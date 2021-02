Wanda Bendjelloul: Den färgblinda trenden har blivit ett framgångsrecept

Fyra minuter in i den nya Netflixserien ”Familjen Bridgerton” är det inte mycket som skiljer den från andra kostymdramer som utspelar sig på 1800-talet. Ett pärlband av unga fröknar, i tidsenliga empirliv och blonda korkskruvslockar, är på väg att slussas in i societeten. Det är först tjugofyra sekunder senare, när den brittiska drottningen presenteras för tittarna, som det står klart att serien radikalt skiljer sig från sina föregångare.

Tronen visar sig nämligen innehas av en mycket missbelåten svart dam (Golda Rosheuvel) med blålila peruk. Det är hon som är den allsmäktige domaren över de vita flickornas potential på giftasmarknaden. Innan första avsnittet är slut har en rad andra svarta karaktärer ur de högre stånden, såsom hertig Simon Basset (Regé-Jean Page) och hans beskyddare Lady Danbury (Adjoa Andoh) introducerats. Detta utan att vare sig den brittiska kolonialismen eller dess bakomliggande rasistiska ideologi varit del av narrativet. Ett faktum som gjort serien till ett omdiskuterat exempel på det som i USA kommit att kallas för färgblind rollbesättning.

”Familjen Bridgerton” bygger på den amerikanska författaren Julia Quinns böcker om den förmögna brittiska syskonskaran Bridgerton. Tv-versionen, som väl bäst kan beskrivas som en blandning av Jane Austen och ”Fifty shades of Grey”, har blivit en omedelbar tittarsuccé som får en andra säsong. Redan första veckan sågs den 63 miljoner gånger vilket gör den till den femte mest sedda Netflix-serien någonsin.

Persongalleriet i böckerna består av vita karaktärer och idén bakom seriens rollbesättning tillskrivs den afroamerikanska producenten Shonda Rhimes. Hon står sedan tidigare bakom framgångsrika serier som ”Scandal” och ”How to get away with murder” som båda har svarta huvudrollsfigurer.

Rhimes är också något av en tv-seriepionjär som tidigt gjorde sig ett namn genom rollbesättningen i ”Grey's anatomy” (2005-). Serien var inte bara en språngbräda för den kanadensisk-koreanska skådespelerskan Sandra Oh (”Killing Eve”) utan också tidig med att ge svarta skådespelare höga befattningar på Seattle Grace Mercy West Hospital. Chefskirurgen Richard Webber spelas till exempel av James Pickens Jr.

För att bryta Hollywoods stereotypa färgseende införde Rhimes även en regel i produktionen som förbjöd att knarklangare och hallickar spelades av svarta skådespelare.

Rhimes var alltså med och formade det tv-serieformat som kommit att bli en maktfaktor inom populärkulturen. Strömningstjänsternas segertåg över världen har lett till ett paradigmskifte, inte bara i hur vi konsumerar film, utan också när det kommer till själva utbudet.

En intressant bieffekt av det kommersiella målet att nå alla publikgrupper, i alla åldrar, över hela världen är nämligen också bredare representation både framför och bakom kameran. Framgångsrika serieskapare som Ryan Murphy med sin queera seriekatalog, (”Glee”, ”Pose” etcetera) och kvinnliga producenter som Jenji Kohan och hennes ”Orange is the new black” har varit med och utmanat filmbranschens idéer om vad ett potentiellt lönsamt projekt kan tänkas vara.

Black lives matter-rörelsen (som startade redan 2013) födde i sin tur 2015 års #Oscarssowhite-kampanj (som kritiserade bristen på mångfald i Hollywood) som bidrog till en större medvetenhet kring frågan i filmbranschen. Som ett direkt resultat av den stora nyrekryteringen av jurymedlemmar som gjordes i samband med det, har filmer som ”Moonlight” (2016) och ”Parasit” (2020) kunnat vinna pris för bästa film på Oscarsgalan.

Ett centralt begrepp för att förstå det stora genombrott för svarta skådespelare och karaktärer som vi ser just nu inom film och tv är den så kallade afrofuturismen. Uttrycket myntades av den amerikanska författaren Mark Dery i början av 90-talet. I hans essä ”Black to the future” växer ett mönster av afroamerikanska konstnärer fram som på olika sätt och inom vitt skilda genrer använder science fiction för att utforska existentiella frågor kring identitet, rasism, utopier, teknisk innovation och dess påverkan på människan.

I dag ses många tidigare verksamma konstnärer, som alltså inte själva beskrivit sig som afrofuturister, som en del av rörelsen. Ett sådant exempel är författaren W.E.B. Du Bois som bland annat stod bakom en av USA:s äldsta och mest inflytelserika medborgarrättsrörelser (NAACP). I science fiction romanen ”The princess steel” (1910) beskriver han hur den svarte sociologen Hannibal Johnson demonstrerar sitt ”megaskop”, en magisk uppfinning med vilken man kan se genom tid och rum.

