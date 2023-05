Vild, vacker och visionär Göteborgskolorism

Logga in

Utställning "Den underbara färgen. Göteborgskolorismen i nytt ljus" Göteborgs konstmuseum. Visas t o m 7/4 2024

Ett glas blått vin får mig att stanna upp inför Ragnar Sandbergs målning ”Händer vid bardisken”. Blått vin? Ja, varför inte. Målningen är märklig i sig själv, den livliga krogscenen nästan löser upp sig i pastelldiset som omger de fladdrande händerna där de far runt över disken. Händer, som med sina grova konturer och mättade färgtoner i allt från gräddgult till plommonlila tycks ha lösgjort sig och blivit något slags oregerligt självständiga djur, med eget liv och egen vilja.

Mot den bakgrunden är en skvätt blått vin inte mycket att haka upp sig på. Ser man närmare efter är förresten innehållet i samtliga glas på denna målning blått. Det blå behövs för att balansera tyngden av händernas rödbruna och brandgula.

Kommen så långt i konstmuseets utställning har man hursomhelst hunnit vänja sig vid det mesta. Som det illröda, blåprickiga ansiktet i Åke Göranssons sena självporträtt. Den knallgula himlen i Nils Nilssons ”På verandan”. Eller de smått psykedeliska färgspeglingarna i Ivan Ivarsons ”Stora hamnkanalen”.

Bild 1 av 3 Ragnar Sandberg, ”Händer vid bardisken”, 1937. Foto: Hossein Sehatlou © Ragnar Sandberg/Bildupphovsrätt 2023. Bild 2 av 3 Ivan Ivarson, ”Stora hamnkanalen”, 1933. Foto: Hossein Sehatlou Bild 3 av 3 Åke Göransson, ”Kvinna i blått”, 1933–37. Foto: Hossein Sehatlou

Många myter har med åren cementerats kring den lösa gruppering av Valandskamrater som under mellankrigstiden gjorde Göteborg till centrum för en strömning av visionärt, expressionistiskt måleri. När nu Göteborgs konstmuseum i samband med sitt hundraårsjubileum satsar stort och ambitiöst för att lyfta fram Göteborgskolorismen är det i det uttalade syftet att nyansera och vidga perspektiven.

Ingen lätt uppgift. Många av de legender som vävts runt dessa konstnärer är nämligen inte bara seglivade utan väl dokumenterade. Att flera av dem faktiskt tycks ha inkarnerat något slags schabloner av det självförbrännande, bohemiska konstnärsgeniet är svårt att förneka.

Några dog unga och utfattiga. Några – Inge Schiöler och Åke Göransson framför allt – led i långa perioder av svår psykisk sjukdom. Att Göranssons mor hade i stort sett hela sonens produktion gömd i kökssoffan lär vara dagens sanning. Liksom den fina skrönan om hur Ragnar Sandberg blev så drabbad vid synen av en blå stadsbuss att han genast sprang in i en färgaffär och köpte en burk av samma kulör, som han sedan byggde en av sina bästa målningar kring.

Bild 1 av 3 Ragnar Sandberg, ”Den blå bussen”, 1938. Foto: Hossein Sehatlou © Ragnar Sandberg/Bildupphovsrätt 2023 Bild 2 av 3 Inge Schiöler, landskap från Bohuslän, 1932. Foto: Hossein Sehatlou © Inge Schiöler/Bildupphovsrätt 2023 Bild 3 av 3 Nils Nilsson, ”Flicka som provar hatt”, odaterad. Foto: Hossein Sehatlou

Ändå finns förstås en del att röja upp i. Utställningens ärende handlar dock mindre om att krossa myter än att sätta in dem i ett vidare historiskt sammanhang, bakåt såväl som framåt i tiden. Här klargörs de internationella impulserna från fransk fauvism och tysk expressionism, via förelöpare som Carl Kylberg och Tor Bjurström. Här dras trådar till hur arvet förvaltades under efterkrigstiden, liksom till en vidgad kontext av skandinaviska kolorister, med namn som Edvard Munch och Oluf Høst.

Men utställningen lyfter också fram en rad konstnärer som av olika skäl glömts bort eller skrivits ut ur koloristernas krets. Ta bara den fascinerande historien om Waldemar Sjölander, som efter att ha emigrerat till Mexiko gjorde braksuccé när han återvände med sina kraftfulla, färgstarka målningar – för att sedan lika hastigt försvinna ur offentligheten. Eller de kvinnliga konstnärer som med tiden kom i skuggan av koloristernas manliga kärntrupp men tveklöst borde räknas dit.

Av Karin Parrow exempelvis visas flera fina verk, främst ett magnifikt ”Huvud” som ekar starkt av Matisse och Kirchner men ändå överrumplar med en vresig, skulptural närvaro.

Bild 1 av 3 Karin Parrow, ”Huvud”, odaterad. Foto: Hossein Sehatlou © Karin Parrow/Bildupphovsrätt 2023. Bild 2 av 3 Waldemar Sjölander, ”Stora badhusgatan III”, odaterad. Foto: Stockholms Auktionsverk. Bild 3 av 3 Waldemar Sjölander, ”Jonas i valfiskens buk”, omkring 1947-60. Foto: Hossein Sehatlou

Det blir som helhet många namn och många trådar. I längden kanske lite väl många för utställningens eget bästa. Sin verkliga styrka har den ju trots allt i sin göteborgskoloristiska kärna, i detta vilda och vackra, otyglat uppfinningsrika måleri där färgen aldrig reduceras till medel eller effekt. Tvärtom ”är det ofta färgen som är motivet”, som Gunnar Ekelöf en gång skrev om Ivan Ivarson.

Det är ett arv som tyvärr aldrig riktigt fått den centrala plats i svensk konsthistoria som det förtjänar. Just därför vill jag påstå att detta kan vara en av årets viktigaste svenska utställningar.

Missar ni den har ni bara er själva att skylla. Ni har ett helt år på er.