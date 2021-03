Vigdis Hjorth: ”Mina kärleksrelationer håller sällan”

Hon brukar se till att lämna landet vid boklansering. Fast det gick givetvis inte i höstas när hennes senaste roman kom ut i Norge. I stället begav hon sig till Nordmarka strax norr om Oslo och tillbringade några veckor i en primitiv timmerkoja omgiven av barrträd. Hon plockade svamp och gick turer i skogen med boxern Emma, avskärmad från litteraturkritiken och kulturdebatten.

– Det är bättre för mina romaner om de får leva sitt eget liv, om jag inte är där och slåss för dem i offentligheten.

Så du gör inte många intervjuer i Norge?

– Inte särskilt många men så är de också väldigt stränga mot mig på förlaget. Jag tror de tycker att jag säger för mycket, jag är nämligen en sådan som bara pratar på. Det kan vara bra för dig att veta, så att du vågar avbryta mig.

När vi videosamtalar är hon i sitt hem på Nesøya. Också i detta hus är väggarna bruna och timrade men till skillnad från stugan i Nordmarka har hon här utsikt över Oslofjorden. Hon har just avslutat ett telefonsamtal med en väninna som under en tid haft en relation med en gift man som plötsligt och utan förklaring har gjort sig oanträffbar. Väninnan var uppriven, fylld av tvivel och frågor: ”Är han inte kär i mig längre? Har han någonsin varit kär i mig? Har hans hustru avslöjat oss?”

Vigdis Hjorth lyssnade men hade inga svar. Hur skulle hon kunnat ha det, hon har aldrig träffat väninnans älskare. Men att hon skulle replikera var heller inte poängen med telefonsamtalet. Så mycket visste hon.

– För egentligen var det inte med mig som min väninna pratade. Hon ställde frågor till sig själv eller kanske till världen, säger Vigdis Hjorth och fortsätter.

– Och frågor är utmärkande för samtalen vi för med oss själva, kanske ännu mer än för samtalen vi har med andra. Alla reflekterande människor ställer frågor till sig själva för att förstå och ibland rättfärdiga sina handlingar. Så är väl min roman, i likhet med min väninnas telefonsamtal, på sätt och vis en lång monolog.

Vigdis Hjorth brukar se till att vara utomlands när hennes böcker släpps. Men när senaste romanen ”Är mor död” kom ut i höstas gick det inte. Foto: Chris Maluszynski

Hon är en av Norges främsta och mest produktiva författare med dryga trettiotalet titlar bakom sig och romanen hon talar om heter ”Är mor död”. Den innehåller nästan ingen dialog men 288 frågetecken, en iakttagelse jag gjorde av en slump när jag läste den som en pdf. Och det är när jag nämner denna iakttagelse som Vigdis Hjorth börjar berätta om sin väninna.

Faktum är att hon under intervjun ofta ska göra just så, det vill säga svara med en berättelse ur det egna livet eller en scen ur litteraturhistorien. Först efter ett tag, men inte alltid, framgår anekdotens samband med den ursprungliga frågan eller funderingen.

”Är mor död” handlar om Johanna, en konstnär som sedan många år inte har någon kontakt med sin uppväxtfamilj. Skälen är, som så ofta, flera. De borgerliga föräldrarna kunde aldrig helt acceptera att Johanna valde bort ett stabilt äktenskap och en juristkarriär för en förälskelse och för konsten. Dessutom har hon ställt ut en serie målningar med titeln ”Barn och mor” som familjen tolkat biografiskt och djupt kränkande. Och så det värsta av allt: Johanna dök aldrig upp på faderns begravning.

De klippta banden har på många sätt varit henne till gagn, hon kände sig ändå alltid som en besvikelse för föräldrarna. Men när Johanna så återvänder till Oslo efter ett halvt liv utomlands tycker hon sig se ensamma äldre kvinnor överallt på gatorna och hon drabbas av ett okuvligt behov att tala med sin egen mor.

