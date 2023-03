Vuxenvärlden har skärmtid medan världen går under i ”#jeanne”

Teater ”#jeanne” Av Ivana Sajko Översättning: Djordje Zarkovic. Regi: Anja Suša. Koreografi: Damjan Kecojević. Scenografi/kostymdesign: Helga Bumsch. Kompositör/ljuddesign: Adde Huumonen. Medverkande: Mårten Andersson, Per Burell, Doreen Ndagire, Rebecca Plymholt och Joel Valois. Längd: 1 tim 30 min. Produktion: Riksteatern i samarbete med Dramaten. Scen: Riksteatern Hallunda. Turnépremiär 3 mars i Lund. Visa mer

”Tyst, vi tittar på en serie!” Vuxenvärlden i Ivana Sajkos nya pjäs, specialskriven för Riksteatern, är inte lätt att nå. Här står tv-apparatens ständiga förlamande sken mellan den och en generation desperata unga som vill och kräver förändring. Det kan tyckas som en väl enkel urscen men regissören Anja Suša vet att vrida till och förhöja. Vi möter ensemblen uppradad på scen, vänd mot publiken i vita underställ och tufsiga pottfrisyrer. Ett slags klippdocke-Jeanne d’Arcs, redo att ta strid mot allt från gentrifiering till klimathot.

Här har alla samma möjlighet att kläs av och på för rollen som den unga idealisten, liksom hennes motpart. Mårten Andersson och Per Burell hamnar fastnaglade i tv-soffan, i ena stunden oengagerade föräldrar, i nästa en vibrerande symbiotisk toxisk maskulinitet. Gentemot denna trögrörlighet har de förändringsvilliga få chanser men Doreen Ndagire, Rebecca Plymholt och Joel Valois tar sig motvilligt an uppdraget. Med sina uppförstorade pupiller tycks de förbannats till klarsyn. För trots sina välartikulerade analyser tycks det alltid finnas en evighetslång mikrofonsladd som snärjer in dem eller en beskäftig vuxen som drar fram en t-bonestek ur handväskan och hävdar att vi ju har det ganska bra.

Adde Huumonens musik som en dystopisk elektronisk spikmatta över ”#jeanne” på Riksteatern. Foto: Markus Gårder

Ivana Sajkos värld är onekligen en tillspetsad spegling av vår. Här bor fattiga och rika på varsin sida om en obönhörligt sinande sjö och de menlösa hotas konstant av hyreshöjning där deras gistna höghus plötsligt totalrenoveras och täcks av muralmålningar föreställandes lila giraffer. Kontrasterna återspeglas i Helga Bumschs maxade scenrum där överklassens gulddränkta tillvaro bara ligger en tapettjocklek under arbetarklassens. Förutsättningarna skulle så lätt kunna förändras, vilket här också bokstavligen sker när scenrummet vrids ett halvt varv.

Rollfigurerna förblir dock envist sig själva och klamrar sig envist fast vid de små åtgärderna. Istället för att krossa systemet vänds nävarna mot den icke-fungerande hissknappen, invandrarna eller kvinnorna. Över allt detta ligger Adde Huumonens musik som en dystopisk elektronisk spikmatta.

Tillsammans med en överentusiastisk David Attenborough-röst som kommenterar allt från giraffers fysionomi till kulturpolitik förstärker den det surrealistiska i Sušas och Sajkos överlastade och olycksbådande värld. Den må vara konstnärligt konsekvent, men ack så utmattande. Inte undra på att både vi och ensemblen hellre tar oss an rollerna som sävligt framfusiga giraffer än unga idealister.

