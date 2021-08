Way out west arrangerar digital filmfestival

Tidigare i somras meddelade festivalarrangören Luger att Way out west anordnas under namnet Way out weekend i år, ett mindre evenemang med två konserter per kväll. Under festivaldatumen, 12 till 14 augusti, arrangeras även en digital filmfestival. Via Draken Film kommer ett tjugotal titlar, både nya filmer och äldre, gå att strömma gratis.

– Under tio års tid har vi haft nöjet att visa nästan 300 filmer i sällskap av hundratals filmskapare och skådespelare. Årets lilla digitala festival ger en bra känsla av hur fantastiska dagar vi brukar ha tillsammans, säger Svante Tidholm, projektledare för Way out west film, i ett pressmeddelande.

Festivalen kommer att visa filmer om Nick Cave, Håkan Hellström och Vulkano, samt andra musikrelaterade filmer som Wasima Mahfoud och Paul Adamahs ”Scener” och Maida Krak och Arazo Arigs ”See me shine” om rapparen Yasin.

Way Out West arrangeras i år i ett mindre format, med två konserter per kväll. Foto: Adam Ihse/TT

På festivalen får ”Last man standing: Suge Knight and the murders of Biggie & Tupac” Nordenpremiär. Nick Broomfield ligger bakom dokumentären som försöker reda ut bakgrunden till morden av raplegendarerna Notourious BIG och Tupac Shakur. Dokumentären om Shane MacGowan, sångaren i The Pogues, får Sverigepremiär på den digitala festivalen.

Luger meddelade i våras att Way out west 2021 ställs in till följd av pandemin. I juli meddelade arrangören att festivalen i stället kommer att dyka upp i ett mindre format. Amason, Esther, Sarah Klang, Klara Keller, Deportees och Grant kommer att spela i göteborgska Slottskogen under festivalhelgen.

”Självklart hade vår högsta önskan varit att göra festival som vi brukar, och med Way out weekend tycker vi själva att vi kommer så nära det som möjligt. Det blir tre kvällar där vi försöker fånga det som gör Way out west så speciellt i ett mikroformat”, sa Kimmie Winroth, projektledare på Luger, i ett pressmeddelande då.