Numera kallas allt från författare som Octavia Butler till artister som Afrika Baambaata afrofuturister. På filmfronten är naturligtvis ”Black Panther” (2018) en viktig milstolpe och i senaste numret av FLM berättar regissören Baker Karim att han just nu arbetar med en afrofuturistisk kortfilm som går under namnet ”Jordbundna”.

Men det är också tydligt att det alltid varit fantasygenren som gått i bräschen för en mer färgblind rollbesättning i Hollywood. Där har det aldrig varit några konstigheter att Samuel L Jackson spelar Nick Fury i ”Avengers” (2012), Idris Elba är Heimdall i ”Thor: The Dark World” (2013) eller att Michael B. Jordan spelar Johnny Storm i ”Fantastic four” (2015).

Det kanske främsta exemplet på detta är att Batman-karaktären Catwoman gått från att vara en vit karaktär till att först spelas av Eartha Kitt (på 60-talet), sedan Halle Barry (2004) och nu, i den kommande versionen (premiär 2022), ska spelas av Zoë Kravitz. Värt att nämnas är väl dock att den sexuella spänningen mellan Batman och Catwoman försvann helt ur manuset när Eartha Kitt drog på sig kattdräkten eftersom kärleksrelationer mellan vita och svarta ansågs opassande på film under 60-talet.

Genom åren har även andra, om än blygsamma, initiativ tagits för att luckra upp den normativa rollbesättningen i Hollywood. Men det är också tydligt att extremt få svarta skådespelare, däribland Denzel Washington (”The Manchurian candidate”, ”Mycket väsen för ingenting”) och Will Smith ( ”I am Legend”, ”Men in black”) fått roller som tidigare gått till vita skådespelare eller haft en vit person som förlaga.

Det finns även ett fåtal exempel på nyinspelningar av älskade filmer som uppdaterats med hjälp av en diversifierad ensemble såsom musikalen ”Annie” (2014), ”The Wiz” (från 1978 med Diana Ross som Dorothy och Michael Jackson som fågelskrämman) och ”Askungen” (från 1997 med Whitney Houston och Brandy i rollerna).

I Europa ser vi just nu flera exempel på hur franska och tyska filmskapare skriver om litterära klassiker och använder själva castingen som ett grepp för att kommentera sin samtid. I Netflix-aktuella ”Lupin” spelar Omar Sy en modern reinkarnation av den kände franske gentlemannatjuven Arsène Lupin från början av 1900-talet. I serien motiveras hans drivkraft bland annat med den rasism hans far en gång utsattes för.

I ”Les Misérables” (2019) använder Ladj Ly Victor Hugos klassiker för att beskriva spänningarna i dagens franska förorter liksom Burhan Qurbani förlägger sin tappning av den tyska 1920-talsromanen ”Berlin Alexanderplatz” till nutid. I hans version har Franz Biberkopf förvandlats till flyktingen Francis (Welket Bungué) från Guinea-Bissau. Den svenska motsvarigheten skulle vara en modern tolkning av Per Anders Fogelströms ”Mina drömmars stad”.

Som ni ser spränger afronauter sig inte bara genom stratosfären på sin väg ut i rymden utan företar sig också ibland, precis som Bois förutspådde, resor i både tid och rum. Ibland innebär det att flytta människor som tidigare befunnit sig i historieskrivningens periferi till centrum av berättelsen. Ett sådant exempel är ”Dolda tillgångar” (2016), om de kvinnliga afroamerikanska matematiker som arbetade för NASA under 60-talet.

I fallet ”Familjen Bridgerton”, är det dock det faktum att den inte bygger på några verkliga personer som vållar debatt. Det vill säga att den medvetet placerat sig mittemellan fantasi och en igenkännbar verklighet. För så länge hiphoparen Wiz Khalifa bara dyker upp som sexig lieman i den kvinnliga 1800-talspoetens fantasier (tv-serien ”Dickinson”) eller svarta skådespelare spelar tjänstefolk i ”The great” är det ingen som höjer på ögonbrynet. Och i ”The Luminaries” kan ju en rasifierad äventyrare som Emery (Himesh Patel) lika gärna ses som ett historiskt motiverat undantag som ett uttryck för seriens magiska realism. Men det är just när det kommer till kostymdramer som ”Familjen Bridgerton” och musikalen ”Hamilton” (som just släppts på Disney+) som frågan blir mer komplex.

Eller en film som ”David Copperfields äventyr och iakttagelser” (2019) där regissören Armando Iannucci låter Dev Patel (som har indiskt påbrå) spela huvudrollen i Charles Dickens klassiker, utan att över huvud taget kommentera det faktum att båda hans föräldrar i filmen är vita.

