Vreden kokar under ytan i Ann-Helén Laestadius mäktiga roman ”Straff”

I en sällsynt otäck scen i Ann-Helén Laestadius förra bok, ”Stöld” (2021), ska Elsas áhkku, mormor, flyttas till omsorgsboende. Sånt är svårt även för de anhöriga: att tvingas ta ifrån sin mamma eller mormor självbestämmanderätten, att flytta den som redan har blivit vilse.

Áhkku blir panikslagen, pratar om att ”hon” kan bli arg och slå, eller riva loss hårtestar. Hon tigger och ber om att få slippa, hon gråter och gungar fram och tillbaka: ”Jag kan inte prata svenska, jag kan inte”.

Det är nomadskolan hon minns, den skola svenska staten inrättade för samiska barn 1913 och som fanns kvar till i början av 1960-talet. Elsas áhkku bodde på skolhem från sju års ålder, och fick bara komma hem på skolloven.

Där börjar ”Straff”, en fristående fortsättning på den hyllade ”Stöld” som handlar om renägande samer och renstölderna som sällan tas på allvar av svensk polis.

När ”Straff” börjar är det i stället femtiotal, och nomadskolans elever Else-Maj, Jon-Ante, Anne-Risten, Marge, Nilsa och de andra straffas om de pratar samiska. De försöker viska till varandra, hjälpa dem som inte kan ett enda ord svenska när de kommer till skolan. Lärarna ställer frågor de inte förstår och inte kan svara på. Jon-Ante blir stum i början, kvävd i en känsla av att inte få luft när han inte tillåts tala det enda språk han har i kroppen.

Allt är annorlunda på nomadskolan: reglerna och maten, lärarna kommer från en annan värld och kan inte överbrygga avståndet till barnen. Det är en klassisk internatskoleskildring, med anor från Charlotte Brontës ”Jane Eyre” från 1847, där hjälplösa barn lever i skräck för farliga vuxna och även för andra barn, när pennalismen frodas. Barn är ofta tacksamma offer, eftersom de sällan törs berätta om vad de utsätts för. För samebarnen i nomadskolan var det direkt omöjligt, eftersom de inte fick berätta på det språk de kunde bäst.

Ann-Hélen Laestadius visar på konsekvenserna av att växa upp med beständiga skador, både fysiska och psykiska. Else-Maj lyckas inte knyta an till sin familj efter ensamheten i skolan, Anne-Risten förnekar som vuxen länge sin samiska bakgrund. Marge måste till sin skam erkänna för dottern att hon aldrig fick lära sig att skriva samiska, utan bara har det som talspråk. Nilsa fortsätter vara en mobbare och hackkycklingen Jon-Ante är helst ensam, med sitt spretande lillfinger som aldrig läktes rätt och en oöverstiglig rädsla även för samebyn.

”Straff” är inte bara en välskriven roman, utan också en grundläggande historielektion, berättelsen om vad samerna utsatts för genom åren. Deras villkor skiljer sig inte märkbart från hur andra urfolk behandlats över världen: skolor där barnen görs urarva, förlorar sitt eget språk och sin kulturella tillhörighet. Samiska namn som ändras för att de låter ”konstiga”, så att Anne-Risten blir Ann-Kristin och Ante blir Anders.

Ann-Helén Laestadius har ett digert historiskt material att ösa ur, och vreden kokar under ytan precis som i ”Stöld”. Men det lägger sig inte i vägen för kollektivromanen där barnen växer upp, bildar familjer och börjar arbeta. Kapitlen växlar perspektiv, mellan tiden på nomadskolan och vuxenlivet i och utanför Giron (Kiruna på samiska). Några av barnen stannar i samebyn som vuxna, andra flyttar in till staden. Jon-Ante börjar i gruvan, det alternativ som gives män som inte arbetar med renarna. Marge och Anne-Risten arbetar i hemtjänsten.

Ge igen eller huka resten av sitt liv som en strykrädd hund?

”Straff” blir en mäktig social skildring av samhällets förändringar ur samisk synvinkel. Somt förändras verkligen, somt förändras inte alls. Nomadskolan blir en bättre sameskola och samerna får hemspråksundervisning, men hat och fördomar lever kvar. Anne-Risten blir hemmafru på åttiotalet men kallar sig bara Anne, går och dricker kaffe hos grannfruarna och tiger när de föraktfullt pratar om ”lapparna”. Oron finns ständigt att bli avslöjad som en av de föraktliga, och det präglar Anne-Ristens relation till sina barn. Hur förhåller man sig till sin egen bakgrund när den kan göra barnens framtid svårare?

Även Marge får problem med sin relation till adoptivdottern Stella, som kommer till henne som sexåring från Colombia. Stella heter egentligen Estela, och Marge, som döptes om till Margit i nomadskolan, vämjs över parallellerna.

Straffet drabbar barnen intill tredje och fjärde led, som det står i Andra Mosebok, och titeln ”Straff” blir mångbottnad när hatet sprids: mot samerna, mot barnen i nomadskolan, men också samernas eget hat mot myndigheterna och mot barndomens plågoandar, som även de blir gamla och hjälplösa. Ge igen eller huka resten av sitt liv som en strykrädd hund? Finns det någon annan väg?

Ann-Hélen Laestadius skriver med ”Stöld” och ”Straff” in sig i den svenska arbetarlitteraturen, berättelsen är saklig och konkret hellre än formmässigt experimentellt. Själva intrigen blir lite för tillrättalagd mot slutet, men det avskalade språket är viktigt, för det är samiskan som är det sanna språket, nödvändigt för identiteten. Svenskan är bara det påtvingade myndighetsspråket, som aldrig räcker till.

Ironiskt nog i en roman skriven på svenska, men just den spänningen lyckas Ann-Helén Laestadius gestalta genom att gång på gång uttrycka sorgen och längtan efter det egna språket, kläderna, maten, kulturen. Det är den som är den riktiga världen, och som uttrycks exakt genom Sara R Acedos geniala omslag.

