans Werner Richter.

– Många av männen runt omkring henne gjorde Ingeborg till ett slags popstjärna men förminskade henne samtidigt genom att kalla henne för ”lilla flickan”. Så länge hon höll sig till att skriva vacker poesi så var det okej, men när hon började skriva romaner och leka med ”de stora pojkarna” så blev hon inte respekterad, vilket hon led av mycket av.

von Trottas film ger henne ett slags upprättelse – ”Nobody puts Ingeborg in the corner”. Filmen utspelar sig under sex omvälvande år från 1958 till 1964 då hon bland annat var gift med den schweiziska dramatikern Max Frisch (Ronald Zehrfeld) och hade en betydligt friare relation den österrikiske författaren Adolf Opel (Tobias Samuel Resch). Större delen av dramat berättas i tillbakablickar medan hon befinner sig i den jordanska öknen tillsammans med Adolf Opel och minns sitt kvävande äktenskap med Max Frisch.

– Max var en högintelligent konstnär men kunde bli ett monster när han kände sig osäker. Han var helt enkelt inte stark nog för att möta Ingeborg som en jämlike. Jag har upplevt samma sak i relationer till känsliga män som likt förbannat måste släppa fram demonerna och spela maktspelet när det kommer till kritan – och ändå tala om vad jag ska göra, säger Vicky Krieps och tillägger:

– Men Max var förstås också en man av sin tid. Till och med min far och farfar – intelligenta män som jag verkligen beundrar – kunde komma hem från jobbet och förutsätta att få allt serverat hemma.

Bachmanns ökentripp blev nästan övertydlig metafor för en kvinna och konstnär som finner frihet och inre frid i ett lika storslaget landskap.

– Jo, men jag delar hennes längtan efter tystnaden, ”ett ingenting” där hjärnan stängs ner och det uppstår en annan dialog som man kan kalla religiös, naturlig eller poetisk. Som liten var jag en ensamvarg som hellre gick till skogen för att prata med träd än att leka med kompisar. Det gav mig en väldig styrka att stå emot allt skitsnack och dumhet, säger Krieps.

– Och egentligen gillar jag inte heller att synas. I början av min karriär trodde jag verkligen att det var ett problem, men sedan upptäckte jag att det är något jag delar med många andra skådespelare, säger hon.

På jobbet har hon utvecklat en unik spetskompetens när det handlar om att skildra rollfigurer som kämpar med motstridiga känslor. Hon försöker hitta dörrar till deras inre genom att göra sig sårbar, naken, öppen.

– Alla människor är komplexa av naturen. Alla mina rollfigurer är också ett mysterium för dem själva. Och jag är en gåta för mig själv.

För att inte tala om Bachmann som var en ovanligt sammansatt person. Samtidigt som hon törstade efter frihet och oberoende, var hon en fåfäng kvinna som också älskade att spela spelet, använde läppstift och snygga klänningar och ”råkade” tappa sin handväska stup i kvarten för att dra till sig männens uppmärksamhet.

– Hon älskade att bli älskad och älskade att älska. Hon försökte att kompensera för sin osäkerhet genom att söka trygghet via män. Men det var naturligtvis bara en falsk säkerhet. Ingeborg borde ha åkt till öknen mycket tidigare i sitt liv, ler Krieps.

Samtidigt är hon inte den som dömer sin rollfigur.

– Jag söker också skydd och trygghet och skulle kunna torska på en ”intelligent best” som Max Frisch även om det inte skulle vara bra för mig. Jag kommer också alltid att vara sårbar på denna punkt, säger Krieps.

Bild 1 av 2 Margarethe von Trotta och Vicky Krieps möter pressen i Berlin. Foto: STEFANIE LOOS Bild 2 av 2 Foto: Moviestore Collection Ltd / Alamy Stock Photo Bildspel

Hon plöjde lite böcker och började lyssna på ljudinspelningar av Bachmanns röst, men slutade snabbt.

– Jag var rädd att bli ”kidnappad” av Ingeborg, höra hennes röst i huvudet hela tiden och känna mig tvungen att försöka kopiera den. Jag försökte heller aldrig efterapa hennes sätt att röra sig eller prata – allt det här är en farlig lek för en skådespelare eftersom det då förvandlar mitt jobb till ett slags bedömningssport där alla stirrar sig blinda på hur väl man lyckas, säger Vicky Krieps.

Vicky Krieps beskriver inspelningen som en dialog mellan henne och sin dubbelt så gamla regissör.

– Jag blev imponerad över hur ungt och spänstigt manuset kändes, det påminde mig om ”The phantom thread”. Det är som om Margarethe och jag pratar med varandra från olika generationer om ett ämne och en kvinna som ligger oss båda varmt om hjärtat, sammanfattar Krieps och tillägger:

– Och för en gångs skull kände jag mig tvungen att hålla mig till manuset av respekt för roll­figuren eftersom dialogen bygger på Ingeborg Bachmanns egna texter.

Vicky Krieps ställde till och med upp på en scen där Bachmann har gruppsex tillsammans med Adolf Opel och några andra män under ökenresan i Jordanien.

– Jag var inte särskilt tänd på idén med den här scenen, men gjorde den enbart för Margarethes skull eftersom jag insåg hur enormt mycket det här ”gruppsexögonblicket” betydde för henne som ett slags frihetssymbol. Eftersom jag inte längre besväras av att visa mig naken på jobbet så var det något jag kunde ge henne. Margarethe var lycklig som ett barn på julafton när vi spelade in scenen – som en personlig triumf. Jag får nästan gåshud när jag tänker på det, säger Vicky Krieps och drar med handen över ena underarmen.

Och, även om Vicky Krieps inte gillar att synas, så kommer biopubliken att få se mer av aktrisen som är överallt. Förutom ”Korsett” är hon under året bioaktuell i ”Hélène och Mathieu”, ”De tre musketörerna” och ”The dead don't hurt” där hon spelar mot Viggo Mortensen.

I maj väntar inspelningen av Samuel Van Grinsvens ”Went up the hill” med Dacre Montgomery som drar igång på Nya Zeeland i maj.

– Det är som en skräckthriller med spöken och sånt, men det kommer också att bli intressant på ett filosofiskt plan. För mig handlar det om relationer och hur vi måste klippa länken till våra föräldrar och gå vidare i livet och lämna alla våra spöken bakom oss så att vi kan bli en ny person, en riktig person.

Bild 1 av 2 Vicky Krieps i ”Korsett” Foto: Felix Vratny Bild 2 av 2 Vicky Krieps och Tim Roth i ”Bergman island”. Foto: CG Cinema Bildspel