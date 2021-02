Visst finns det ännu plats för Balkanbrass och klezmer

Klezmer Den Flygande Bokrullen ”In the 20’s” (Arko Records) Visa mer

Orientfestivalen har lagt ned, skivbutiken Multi Kulti har slagit igen och Re:orient-klubben på Kägelbanan är bara ett avlägset minne. Världsmusikvågen har dessutom klingat av sedan länge.

Men vänta, det är inte helt tyst där ute. Det finns fortfarande svenska band som stretar på, år efter år. Trots att deras naturliga habitat inte finns kvar. De spelar på bröllop och fester, ger konserter i Gnesta eller Midsommarkransen och släpper skivor på egna bolag. Kärleken till den musik de en gång fastnade för vägrar släppa taget.

Ta till exempel Den Flygande Bokrullen. Gruppen har spelat judisk klezmer i över 25 år. De skriver i pressutskicket att de vill att uttrycket på nya albumet ”In the 20’s” ska bli ”mer varierat”.

Men det är som om de inte kommer ifrån det underbart slamriga uttryck som blivit deras signum. Ett slags punkattityd fast i vit skjorta, slips och väst. Jag får bilden av instrument som krockar i en gatukorsning och sedan rasar iväg åt varsitt håll.

Det betyder nu inte att de inte kan spela, för de behärskar stilen till fullo, utan det är ett estetiskt val. Trummisen Carl Lindecrantz driver på spelkamraterna med trumvirvlar och cymbalkraschar. De lugnar ner sig en stund i bland annat den vackra ”Abspiel far di mechutonim”, men sedan rusar de iväg igen.

Stockholmska Süperstar Orkestar har på samma sätt borrat ner sig i en väldigt specifik tradition, romsk brassbandsmusik från framför allt Serbien och Nordmakedonien. De har precis som Bokrullen trimmats ihop sedan 1990-talet och de bägge banden har dessutom en medlem gemensam, den utmärkte saxofonisten och klarinettisten Lars Ydgren.

På nya, femte skivan ”Hope” är det som om Süperstar Orkestar lyfter sig själva i håret. Tenortubaisten Håkan Säfvestad har skrivit nästan alla låtar och bandets högoktaniga instrumentalmusik blommar här ut för fullt.

Även om de är proffs på att fara iväg i hetsiga rytmexcesser så låter de musiken få ta tid och deras speciella groove sätta sig. Deras version av Goytes världshit ”Somebody that I used to know” är suveränt läcker.

Om jag vore rektor så skulle jag genast ringa och boka en av deras coronasäkrade skolgårdskonserter som de erbjuder på sin hemsida just nu.

Bästa spår: ”Abspiel far di mechutonim” med Den Flygande Bokrullen och ”Somebody that I used to know” med Süperstar Orkestar

Fotnot: Den Flygande Bokrullen ger en streamad konsert från Paviljongen i Kungsträdgården på lördag kl 18.00. Länk: https://www.facebook.com/events/874290930029224

