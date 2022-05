Vinsten sågas av utländska recensenter: ”Ovärdig vinnare”

”Kanske är det här just den sortens film vi behöver just nu”, skriver The Guardians filmrecensent Pete Bradshaw om lördagens stora vinnare i Cannes.

”Vi behöver en film om en bunt vidriga rika idioter på en båt, på väg mot ingenstans och som förtjänar att dö, en film som uttrycker vårt cyniska och utmattade avfärdande av världen, men också någonting som inte utmanar våra känslor för mycket.”

Pete Bradshaw tycker att sydkoreanska Park Chan-Wooks ”Decision to Leave” skulle ha vunnit det prestigefyllda priset och ifrågasätter juryns val. Han utropar Ruben Östlund som en ovärdig vinnare, särskilt givet konkurrensen, även om ”Triangle of sadness” i Bradshaws ögon var ett kraftfullare bidrag än hans förra ”The Square”, som tog hem priset 2017.

New York Times kallar ”Triangle of sadness”, för ”en trubbig och ful karikatyr på klasspolitik” som delat kritikerna. TT rapporterar att även franska Le Mondes recensent Mathieu Macheret skriver ner filmen och slår fast att Östlunds satir över kapitalismen saknar finess.

Samtidigt hyllas den i BBC och The Telegraph. DN:s Nicholas Wennö skriver att ”Triangle of sadness” är ”en vass och tragikomisk studie över mänskligt beteende som har element av alltifrån ”The white lotus” och ”Borgarklassens diskreta charm” till ”Castaway” och ”Flugornas herre”.

Svenska Filminstitutet gratulerar filmteamet på Twitter.

https://twitter.com/Filminstitutet/status/1530645145632268290?s=20&t=wlGIJPNucWLVNhCyyFPBDw

Hyllas gör också svenska Tarik Saleh som med ”Boy from heaven” vann pris för bästa manus. ”En antiklerikal satir, som också är ett spionagedrama med mer än en antydan av John le Carré”, skriver Pete Bradshaw.

Park Chan-Wook kammade hem priset för bästa regi.

Med gårdagens vinst är Ruben Östlund en av tio regissörer som tagit hem Guldpalmen två gånger, fem år efter vinsten med ”The Square”.

”Triangle of sadness” har premiär på svenska biografer den 7 oktober 2022.