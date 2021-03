Wau Wau Collectif är som ett vaccin mot cynism

Världsmusik Wau Wau Collectif ”Yaral sa doom” (Sahel Sounds/Sing A Song Fighter/Playground) Visa mer

Det står världsmusik som genre här ovanför, men det skulle lika gärna kunna stå ”Senegalesisk rymdjazz”. Genrer känns hopplöst trubbiga när man ska försöka kategorisera det hemmasnickrade musikprojektet Wau Wau Collectif.

Här samsas bland annat västafrikanska trummor med en drömsk saxofon och dubreggae med en av Velvet Undergrounds allra sköraste melodier. Allt får plats!

”Yaral se doom” tog sin början när den evige entusiasten Karl Jonas Winqvist (First Floor Power, Blood Music och skivbolaget Sing A Song Fighter) reste till en by i Senegal under några månader. Nattliga inspelningar med lokala musiker byggdes sedan vidare med hjälp av svenska kollegor när han kommit hem och ljudfilerna skickades fram och tillbaka via Whatsapp.

Alldeles innan allt var klart träffade Winqvist av en slump en taxichaufför från Senegal i Stockholm. Han bjöds in till studion, stannade hela dagen och sjöng på en av låtarna tillsammans med sina barn. Den döptes helt enkelt till ”Mouhamodou Lo and his children” och blev skivans andra singel.

Det säger mycket om Winqvists förhållningssätt: nyfikenhet, öppet sinne och ett slags fruktbar naivitet.

”Yaral se doom” är helt enkelt skivan vi behöver just nu. Värmen som strömmar genom de här tio spåren fungerar som ett vaccin mot cynism.

Bästa spår: ”Mame cheikh sidy anta mba”

