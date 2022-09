Weils fångar sensommarens vemod i balearisk blues

Balearisk blues Weils ”Fugue state” (Teg) Visa mer

Först hör jag inte den av upphovsmännen utlovade bluesen. Det är för många luftiga tvärflöjter, sliriga slidegitarrer och mjukt melodiska saxofoner i vägen. Men under lager av baleariskt, lättjazzigt och ambient ligger, trots allt, ett antal bluesiga gitarrfigurer och lurar försåtligt.

I teorin låter Jonas Teglund, som bland annat spelar med Mattias Alkberg, och den osannolikt produktive Isak Sundströms kombination av bluestolvor och ett halvtomt chilloutgolv på valfri Ibiza-klubb helt omöjlig. Två ytterligheter som knappt ens borde kunna befinna sig i samma rum, än mindre umgås så här otvunget. I praktiken skapas, precis som på ”Excursions”, Sundströms fina album med Richard J Riviera från i våras, en känsla av djupaste vemod.

I utdragna stycken, låtar som passerar både tio- och tjugominutersstrecket utan att sluta fascinera, tecknar Weils det otroligt vackra soundtracket till sista kvällen på semestern. De dova rytmerna, som krautrock på halva hastigheten, påminner om arbetslinjens obönhörligt väntande maskineri. Ett kvarter bort sitter ett par jävlar med ledighet kvar och spelar Sam Cookes ”Bring it on home to me” i alldeles för långsamt tempo på saxofon och elgitarr.

Man försöker njuta av ett sista immigt glas cava på balkongen, men allt känns bara sorgligt. Och även om betonggolvet under utemöblerna fortfarande är varmt har vinden blivit kallare.

Bästa spår: ”Metaxy”

Läs mer om musik, fler texter av Mattias Dahlström och veckans skivrecensioner