Alla dessa filmer har, genom sin genomgripande diversifierade rollbesättning, kritiserats för att medvetet vilja skriva om historien. Och invändningarna kommer både från dem som motsätter sig hela idén om behovet av mångfald och dem som menar att dessa exempel, trots sina goda intentioner, riskerar att tona ner Storbritanniens och USA:s brutala historia och rasistiska arv genom att inte göra det till en viktig del av berättelsen.

I kölvattnet av debatten, där konstnärlig frihet och historisk korrekthet ställs mot varandra, har dock en annan intressant diskussion dykt upp. För skulle man inte lika gärna kunna se ”Familjen Bridgerton” som ett fantasieggande ”what if”-scenario? Hur hade dagens Europa sett ut ifall en svart drottning suttit vid makten på 1800-talet? Tanken är heller inte helt gripen ur luften. En del historiker menar nämligen att kung George den III:s gemål, drottning Charlotte (1744-1818) som tronar i serien, mycket väl kan ha haft afrikanskt påbrå. Charlotte härstammade från en gren av det portugisiska kungahuset där Alfonso III fick flera barn med en svart kvinna.

Enligt denna teori skulle dåtidens konstnärer medvetet försökt tona ner drottningens ursprung på de officiella porträtten. Brittiska The Guardian skriver också att både hennes läkare och författaren Sir Walter Scott beskrev hennes utseende i rasistiska ordalag. Andra historiker bestrider dock denna teori och menar att det eventuella påbrået faller på att det ligger alldeles för långt tillbaka i tiden. Men utifrån det faktum att det råder delade meningar om drottningens härkomst skulle man kunna säga att det ungefär är lika rätt att låta Helen Mirren spela drottning Charlotte i ”Den galne kung George” (1994) som att Golda Rosheuvel nu spelar henne i ”Familjen Bridgerton”.

Det bör även tilläggas att det redan i slutet av 1700-talet levde cirka 20.000 fria slavar i London som hittills sällan synts på film. En av dem som mycket väl hade platsat i Bridgertons universum var affärskvinnan Dorothy Thomas (1763-1846). Hon föddes som slav men blev så småningom (genom att själv profitera på slavhandeln) en av de rikaste kvinnorna i Västindien. Under sin tid i London ryktades det även om att hon var älskarinna till den blivande brittiska kungen, William IV.

Det finns med andra ord fortfarande mycket kvar att utforska när det gäller vår historia, som i sin tur naturligtvis färgats av vilka som känt sig manade att nedteckna den. Filmhistorien är som bekant också full av slentrianmässiga, rasistiska och historiskt inkorrekta val som vid tidpunkten ”gynnat” vita skådespelare. Allt från Mickey Rooneys asiatiske hyresvärd i ”Frukost på Tiffanys” (1961) till Alec Guinness i rollen som arabisk prins i ”Lawrence av Arabien” (1962). Men även i modern tid har vi kunnat se Scarlett Johansson spela den japanska karaktären Mira Killian i ”Ghost in the Shell” (2017).

I dag, när antalet skådespelare med olika etnisk bakgrund blivit betydligt större, har diskussionen också kommit att handla om att detta rent konkret leder till uteblivna arbetstillfällen. Därför beslutade till exempel serieskaparna till den animerade ”Central park” förra året att ersätta Kristen Bell med Emmy Raver-Lampman (”The umbrella academy” ) i rollen som Molly Tillerman. På samma sätt fick den indiske butiksägaren Apu i ”Simpsons” häromsistens en ny och mer karaktärsanpassad röst.

Den här typen av förändringar, där välbekanta karaktärer byter skepnad, väcker ofta initialt starka känslor även om laddningen för de allra flesta främst verkar ligga i själva förändringen i sig. För några år sedan var det till exempel många som blev upprörda över att Noma Dumezweni spelade Hermione i den brittiska teateruppsättningen av ”Harry Potter och det fördömda barnet”.

Precis som att vissa uttryckt missnöje med spekulationerna kring att Idris Elba skulle ersätta Daniel Craig i rollen som den ikoniske Agent 007 efter ”No time to die” (premiär i höst). Och detta alltså trots att Naomie Harris redan i och med ”Skyfall” (2012) tog över som Miss Moneypenny.

Som ett tecken i tiden har nu ”Familjen Bridgerton” även blandat sig i samtalet. För några veckor sedan fick Idris Elba nämligen konkurrens om rollen sedan ”Bridgerton”-fansen inlett en kampanj för att deras nya favoritskådespelare, Regé-Jean Page, ska få möjlighet att göra ännu ett historiskt kliv in i framtiden och bli nästa James Bond.