– Det finns ett talesätt på norska som lyder: ”Jag fick ett problem av min mor, men jag visste inte vad jag skulle göra med det så jag gav det till mina barn.” Johanna tänker sig att hennes mor levt kuvad under fadern, i förnekelse och med en obehandlad smärta. Nu vill hon få modern att erkänna smärtan så att de kan förlösas tillsammans, säger Vigdis Hjorth.

Men det fungerar inte?

– Nej, hon tvivlar nog allt för lite på sin egen analys av modern. Det skulle mycket väl kunna vara så att modern inte alls bär på en oförlöst smärta, kanske är hon till och med nöjd med livet som det är.

Scenariot – att en familjs eller individs självbild hotas av en nyvaken men övertygad sanningssägare – återkommer gång på gång i Vigdis Hjorths författarskap. Ja, inte bara i hennes. Temat kännetecknar också Tove Ditlevsens romaner och Henrik Ibsens pjäser, två författare som Vigdis Hjorth beundrar och även förhåller sig till i det egna skrivandet.

Häromveckan publicerade Boklördag en essä där DN:s kritiker Rebecka Kärde analyserar Hjorths roman ”Lärarinnans sång” utifrån Ibsens pjäs ”Vildanden”. I dramat från 1884 lever Hjalmar Ekdal lycklig med sin familj, ovetande om att han inte är biologisk far till dottern Hedvig. Men så flyttar Gregers Werle, en bekant till familjen, in i huset och blir varse lögnen som familjen vilar på. I all välvilja bestämmer han sig för att lägga sanningen på bordet. Han är en ärlighetens apostel men resultatet blir fatalt.

Det är inte bara ”Lärarinnans sång” som ekar av Ibsens pjäs. Det gör många av Vigdis Hjorths romaner.

– Det stämmer nog att jag liksom Ibsen ofta skrivit om sanning och det beror på att sanningen är ett livsdilemma. Det finns en utbredd tro på att människan mår väl av att förhålla sig till det som är sant och inte ägna sig åt självbedrägeri. Samtidigt kan vi behöva värja oss mot sanningen om oss själva och vår familj för att orka leva.

Boxern Emma och Vigdis Hjorth på Nesøya, några mil sydväst om Oslo. Foto: Chris Maluszynski

Hur ser du på att Johanna i din roman kommer hem och närmast kräver av modern att de ska tala ut?

– Jag förstår henne men tycker faktiskt att hon är hänsynslös. Hon går över gränsen och använder modern för att få ro i sig själv.

Ärlighet kan, hur motsägelsefullt det än låter, i mötet med andra användas som ett slags skynke att gömma sig bakom. Hur många gånger har man till exempel inte hört människor rättfärdiga sina egna uttalanden med hänvisning till att de bara säger som det är? Som om inte sanningen kunde vara brutal och djupt sårande.

Själv säger Vigdis Hjorth att hon för egen del sökt sig till upplysta landskap, att hon velat leva ärligt och i uppriktighet även när det varit obehagligt eller svårt. Men att överösa andra med sanningen om deras liv gör hon inte oombedd.

– Telefonsamtalet med min väninna är knappast första gången jag kommit i kontakt med otrohet. Jag har sett det många gånger bland vänner eller familjemedlemmar. Och nästan lika ofta har jag fått lust att skriva ett anonymt brev till den bedragna partnern eftersom det är så förtvivlat att se att hon eller han inte anar vad som försiggår. Jag har velat lysa upp landskapet så att den bedragna kan får syn på sina reella möjligheter och välja eller välja bort.

Vad har hindrat dig från att göra det?

– Ansvaret! Tänk om någon bryter ihop totalt eller tar sitt liv för att jag kommer med sanningen, det vore en alltför tung börda att bära.

Så när ska man sticka hål på andras livslögner?

– Ska man tala den brutala sanningen måste man äga ett reellt hopp om att den kommer att bidra med något positivt i den andres tillvaro, att sanningen går att hantera konstruktivt. Annars tycker jag att man kan låta bli.

