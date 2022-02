Virpi Pahkinens ”Vindvaka” är en virvlande studie i is

Dans ”Vindvaka” Upphovsperson: Virpi Pahkinen. Koreografi, kostym: Virpi Pahkinen. Musik: Roger Ludvigsen. Ljud: Jukka Rintamäki. Ljus: Niklas Glahns. Videoprojektioner: Johannes Ferm Winkler. Konstverk: Kristin Tårnesvik. Isljud: Jonna Jinton. Medverkande: Virpi Pahkinen, Victor Persson, Sofia Sangregorio, Pontus Sundset Granat. Scen: Scenkonst Sörmland och Giron Sámi Teáhter i samarbete med Virpi Pahkinen Dance Company. Stad: Urpremiär i Eskilstuna, turné i Sörmland. Speltid: 50 minuter Visa mer

Det börjar med vinande isljud och mörker. En figur skrider in vid sidan av scengolvet och lyser forskande upp det med ljuskäglan från en ficklampa. Det är Virpi Pahkinen, den välkända koreografens gestalt är omedelbart igenkännbar även i svart siluett, och när hon står där och spanar ut som från en strandkant påminns jag om det jag läst om hennes uppväxt. Hon brukade som barn träna konståkning på en frusen sjö, ensam under fullmånen, skärande oändliga spiraler över mörk is.

I mitten av scengolvet börjar så ett glittrande isberg röra sig och krackelera: fram ur glänsande plisserat tyg vecklar Victor Persson och Sofia Sangregorio långsamt ut och upp sig. In från sidan sveper Pontus Sundset Granat smidigt med stora steg och långa armrörelser. ”Vindvaka” är en koreografi för en grupp, där Pahkinen själv deltar, ömsom som en egen existens, ömsom symmetriskt inflätad med de andra. Som i en självklar medvetenhet om att den koncentrerade personliga utstrålningen, känd från hennes många solon, måste finnas närvarande även i ett ensembleverk.

Den som förväntar sig att omslutas totalt av det storslaget illusoriska får ställa om

Verket är gjort på uppdrag av Scenkonst Sörmland och Giron Sámi Teáhter, med samiska konstnärer medverkande i skapandet. Titeln, på nordsamiska ”Suddi”, syftar på en isvak som uppstår av att uppträngande vatten gör hål i isen genom nersmältande vindlande rörelser. Det vi ser på scenen får sin kraft ur stillheten och rörelsen som finns inneboende i is och vatten, alltsammans virvlat genom Pahkinens eget dansuniversum.

”Han vill åt min frid och jag hans rastlöshet”, har hon tidigare beskrivit hur hennes och kompositören Roger Ludvigsens rytmer manar på varandra. Logiskt då att hon har velat ha hans mullrande, svepande och pulserande ljudverk här. I ljudbilden ingår även flerspråkiga inläsningar av Nils-Aslak Valkeapääs ”Vidderna inom mig”, mer som viskande röstmusik än som diktframföranden.

Något splittrat och ibland väl dämpat infinner sig, åtminstone i jämförelse med större och starkare Pahkinenverk – den som förväntar sig att omslutas totalt av det storslaget illusoriska och perfekt magiska får ställa om. Dock uppstår efter hand en fin närhet i det här mindre formatet, där ljuden av andning och fotsteg når publiken.

Böljande figurer av guilloche-liknande linjemönster växer fram över dansarnas kroppar

Det finns flera vackra solon, och en typiskt kroppsrolig synkroniserad sekvens där samtliga handflator och fotsulor bildar förbryllande skulpturer. Starkast framstår en gruppscen där dansarna slingras samman med de projicerade konstverken av Kristin Tårnesvik. Hennes böljande figurer av guilloche-liknande linjemönster växer fram över deras kroppar som förtrollande frostblommor.

Och jag vet att det inte är allra första gången som Virpi Pahkinen själv sjunger i ett verk, men jag som aldrig hört det förut blir ändå överraskad. Ordlös sång, som en sällsam flöjtton eller ett fågelläte som stiger över vidderna.

