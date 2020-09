”We are who we are” ett coolt, lyriskt och intimt tonårsdrama

Tv-serie ”We are who we are”

Serieskapare, regi: Luca Guadagnino.

I rollerna: Jack Dylan Grazer, Jordan Kristine Seamón, Chloë Sevigny, Alice Braga, Spence Moore II, Kid Cudi, Francesca Scorsese med flera. Språk: engelska, italienska. Avsnitt 1-8. Premiär på HBO 15/9. Visa mer

Efter den höstigt Berlinmurriga skräckisen ”Suspiria” är stjärnregissören Luca Guadagnino tillbaka i sin favoritårstid sommaren, som han tidigare skildrat så lockande i filmer som ”A bigger splash” och ”Call me by your name” som båda utspelar sig i Italien.

I sin första tv-serie ”We are who we are” har han återvänt till hemlandet. Men även om platsen geografiskt är regionen Veneto och Medelhavssolen gassar, är det en liten bit av USA han skildrar denna gång. Närmare bestämt en amerikansk militärbas belägen inte så långt från turistmeckat Venedig.

Men ”We are who we are” är knappast något inlägg i någon Nato-debatt utan en intim, lyrisk och samtidigt osminkad resa in i en speciell tonårsvärld med ungdomar från militärfamiljer uppvuxna i artificiella USA-enklaver världen runt. En blonderad 14-åring med mörk hårbotten, dyra street wear-kläder och nerverna utanpå kroppen anländer till den militärbas där en av hans militärmammor (Chloë Sevigny) ska chefa – och den andra (Alice Braga) jobba med sjukvård.

Jordan Kristine Seamón som Caitlin Poythress i ”We are who we are”. Foto: HBO

Fraser (Jack Dylan Grazer) angriper sitt nya liv med rastlös energi. Han drar runt på basen som en osalig ande, spionerar lika enerverande på duschande soldater som på sina blivande klasskompisar. En hormonbomb på väg att explodera vilken sekund som helst. Han möter bland annat den tystlåtna granntjejen Caitlin (Jordan Kristine Seamón) och gängdrottningen Britney (Francesca Scorsese) men fladdrar som en fjäril utan att stanna upp. Först efter en flaska billigt rödtjut kraschlandar han hemma framåt kvällen.

Andra avsnittet återkallar Frasers första turbulenta dag på basen, fast sedd ur Caitlins perspektiv och med hennes livssituation i fokus: en krävande pojkvän, en distanserad mamma och en närvarande men auktoritär pappa.

Svenska Fredrik Wenzels flytande, följsamma foto är smått magiskt och soundtracket valt med absolut fingertoppskänsla.

Efter den inledande, uppbrutna berättarstrukturen slingrar sig storyn mer linjärt framåt. Vuxenvärlden befinner sig liksom hela tiden i lite oskärpa, åtminstone att döma av de fyra inledande avsnitten som fanns tillgängliga för recension. Lite frustrerande kanske eftersom man gärna hade velat se mer av Chloë Sevigny i en fascinerande roll som kvinnlig överste med en lika komplicerad mammaroll som äktenskap.

Men samtidigt är det konsekvent och spännande med den obrottsliga lojalitet som Luca Guadagnino visar ungdomarna. Ett totalt generationsfokus som påminner en del om hur den brittiska regissören Andrea Arnold jobbade med sitt moderna mästerverk ”American honey”. Eviga unga teman som identitetssökande, kärlek, vänskap och utanförskap ställs i kontrast mot vissa samtidsmarkörer. Serien utspelar sig åtminstone inledningsvis sensommaren 2016 inför presidentvalet. Ett avsnitt skildrar ett långt, festdränkt farväl till Catlins storebror som skeppas iväg till Afghanistan. Scenen där syskonens far förnöjt plockar upp två röda ”Make America great again”-kepsar och trycker ner på dotterns huvud känns sorgligt ironisk i dag, med tanke på Donald Trumps föraktfulla inställning till landets soldater.

Scen ur ”We are who we are”. Foto: HBO

”We are who we are” är ett berättande där tillstånd och känslor står i förgrunden i stället för rask handling. Den amerikanska poeten och litterära sensationen Ocean Vuong är en röd tråd i Frasers liv. De unga skådespelarna i fokus är omöjliga att släppa med blicken. Svenska Fredrik Wenzels flytande, följsamma foto är smått magiskt och soundtracket valt med absolut fingertoppskänsla.

”We are who we are” är inte höstens mest lättillgängliga serie, men definitivt den coolaste och snyggaste. En främmande fågel i tv-serielandskapet som man bara vill se mer av.