Hösten 2016 rasade en häftig debatt om sanning och litteratur på norska kultursidor. Gnistan till alltsammans var Vigdis Hjorths roman ”Arv och miljö” som utkom samma år och som snabbt såldes i fler än 100.000 exemplar. Den skildrar en arvstvist som äger rum efter att fadern i en familj dött. En dag när alla syskonen och modern är samlade hos en revisor berättar Bergljot – bokens jag – om sexuella övergrepp som den bortgångne pappan utsatt henne för men som hon förträngt i decennier.

Vigdis Hjorth har aldrig påstått att ”Arv och miljö” är något annat än en roman. Men för hennes ursprungsfamilj, som hon inte har någon kontakt med, blev den ändå det. De hävdade att personporträtten och handlingen i boken pekade på dem, att allt förutom själva övergreppen, stämde överens med verkligheten. Vigdis Hjorths syster, juristen Helga Hjorth, gick till och med en skrivarkurs och författade snabbt en motroman med titeln ”Fri vilja” där hon rentvår fadern från det hon uppfattade som anklagelser om incest.

Utöver de två romanerna skrevs hundratals artiklar om ”Arv och miljö” i pressen. Många försvarade den, andra tyckte att det behövdes en yrkesetik för författare som skyddade närstående från att bli ofrivilligt blottade i konstens namn. Genremässigt placerades romanen bredvid titlar av Geir Gulliksen, Karl Ove Knausgård och Tomas Espedal, böcker som i Norge fått beteckningen ”verklighetslitteratur”.

– Jag blir ju väldigt partisk här men jag tycker att verklighetslitteratur är ett felaktigt begrepp. Det kanske mer handlar om en läsart än ett slags litteratur. För det finns människor som går till en litterär text och glupskt letar efter verkligheten i den, och det blir helt fel, säger Vigdis Hjorth.

Bild 1 av 2 Hon lever ensam, i ett timrat hus som hon köpte för 30 år sedan när hon skilde sig från pappan till sina tre barn. Foto: Chris Maluszynski Bild 2 av 2 Bildspel

Hur påverkade diskussionen om ”Arv och miljö” och verklighetslitteratur dig?

– Jag hade förberett mig på att den skulle komma så jag blev inte särskilt ledsen eller sårad men så tror jag också att jag är ganska stark.

Just som hon sagt det, tar hon det tillbaka med tillägget att hon egentligen inte vet vad det innebär att vara en stark människa. Och så säger hon att hon läser en väldigt intressant bok för tillfället, reser sig från stolen och försvinner ut ur bild.

På den timrade väggen hon nyss satt framför hänger en bonad eller om det är ett broderi. Vigdis Hjorth är intresserad av handarbete, och i en intervju med tidningen Vi Läser berättade hon för några år sedan att hon lärde sig att sticka under de 30 dagar i början av 2010-talet som hon satt i fängelse för rattfylleri.

Nu kommer hon tillbaka och håller upp ett exemplar av Michel Houellebecqs essä ”I Schopenhauers närvaro” framför webbkameran.

– Enligt Schopenhauer är ett rikt inre liv och anlag för munterhet den största tillgången en människa kan ha. Det kanske är farligt att tala så om sig själv, men jag tror faktiskt att det stämmer in på mig. Jag vet inte om jag är stark men jag har aldrig varit särskilt beroende av yttre stimulans.

Vigdis Hjorth lever ensam. Huset på Nesøya en halvtimmes bilfärd från Oslo köpte hon för mer än 30 år sedan när hon skilde sig från pappan till sina tre barn. Förutom att skriva, läsa och gå turer i skogen med hunden Emma, älskar hon att sova.

Varje morgon sover hon så länge hon kan och vill och när hon vaknar plockar hon fram anteckningsblock och penna.

