Vilka är kraven för att bli en pedagogisk förebild för barn och unga?

Förebildsböcker

2016 utkom ”Godnattsagor för rebelltjejer” av Elena Favilli och Francesca Cavallo, som kom till genom gräsrotsfinansiering (crowdfunding). Den blev en stor succé och har översatts till närapå 50 språk. 2017 kom en uppföljare – ”Godnattsagor för rebelltjejer 2”. Favilli och Cavallo har även gjort poddar och andra produkter som vykort och posters av böckerna.

På engelska har utgivits många böcker i genren. Bland andra Kate Pankhursts ”Fantastically great women who changed the world” (2016), Chelsea Clintons (Bills och Hillarys dotter) ”She persisted: 13 american women who changed the world” (2017) ), Ben Brooks ”Stories for kids who dare to be different” (2018), Mackenzi Lees ”Bygone badass broads: 52 forgotten women who changed the world” (2018) och Kay Woodwards ”Wonder woman” (2019) och ”Stand up, stand out!” (2020).

Flera av ovanstående böcker har översatts till svenska.

Det finns även några svenska originalböcker i genren. Serieskaparen Loka Kanarps ”Pärlor och patroner: 60 historiska kvinnoporträtt” från 2009, Anna Nordlunds och Colette van Luiks ”Svenska hjältinnor: 100 berättelser om smarta, starka & modiga kvinnor” från 2019 och Jenny Strömstedts ”Barn som förändrat världen” som utkom tidigare i år är tre av dem.