Water from Your Eyes lättar äntligen på bromsen

Brooklynindie Betyg: 3. Betygsskala: 0 till 5. Water From Your Eyes ”Everyone’s crushed” (Matador/Playground) Visa mer Visa mindre

Det är som i sagan. Pojke möter flicka i Brooklyn. Pojke och flicka startar ”experimentell indiepop-duo”. Pojke och flicka får musiksajthajp.

Som de flesta andra experimentella indiepopband – från Brooklyn, Berlin eller Bromölla – är Water From Your Eyes som bäst när det senare balanserar upp det förra. Så länge Rachel Brown och Nate Amos tjutande sirener, aparta rock’n’roll-riff och försiktiga dansmusikflörtar byggs runt en kärna av framåtrörelse är Water From Your Eyes rätt charmerande. När det blir experimenterande för experimenterandets skull har de inte idéerna eller dynamiken för att hålla åtminstone mitt intresse uppe.

”Barley”, första singeln från ”Everyone’s crushed” är ett exempel på när allt verkligen faller på plats. Ett lika osannolikt som funkigt litet möte mellan Daft Punk och The B-52’s där WFYE vill göra cirka hundratolv saker samtidigt, misslyckas med hälften, men ändå får ihop allt till en larmigt dansant liten pärla.

Inget annat på denna tredje fullängdare når riktigt upp till dess nivå, men efter två lovande, men lite försiktiga, album släpper Water From Your Eyes här på bromsen och låter allt kränga mer intensivt, i högre fart. Det innebär för all del en och annan rejäl dikeskörning, men så länge de håller sig på vägen är ”Everyone’s crushed” väldigt skev och rolig popmusik.

Bästa spår: ”Barley”

Läs mer om musik och våra senaste skivrecensioner