Vilt och vackert om konstnärsliv i finska ”Tove”

Drama ”Tove” Regi: Zaida Bergroth Manus: Eeva Putro I rollerna: Alma Pöysti, Krista Kosonen, Shanti Roney, Kajsa Ernst m.fl. Längd: 1tim 43 min. (Barntillåten) Språk: svenska, finska. Biopremiär 28/5. Visa mer

Bomberna faller över Helsingfors. I ett skyddsrum hukar människorna. Redan under förtexterna får vi därpå bilden av Tove Jansson som skissar och tecknar profilerna på sina världsberömda och älskade invånare i Mumindalen, trollen ännu lite smala om nosen.

I ett slag sammanfattar regissören Zaida Bergroth och manusförfattaren Eeva Putro ursprunget till dessa figurer. I dag pryder de alltifrån muggar till sänglinne, från tapeter till diverse klädesplagg. Men då, under andra världskriget, var de fortfarande Tove Janssons sätt att med fantasins hjälp skapa en tillflyktsort från vad hon betraktade som krigets kompletta idioti, vare sig Hitler eller Stalin satt vid spakarna. ”Som flykt undan bombmattorna” som hon skriver i ett av sina många brev till vännen Eva Konikoff.

Att porträttera den sällsynt mångsidiga Tove Jansson är som var och en förstår en närmast övermäktig uppgift. Filmen ”Tove” gör en dygd av nödvändigheten och koncentrerar sig på ungdomsåren fram till den punkt då Mumindalen med alla sina invånare gjort sitt internationella segertåg. Tove Jansson kunde äntligen kunde få en stadig inkomst, efter att ständigt ha blivit utan konstnärsstipendier i en av män och industrialister dominerad konstvärld.

Vi möter alltså en frihetstörstande och livslustig Tove och hennes närmaste vänkrets just i det ögonblick hon flyttat hemifrån efter politiska misshälligheter med sin far, skulptören Viktor Jansson. Han var tyskvän och betraktade sin dotters konstnärliga utbrytningsförsök med en fnysning. Det blir en utmaning som varje konstnärsbiografi måste ta sig an att vara på en gång intim och redovisande av sådana kända biografiska hållpunkter.

”Tove” går så att säga halvvägs. Visst får vi bevittna hennes avgörande och förlösande kärleksaffärer, först med Atos Wirtanen (Shanti Roney), socialdemokratisk journalist, därpå och inte minst med Vivica Bandler (Krista Kosonen). Bägge var gifta vid mötet med Tove – som själv utropar att hon aldrig vill gifta sig.

De blir bägge gestalter i Mumindalen, mest bekant är nog att Tofslan och Vifslan har Tove och Vivica som förebilder, eftersom homosexualitet avkriminaliserades först 1971 i Finland och betraktades som en sjukdom till 1991. Först 1999 avskaffades censuren mot skrifter med skildringar av homosexualitet.

Alma Pöysti som Tove Janson och Krista Kosonen som Vivica Bandler. Foto: Nonstop Entertainment

Men sådana konkreta samhälleliga utblickar gör inte ”Tove”, utan koncentrerar sig helt på Tove Janssons liv under främst 40-talet. Inte heller – med något enstaka undantag – får hon söka upp ensamheten i naturen, vid stormiga hav eller i minnesbilder av barndomens somrar med familjen som kom att spela en så avgörande roll både i hennes skapande och i hennes självbild.

Det är i stället i hennes ateljés utveckling från utrangerad ruin till hem och arbetslokal, som jämte sociala festligheter och trogna vänner får omge och beskriva hennes känsloliv. I ateljén dansar Alma Pöysti som Tove, ofta ensam, vild och vacker, medan cigarettröken ligger tät, glasen är välfyllda och Carlos Gardels längtan eller spänstigare jazzmusik snurrar på grammofonen.

Pöysti är en utmärkt Tove i en svår roll, som har att pendla mellan upplyst förälskelse och bittra besvikelser, mellan hennes uttalade önskan om att vara vild och fri – och samtidigt vara ömsint, vänlig och kultiverad.

Men som i nästan alla konstnärsbiografier slutar också ”Tove” i välvilligt för att inte säga konventionellt ljus, när alla tveksamheter lagts åt sidan och hon funnit sin livskamrat i Tuulikki Pietilä och till sist också får bevis för sin fars postuma erkännande av dotterns verk.

Se mer: Tre andra filmer om kvinnliga konstnärer: ”Frida” (2002), ”Balladen om Marie Krøyer” (2012) och ”Big Eyes” (2014).

Läs fler filmrecensioner i DN.