Vuong skriver visuellt och svepande om existensen

Diktsamling Ocean Vuong ”Tiden är en mor” Översättning Andreas Lundberg Natur & kultur, 127 sidor Visa mer

Den banbrytande poesin i USA kommer oftast ut på mindre förlag, medan storförlagen mest ger ut mainstream. Men Ocean Vuong ett undantag. Hans böcker är både breda och originella, och har hyllats av kritiker och läsare världen över. Dessutom är nya diktsamlingen utgiven på storförlaget Penguin. Nu kommer den också ut i Sverige, i musikalisk och flödande översättning av Andreas Lundberg.

Tiden är en mor är Vuongs tredje bok. Han debuterade med diktsamlingen ”Natthimmel med kulhål”, och sen kom romanen ”En stund är vi vackra på jorden”, om en mamma och hennes son som utvandrar från Vietnam till USA.

Också i nya diktsamlingen spelar modern en viktig roll. Eller snarare förlusten av modern. Att plötsligt förlora sin förankring. Det är en exil i alla bemärkelser.

När mamman dör kastas diktjaget ut i ett nytt och främmande liv, men först är det som om de gamla delarna av honom måste dö. Eller åtminstone nästan dö.

En av de starkaste dikterna handlar om en trafikolycka, drömd eller verklig. Diktjaget och hans far är på väg till veterinären för att avliva en älskad hund, som ska ”bli aska i/ förbränningsugnen/ på baksidan. Rökpuffar/ små spökpudlar”. Men bilen voltar våldsamt, pappan skadas svårt eller dör, och diktjaget öppnar buren, ”hunden/ gick ut, nosade på/ min farsa, varm ännu, & sprang sen/ in bland träden, in i sin andra/ framtid”.

”Tiden är en mor” av Ocean Vuong. Foto: Natur & Kultur

För att hitta denna ”andra framtid” måste diktjaget ta farväl av trygghetens fästpunkter – han förlorar, eller snarare gör sig av med allt som håller ensamheten borta. Förutom modern överger och sörjer han också sitt förflutna och de inte alltid konstruktiva relationerna med mer eller mindre destruktiva män. En helt konkret, rent fysisk avgiftning på rehab finns också med i bakgrunden – att lämna benzofluddret blir bilden av att släppa taget om en kärlek som både lindrar och söndrar.

”Min vän blev mer hel när en bit av honom togs bort”, skriver Vuong.

Det är en vacker mening, men samtidigt stör jag mig på den. Strofer som den här är inte ovanliga i Vuongs dikter – de låter djupt fascinerande, men när man börjar vända och vrida på dem är de snarare abstrakta och till intet förpliktigande. Ibland är Vuong helt enkelt lite väl såld på tom gåtfullhet och tjusigt flum.

Citatet kommer från dikten ”Vacker kort förlorare” – det syftar förstås på Leonard Cohens beautiful loser men också på titeln till Vuongs förra bok. Precis som ”En stund är vi vackra på jorden” handlar den här diktsamlingen om livets flyktiga skönhet och sorg. ”Jag står på klippan som är jag & det här är inte vingar/ det är framtider”, skriver Vuong.

De starkaste dikterna handlar om existentiella frågor, och är ofta kopplade till släktingar, vänner och inte minst till den egna barndomen

Ibland finns det ett närmast magnifikt, svepande vidvinkelperspektiv i dikterna, som om han lyckas ta in stämningar från hela det milsvida jättelandet USA. Men när han skriver ”Jag vet att rummet du gråtit i heter Amerika”, och lånar röst av en aggressiv, trumpliknande sexist i dikten Stjärnbaneret, så känns det politiska anslaget något förenklat. Det är ingen bra idé att framställa motståndaren som rakt igenom ond, även om man tycker att hen är det. Demonisering och/ eller förlöjligande är bara kontraproduktivt.

Det blir mer nyanserat när han skriver om Vietnams såriga historia, som glöder av napalm och ljuder av smattret från maskingevär. Men också: ”Alla vet att gul smärta, som pressas in i amerikanska bokstäver, förvandlas till guld”. Han är medveten om att hans bakgrund kan vara en kassako, samtidigt som han lämnar åt läsaren att värdera eller kritisera repliker som den här, uttalad av en tjej på ett party: ” Du har sån tur. Du är gay plus att du får skriva om krig och sånt. Jag är bara vit”.

De starkaste dikterna handlar om existentiella frågor, och är ofta kopplade till släktingar, vänner och inte minst till den egna barndomen, till mamman som har jobbat på en nagelsalong, och den verklighet som speglas i en lista över hennes deppiga köphistorik på Amazon. I den långa dikten ”Künstlerroman” berättas en livshistoria bakläges, som en lång prosadikt, ända ner till barndomens tragedier, torftighet och vardag: ”Vet du hur många timmar jag har slösat bort på att se/ straighta pojkar spela tevespel?”

Och i dikten ”Kära Sara”, som både är visuell, tragisk och underbar, gör författaren en stenhård reflektion om livets förhållande till skrivandet. Voung låter sin sjuåriga kusin Sara tala, och med några ord lyckas hon slutgiltigt desillusionera både diktjaget och läsaren: ”Vad är det för vits med att skriva om man bara ska tvinga ett gäng myror att krypa över en vit öken?”

Läs fler texter av Aase Berg och fler av DN:s bokrecensioner.