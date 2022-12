– Vivienne Westwood nådde ut, hon nådde fram och hon nådde in.

Vivienne Westwood

Föddes i Tintwistle utanför Manchester i England 1941. Pappan arbetade i en flygplansfabrik.

Flyttade till London på 50-talet, där hon sålde smycken och arbetade som lärare.

På 70-talet blev hon känd för kläder som hon skapade och sålde tillsammans med sin andra make Malcolm McLaren. Paret, och deras butik Sex, fungerade som ett nav i den punkrörelse som växte fram under slutet av årtiondet.

Kom därefter att bli ett av modevärldens största namn, känd för sina punkiga vågade stilar, framgångsrika kollektioner och ett modehus som hon aldrig sålde. Hennes kläder har burits av celebriteter som Sex Pistols, Pharrell Williams, Lana del Rey och Sarah Jessica Parker, som i ”Sex and the city”-filmen från 2008 bär en extravagant bröllopsklänning av just Westwood.

Var gift med Derek Westwood, Malcolm McLaren och, från 1992, Andreas Kronthaler. Fick två barn, båda födda på 60-talet. Sonen Joseph Corré har grundat underklädesmärket Agent Provocateur.

Var också politiskt engagerad i frågor som kärnvapennedrustning, klimatförändringar och frigivningen av Julian Assange – ofta genom spektakulära demonstrationer.

Blev adlad 2006.

2018 kom dokumentärfilmen ”Westwood: Punk, icon, aktivist”.

Visade en ny kollektion så sent som tidigare i år.