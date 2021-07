Way Out West anordnar konserter i augusti

Men nu meddelar festivalarrangören Luger att man ändå kommer att anordna ett par konserter i sommar. Initiativet, som fått namnet Way Out Weekend, äger rum under ordinarie festivaldatum, 12-14 augusti, på Villa Belparc i Slottsskogen i Göteborg.

”Självklart hade vår högsta önskan varit att göra festival som vi brukar, och med Way Out Weekend tycker vi själva att vi kommer så nära det som möjligt. Det blir tre kvällar där vi försöker fånga det som gör Way Out West så speciellt i ett mikroformat”, säger Kimmie Winroth, projektledare på Luger, i ett pressmeddelande.

Under Way Out Weekend spelar två artister per kväll. Den 12 augusti gästas Slottsskogen av Amason och Esther, den 13 augusti av Sarah Klang och Klara Keller och den 14 augusti av Deportees och Grant.

Biljetterna släpps den 20 juli.

