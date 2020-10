”Voir Dire” är en fängslande opera om en rättssal

Opera Matthew Peterson och Jason Zencka ”Voir Dire” Viswa Subbaraman med flera. (Redhouse/Aloaded) Visa mer

Med lanseringen av dramaserien ”Perry Mason” i somras påmindes man återigen om vilken stor roll rättssalen har spelat i amerikansk film och teve. Att stå inför skranket är som att stå på en scen, i ett rollspel där allt som sägs är riktat till en jury. I kommentaren till kammaroperan ”Voir Dire - a courtroom opera” som nu släppts på cd liknas också rättssalen vid ett operahus. Uttrycket ”Voir Dire” är normandiska för att ”tala sanning”. Och det är ingen självklar sak i en domstol.

”Voir Dire” uruppfördes i Fort Worth i Texas 2017, men komponerades huvudsakligen redan 2009. Tonsättare är Matthew Peterson, född i North Dakota men hamnade, via Sven-David Sandström i Sverige och på Gotlands tonsättarskola. Numera är han bosatt i Dalarna.

Librettist är Jason Zencka som länge arbetat som kriminalreporter i en småstad i Wisconsin. I operan får vi följa en dag i rättssalen under domare Chambers ledning. En man vars juridiska rutin är perforerad av ett tvivel på rättssystemets mänsklighet. Att inte bara upprepa sig likt ett ändlöst maskineri som lämnar lidandet därhän.

Denna mänskliga aspekt har i operan destillerats till en fallande fyrtons-serie, som i en chaconne, vilket utgör det musikaliska grundelementet. Särskilt framträdande i operans kanske största stund - en vidunderligt vacker aria som uttrycker en ung kvinnas hjärtslitande trasighet och frusenhet. Så hemlös att hon vädjar om att få stanna i häktet hur utfallet än blir.

Ja, tragedierna står på kö i denna rättssal. Som för professorn i religionshistoria som anklagas för barnpornografi och för den apatiskt förstummade 16-åringen som mördat sin mamma. Men här finns också småsaker som en bötfällning för att ha kastat en kanin omkring sig i ett bråk. Och en vårdnadstvist om en talande papegoja mellan två svägerskor, den ena kyrklig och den andra sporttokig. En komisk scen som når sin kaotiska kulmen när fågeln själv, som heter både Gilead och Norman, tar ton och omväxlande rabblar bibelverser och sportreferat.

Att ”Voir Dire” så vågar vingla mellan det tragiska och det taffliga gör den inte bara fängslande utan också sant mänsklig. Jag ser gärna en svensk uppsättning av den snarast möjligt.

Bästa spår: ”I’ve never been so cold before”

