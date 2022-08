Way out west är tillbaka efter tre års uppehåll

På torsdag börjar festivalen Way out west i Slottsskogen i Göteborg för första gången sedan pandemin bröt ut, med flera stora bokningar som Tame Impala, Nick Cave och Thåström.

Filip Hiltmann, marknads- och kommunikationsansvarig hos arrangören Luger, ser fram emot att ordna en festival i vanlig storlek.

– Den största utmaningen har varit att komma in i rätt festivalmindset. Det här är ett jätteprojekt på alla sätt och vis, säger Hiltmann och fortsätter:

– Första året gjorde vi en digital satsning med elektronisk musik och andra året gjorde vi ett Way out west i miniformat som hette Way out weekend. Men nu är första gången på tre år som vi kan göra en fullskalig festival på det sättet som vi vill.

Utöver musiken har festivalen gjort sig känd för sitt CSR-arbete, att företag tar samhällsansvar. Det mest uppmärksammade exemplet var 2012 när man bestämde sig för att servera uteslutande vegetarisk mat – och Göteborgs-Tidningen kontrade med att bjuda på köttbullar utanför entrén.

I år fortsätter man med liknande samhällsengagerade satsningar. Kända skådisar som Gizem Kling Erdogan och Edvin Ryding kommer att dramatisera podcastnoveller om miljöhotet, och man ska bygga en skejtboardramp som sedan kommer att placeras i ett utsatt område i integrationssyfte. Bakom kulisserna ska även evenemangsbranschens första klimatmöte hållas.

– Vi ska prata om utmaningar, vad man kan göra för att förbättra miljön. Att se över vegetarisk mat är en sådan sak, det minskar klimatavtrycket avsevärt, säger Filip Hiltmann.

En stor ekonomisk trygghet, utöver stöd från Kulturrådet, har varit pengar från de besökare som inte gjort återköp på sina festivalpass från den inställda festivalen 2020.

– Vi har haft väldigt många biljettköpare som behållit sina biljetter. Då har vi kunnat ha en buffert som gjort det lättare att återstarta projektet.

Filip Hiltmann ser positivt på festivalsveriges framtid. Foto: Magnus Olsson

Hiltmann säger att intresset för festivalen är stort i år – man har goda chanser att slå publikrekord.

– Det kanske inte blir ett besökarrekord sett till flest personer per dag, men sett till unika personer som varit på Way out west. Det har varit ett rekordintresse.

Vad tror du att det beror på?

– Folk har inte varit på festival på länge och vill återuppleva känslan, samtidigt som vi har en helt ny generation som aldrig har varit på festival och bara sneglat på oss eller varit för unga för att gå. Vi tycker oss se en positiv trend, både för oss och för festivalsverige i stort.

Andra delar av kulturen, som teatervärlden, har haft svårt att locka tillbaka besökare efter pandemin. Varför lyckas ni?

– Festivaler är en helt annan grej. Vi konkurrerar mer med en utlandsresa sett till vad man lägger sina pengar på. Teater är mer något man gör på en kväll i veckan. Vi har en helt annan konkurrensfördel där – vi och alla andra festivaler.

Vilken bokning är du mest stolt över?

– Jag får nog säga Nick Cave & The Bad Seeds. Det kommer att bli supermäktigt att ha en av planetens bästa liveakter på scen i Slottsskogen. Visst är han lite till åren kommen, men det han kan göra på en scen är det inte många andra som kan.

