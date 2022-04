Virtuosa och välskrivna verk av Benjamin Staern

Konsert Tonsättarfestival Verk av Benjamin Staern Solister: Anna Larsson, Karin Dornbusch Orkestrar: Kungliga Filharmonikerna, Gävle symfoniorkester Dirigenter: Cathrine Winnes, Emil Eliasson Konserthuset Visa mer

Det måste ha varit en sensation, den där majdagen 2000 på Malmös musikhögskola. Hur lät morgondagens tonsättare vid det nya millenniet? Helsingborgs Symfoniorkester presenterade ett verk med den ominösa titeln ”The threat of war”, signerat en tjugoårig Malmöstudent vid namn Benjamin Staern. Efternamnet signalerade tungt musikaliskt påbrå från pappa dirigenten och mamma sångerskan.

Men ändå. Vilket drivet handlag med orkesterns resurser, vilken klangfantasi och idérikedom! Alla inblandade insåg att här hade man en framtida fullfjädrad kompositör. Och i dag har 43-årige Benjamin Staern förärats en egen filharmonisk fyradagarsfestival på Konserthuset.

Av de sju ståtliga orkesterverk som klingat under torsdagen och fredagen – allt större, allt grannare över tid – stannar det första främst i minnet. Att Staern var så färdig, så konsistent redan från start! Visst har han med åren finslipat sina verktyg, spänt bågarna djärvare och erövrat ännu fler aldrig tidigare hörda klanger. Men det är ”The threat of war” som mest berör, med sin uppriktiga uttrycksvilja att just uppröra med insikten om kriget. Den gången på Balkan.

Nu var det Gävle symfoniorkester som spelade. Ett välkommet tillfälle att få konstatera vilken hög nivå som även de mindre symfoniorkestrarna utanför våra storstäder håller. Benjamin Staerns partitur är musikantiskt välskrivna men väldigt virtuosa, såväl för musiker som dirigent – i detta fall den unge Emil Eliasson. En konsert med summa 80 minuter maximalistisk Staernmusik att spela och leda är en prestation i sig.

Inte minst för fredagskvällens solist Karin Dornbusch i klarinettkonserten ”Worried Souls” från 2011. Oroliga själar, förvisso, på gränsen till sammanbrott. Från en inledande sagostämning med klarinetten som poetisk lockpipa skruvas temperaturen alltmer vitglödgad och solisten i allt högre lägen. Med ideliga tonkaskader trängs hon in i ett monomant pipande på samma ton, alltmedan orkestern spyr upp decibeleruptioner av massivt brass och slagverk.

Det känns rimligt att det hela slutar ”not with a bang but a whimper”, för att tala med T S Eliot. Då är en motsvarande konsert för altröst och orkester – ”Sånger om bländvit kärlek” från 2013 – en klädsammare historia, i detta fall för Anna Larsson. Dessvärre presenterad utan texthäfte, så Karin Boyes dikter fick vi gissa oss till. Här fanns efterlängtade öar av kammarmusikalisk intimitet, snyggt designade för Larssons varma och långspunna legaton.

Cathrine Winnes var Filharmonikernas dirigent, och tillägnad den nya symfonin ”Through Purgatory to Paradise”. Snarare än symfoni en räcka episoder av till synes outtömlig idérikedom. Dock saknar jag en strukturerad dramaturgi; att Benjamin Staern bättre distribuerar sitt rikliga utbud av orkestrala klimax och betänker lyssnarens perception.

