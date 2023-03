Virtuosen Chris Potter kontrollerad men med känsla på Fasching

Konsert Chris Potter Quartet Scen: Fasching, Stockholm Visa mer

Det går inte att ta miste på vilket intryck amerikanen Chris Potter har gjort på i synnerhet andra tenorsaxofonister. En tolv minuter lång soloversion av ”All the things you are”, inspelad på Youngstown University 2003, har till exempel haft fler än tvåhundra tusen lyssningar på Youtube och finns även att studera not för not i transkriberad form.

Nu spelar han varken den eller någon annan standardlåt med sin kvartett på Fasching.

I stället inleder de med Wayne Shorters ”Infant eyes”, som en hyllning till den nyligen bortgångne legendaren. Shorter är också en av flera saxofonister som går att spåra i Potters spel överlag. En annan är förstås John Coltrane. Men bland de mest spelskickliga tenoristerna under eran från 80-talet till i dag skulle jag placera Michael Brecker i mer direkt linje med Coltrane. Den fortsatta linjen från Brecker och framåt drar jag å andra sidan mer direkt till Potter än till exempelvis Joshua Redman.

Det är rätt stora skillnader. Både Brecker och Potter är – eller var; Brecker dog 2007 – något av musikernas musiker. Men när Potter kommer loss i Salif Keitas ”Mandela” alldeles före pausen slår det mig också att de har en tillgänglighet gemensam. Varken då eller senare under kvällen spelar Potter någon längre stund utan att man tänker på hur häpnadsväckande virtuost han hanterar saxen.

Men precis som Brecker spelar han ytterst kontrollerat. Inte alls utan känsla, men i påtaglig relation till sin egen förmåga. Betydligt mer, låt säga, rationellt än både Coltrane och Shorter.

Basisten Scott Colley, pianisten Edward Simon och trummisen Nasheet Waits är med på noterna så lång det bara går. De får också gott om eget utrymme, och särkilt Simon spelar på ett sätt som både kompletterar och erbjuder ett alternativ till Potters. Under Simons händer låter flygeln emellanåt alldeles skir. Hans uttryck är både där, på tangenterna, och någonstans långt bortom dem. Själva instrumentet tillåts bli sekundärt.

