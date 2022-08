Way out West, dag 3: Burna boy bjuder på en otrolig feststämning

Festival Way out west, dag tre Girl in red, Dave, Burna Boy, Herbie Hancock Slottsskogen, Göteborg Visa mer

Långt innan Thåströms silhuett avtecknar sig mot den snyggt upplysta scenen känner man det på sig. Efter tre års väntan, och två år av pandemi, har festivalen Way out west inte bara gjort comeback, den har också växlat upp och, till på köpet, slagit publikrekord – med 50.000 unika besökare.

Att Way out west kastat den rutiga flanellskjortan som var ett standardplagg under festivalens småbarnsår och i stället växt in i någonting nytt, mer urbant och mindre genrebundet har aldrig märkts så tydligt, som just i dag. Den slutsålda lördagen är verkligen ytterligheternas.

Norska indierocksensationen Girl in red gör förvisso en charmigt oborstad spelning medan veteranerna i Bright eyes får kämpa för att hålla publiken kvar i cirkustältet före Thåströms final. Men främst tillhör lördagen tonåringarna och de unga vuxna som vallfärdar i kompisgäng för att se Englands hetaste rappare just nu.

Över lag är den brittiska hiphopdominansen total och Slowthai får, likt Little Simz dagen innan, cirkustältet att fullkomligt explodera. Allt medan den spjuveraktiga Central Cee levererar osentimental rap på Azalea, scenen som Dave ett par timmar senare ska fylla med ett lugn och en sval mognad, som i sammanhanget känns befriande.

Dave, som gjorde en bejublad konsert på Fållan i Stockholm tidigare i år, rappar med ett enastående flow men tar envetet ner tempot mellan de kitschiga rockgitarrerna, konfettin och den stundtals lite plastiga popmusiken som bandet arbetar upp. Melodiska ”Twenty to one” från fjolårets underbara skiva ”We're all in this together” inleds fint vid keyboarden och blir en insiktsfull monolog om kärlek, sökande och ensamhet.

Men trots att hans spelning är dagens på förhand mest omtalade så är det nigerianska Burna boy som bjuder på den verkliga feststämningen med sitt otroligt svängiga, sammansvetsade band. Afrobeatvärldens starkast lysande stjärna arbetar upp en sprudlande, varm atmosfär som accentueras av den eldfängda scenshowen.

Men störst spelskicklighet visar trots allt jazznestorn Herbie Hancock och hans tremannaband, vars otroligt välsvarvade set böljar från svala sextiotalsdoftande melodier som ”Watermelon man” till sanslöst funkiga crescendon som ”Chameleon”.

Den 82-åriga jazzmusikern, som genom decennierna gjort det till sitt signum att befinna sig i framkant, också rent tekniskt, växlar flinkt mellan pianot och syntens många effekter i en sådan fart att kameramannen har svårt att hänga med.

Effekterna, ömsom orgellika, ömsom intergalaktiska, skapar ett musikaliskt tryck och blir en svängig fond till de underhållande solon som gitarristen Lionel Loueke och basisten James Genus leker fram. När Herbie Hancock själv så småningom växlar till keytar, och hoppar jämfota över scengolvet har han hela det brokiga publikhavet med sig.

Det är ljuvligt att se, och precis där och då – när två ungdomar brister ut i en spontan dansbattle intill kravallstaketet – är det som om alla brokiga bitar som är Way out west äntligen faller på plats.

