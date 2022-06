Wanås stärker sin ekoprofil med sällsam, miljövänlig skulptur

Utställningar Peter Linde Busk och Numen/For Use Wanås konst, Knislinge. Visas t o m 4/9 Visa mer

Wanås gods i nordöstra Skåne driver ett av norra Europas största ekologiska jordbruk och tillhör EU: s Wildlife Estates. Den vidsträckta skulpturparken har nu 35 år på nacken och sedan 2009 är stiftelsen Wanås konst dessutom en Svanenmärkt institution, som i år stärker ekoprofilen ytterligare med nya verk i miljövänliga material.

Den danske konstnären Peter Linde Busk är känd för sina materialexperiment – ett konsekvent återbruk av upphittat och överblivet material såväl som utveckling av nya, hållbara lösningar. Hans gigantiska, pumpaliknande skulptur ”Solaris” i parken är en ihålig form, fyra meter i diameter och nästan lika hög, uppbyggd av en cellulosakomposit som liknar papier-maché.

Receptet har han under två år tagit fram i dialog med en pappersspecialist – en mix av cellulosafiber, potatisstärkelse och kaolin. Massan har sedan lagts på hönsnät och testats i månader utomhus.

Bild 1 av 2 Porträtt av Peter Linde Busk Foto: Mattias Givell Bild 2 av 2 Peter Linde Busk, ”Solaris”, i Wanås skulpturpark Foto: Mattias Givell Bildspel

Under mitt besök på Wanås var det gråväder med mörka moln hängande över trädtopparna – men Peter Linde Busks vita skulptur tycktes sväva. Ett illusoriskt trick, skapat med speglar under basen. Själva formen är inspirerad av Halloweenlyktor, utskurna ur pumpor. Men här har väggarnas hålrum dekorerats med återbrukade, färgglada glasbitar och slingrande, organiska mönster ristats i pappersmassan.

Det är som om en främmande farkost från yttre rymden landat mitt i en grönskande glänta på jorden. Denna egenartade skulptur ger associationer till science fiction, men det skrämmande, hallucinatoriska inslaget är nedtonat till förmån för en suggestiv sagoton.

Publiken kan också gå in i ”pumpan”, där en liten fågel sitter uppflugen på en pinne – enligt uppgift konstnärens hommage till en vän som tagit sitt liv. Det skiftande ljuset utifrån får glasbitarna att glöda, som blyinfattade kyrkofönster, och skapa föränderliga solkatter på väggarna. Och uppe i ”pumpans” skaft sitter ett litet vindspel.

Detalj inuti Peter Linde Busks ”Solaris”. Foto: Mattias Givell

Det är en förtrollande skulptur – men hur den i längden klarar vädrets makter är en annan femma. Efter månader av sol och värme, omväxlande med regn och rusk, följt av insektsangrepp och algpåväxt, kan intrycket bli ett helt annat.

Fast denna försommardag upplever jag den nyproducerade, förunderliga formen som en vänlig varelse – och bara tanken på den hållbara tillverkningsprocessen ger ett mervärde. Här tänker jag också på konstnärens egen, inre miljö – åtskilliga har ju blivit förgiftade av färger med tungmetaller och hälsovådliga plastmaterial.

Peter Linde Busk har även en utställning i Entrélogen, 22 verk från 2015 och framåt; målningar, reliefer, skulpturer, grafik och en matta, allt i collage- och blandteknik. Här har han återanvänt mängder av olika material, med tillägg av lera, olika sorters färger och lacker (som nog inte alltid är miljövänliga). Ett enskilt verk kan bestå av uppåt 15 olika material.

Vy från Wanås konsthall med verk av Peter Linde Busk Foto: Mattias Givell

Ur en relief ser jag exempelvis målartuber, penselskaft och trådar sticka ut, och den keramiska skulpturen ”Head over heals” står på ett podium av wellpapp i lager på lager. De dekorativa vimplarna som hänger i taket vid ingången är utklippta från dräkter han skapat till en dansföreställning.

Det är svårt att beskriva Peter Linde Busks stil, särskilt som formerna verkar växa fram ur materialen och han blandar så frisk – högt och lågt, figurativt och abstrakt. Mönsterna i hans mosaiker och collage är omväxlande geometriska och organiska, mixade med föreställande inslag – figurer som verkar sprungna ur sagor, fantasyberättelser eller surrealistisk konst. Mina associationer vandrar från COBRA-gruppen, Max Walter Svanberg och Hundertwasser till aboriginsk konst och östafrikansk skulptur, som ofta uppvisar en sanslös uppfinningsrikedom i materialåtervinning.

Men övermåttan av röriga former och stilar får mig att längta efter lugn och klarhet, vilket faktiskt ett par verk bjuder på. I ”Calliope” har Peter Linde Busk använt en vassmatta och halm i grunden, täckt med kalkbruk, sand och chamotte. Reliefens beigetonade och subtila mönsterverkan är väldigt vacker.

Numen/For Use, ”Tape Wanås”, installerad i den 50 meter långa höladan. Foto: Mattias Givell

I den 50 meter långa och 14 meter höga logen intill väntar nästa upplevelse. Här har designkollektivet Numen/For Use skapat en enorm skulpturinstallation av enbart tejp – biologiskt nedbrytbar och även den resultatet av ihärdiga materialexperiment.

Det krävdes tio års efterforskningar innan de lyckades ta fram ett hållbart alternativ av växtbaserad plast (PLA) och för ”Tape Wanås” har 44 kilometer av denna tejp gått åt, i lager på lager. Skulpturens ”tentakler” sträcker sig upp mot takets bjälkar, genom luckor och ut mot träd utanför.

Även här har jag svårt att finna ord. Det finns formmässiga likheter med kokonger som silkesmaskar spinner eller ett spindelnäts struktur men inuti är likheten med tarmar, blodådror och fostersäckar större.

Insidan av Numen/For Uses ”Tape Wanås”. Foto: Mattias Givell

Ja, även denna skulptur går att ta sig in i och omslutas av. Själv kommer jag bara en liten bit in i den ostadiga tunnelstrukturen, innan det blir en feg reträtt. Men dottern kryper glatt vidare och jag hör skratten och krasandet av en rad barn som vågar sig långt in i de vindlande gångarna.

Kollektivet Numen/For Use bildades 1998 och består av Sven Jonke, Christoph Katzler och Nikola Radeljkovic (från Österrike respektive Kroatien). De gjorde sin första installation av tejp 2008, på uppdrag av en koreograf, och förhöll sig till dansarnas rörelser. Och något av detta går fortfarande att ana i de böljande linjerna och gungande formerna, med öppningar här och var.

Förutom denna fantasieggande installation så finns ytterligare ett verk i långlogen från 1700-talet som lyfts fram i år; Anne Thulins ”Ultra Marin” från 1994. En lysande klarblå målning på en hölucka som Numen/For Use öppnat men annars oftast är stängd och svår att se i logens dunkla ljus.

Anne Thulins nyrenoverade verk ”Ultra Marin”, 1994, fotograferat före tejpinstallationen. Foto: Mattias Givell

Yoko Onos ”Önsketräd” är sedan 2011 permanenta på Wanås men i år visas även hennes andra verk som tillhör skulpturparken, ”Skyladders”. Långt in i parken står ett tiotal höga trappstegar, som nu har fått ett tillägg kopplat till det pågående kriget i Ukraina; textverket ”Imagine Peace”.

Här får alla som vågar klättra upp mot himlen – och föreställa sig fred.