– Jag börjar aldrig dagen med mejl, radio eller tidningar. Jag börjar med att skriva ner vad jag drömt om natten, på så sätt får jag kontakt med mitt inre och mitt undermedvetna. Det gör mig även lugn att anteckna drömmar och det behöver jag verkligen eftersom jag är mycket rastlös.

Vigdis Hjorth Född 1959, bosatt på Nesøya i Asker, några mil sydväst om Oslo. Debuterade 1983 med barnboken ”Pelle-Ragnar i den gule gården”, hon har därefter skrivit flera barn- och ungdomsböcker och drygt 20 romaner, hennes böcker har beskrivits som erotiska, politiska och som bekännelselitteratur. Det internationella genombrottet kom 2016 med romanen ”Arv och miljö” om en arvuppgörelse som blottlägger ett incesttrauma. Romanen blev föremål för en häftig litteraturdebatt i Norge och Vigdis Hjorths syster Helga Hjorth utkom året efter med en svarsroman där hon ger en annan bild av fadern och uppväxten. ”Arv och miljö” nominerades till Nordiska rådets litteraturpris och till National Book Award i USA för bästa översatta roman. Vigdis Hjorth är aktuell med romanen ”Är mor död” översatt till svenska av Jens Hjälte (Natur & Kultur). Visa mer

Johanna i romanen ”Är mor död” blir med tiden alltmer påträngande i sina kontaktförsök. En dag när hon skuggar sin åldrade mamma på promenad genom staden stannar modern tvärt och utan förvarning på gatan. Barndomens doft, den gammalmodiga parfymen blandat med lukten av vetebullar och mandelolja, strömmar då mot Johanna. Hon ”ryggar tillbaka överväldigad av förflutna känslor, bilder flimrar för ögonen”.

När jag läser denna passage blir jag osäker på om det verkligen är sanning och uppriktighet som Johanna söker. Drivs hon inte snarare av en obeveklig moderslängtan?

– Jo, visst längtar Johanna efter mamma. Men mamman är principfast, hon har redan förlikat sig med att dottern inte finns i hennes liv och runt förlusten har hon byggt en berättelse hon kan leva med. Johanna vill inte förstå det, det är nästan som om hon uppsöker den ultimata avvisningen. Det där är inte ett alldeles ovanligt beteende i kärlek.

Hur menar du?

– Jag har märkt att när två personer förälskar sig i varandra så inleder de snart något som skulle kunna kallas för en av-älskning. De börjar aktiv dämpa eller plocka ner sin kärlek. Ingen av dem vill vara den som älskar mest eftersom det fyller dem med rädsla eller genans. Jag har själv hållit på sådär med en man jag hade en relation med men så läste jag Rilkes diktrader ”Att bli älskad är att förgås, att älska är att förbliva” och försökte göra tvärtom.

Vad hände då med relationen?

– Haha. Det kändes bra för mig, jag blev inte mindre av det. Men relationen höll ändå inte. Mina kärleksrelationer håller sällan.

Bild 1 av 2 ”Jag börjar varje dag med att skriva ner vad jag drömt om natten”, säger Vigdis Hjorth. Foto: Chris Maluszynski Bild 2 av 2 Foto: Chris Maluszynski Bildspel

Hon säger att det dels beror på att hon har en krävande personlighet. Dels på att hon dagligen behöver tid och utrymme att läsa och skriva för att må bra. Det är inte särskilt många män i hennes hennes egen ålder – 60 plus – som är villiga och kapabla att gå henne till mötes i fråga om det. De vill hellre åka till Medelhavet och dricka vin eller spela golf med andra pensionärer, säger Vigdis Hjorth med ännu ett skratt. Och just det passar henne inte alls.

– Men om jag har sådan tur att jag träffar någon att älska igen, så ska jag inte arrestera mig själv för det. Förälskelser får man inte uppleva särskilt många gånger i livet, får jag vara med om ytterligare en ska jag inte förhandla med känslan utan bara leva ut den.

