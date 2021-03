Vita Bergen är som bäst när de tonar ned arenamaximalismen

Syntpop Vita Bergen ”Another day in paradise” (Woah Dad) Visa mer

Bandnamnet låter mer Stockholm och en viss park på Södermalm än det Göteborg som Vita Bergen kommer från.

Det finns så klart en viss logik i det. Inte bara för att Vita Bergens starke man William Hellström studerat i Stockholm, utan också för att bandet även på en del andra sätt skiljer sig från de flesta andra av hemstadens tidigare indiestorheter. Om Hellström någonsin fallit för The Smiths och/eller The Jesus And Mary Chain så döljer han det väl.

Det trygga 80-talet som inspirationskälla lämnar Vita Bergen dock inte. Tredje albumet är översållat med kulörta syntar och ekon från Visage, Ultravox och tidiga Erasure. Även när Vita Bergen tar några försiktiga steg framåt i tiden låter ”Another day in paradise” poppigt lättillgängligt. Som om ett ovanligt gladlynt Arcade Fire eller The Killers ställt upp som mellanakt i Melodifestivalen.

Det finns liksom alltid plats för en fet och flörtigt inkluderande arenarockrefräng, som påminner lite om en annan Hellström. Du kan ta bandnamnet från Stockholm, men aldrig Göteborg ur bandet.

Samtidigt är Vita Bergen kanske som bäst när bandet faktiskt tonar ned arenamaximalismen. Det avslutande och till stora delar instrumentala titelspåret är med sin lätt baleariska ljudbild ett (sido)spår som Hellström gärna får utforska närmare nästa gång.

Bästa spår: ”Another day in paradise”

Läs mer om musik och fler texter av Mattias Dahlström