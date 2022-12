Vill köpa rättigheterna till ”Last Christmas” – och förpassa den till finsk slutförvaring

När julveckan summerades stod det klart att Whams julhit ”Last Christmas” från 1984 blev den mest spelade. Men om ett svensk par får sin vilja igenom så kan vi snart ha hört den för sista gången.

Tomas och Hannah Mazetti från Göteborg är nämligen så trötta på den att de vill samla in pengar för att kunna köpa rättigheterna till låten och skicka den till en slutförvaringsanläggning för kärnbränsle i norra Finland.

– Vi märkte direkt att rätt många var beredda att betala ganska mycket, berättar Tomas Mazetti för Expressen.

De tar inte in pengar än, utan löften om donationer. Hittills har 1 294 personer lovat att de ska ge nästan 1,2 miljoner kronor för att få ett slut på ”Last Christmas”. De säger att ambitionen att sudda ut spåren efter jullåten inte är något personligt mot varken Wham eller sångaren George Michael.

– En rolig grej är att Hannah faktiskt gillar George Michael lite, så det handlar egentligen bara om att vi inte orkar höra låten spelas dygnet runt, säger Tomas.

Men de som blir oroliga för att inte kunna spela låten nästa jul kan ta det lugnt. Rättigheterna uppges ligga på omkring 250 miljoner kronor vilket ger paret en bit kvar innan de är i mål.

Men när de väl har lyckats lovar de på sin hemsida att de ska ge sig på ”All I want for Christmas is you” och ”Santa Baby”.