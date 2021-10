”Welcome to Sweden” en humanitär handling i teaterform

Teater Titel: ”Welcome to Sweden” Text, koncept: Lukas Orwin, i samarbete med Fredrik Haller Regi, video: Fredrik Haller, Jörgen Dahlqvist Musik, ljuddesign: Kent Olofsson Medverkande: Lukas Orwin Scen: Dramaten Stad: Stockholm Speltid: 3 timmar Visa mer

Behovet att berätta, behovet att lyssna, och behovet att bli sedd. Det är förutsättningar som ligger i själva formen för ”Welcome to Sweden”, en scenisk röst- och ljuduppsättning om migration baserad på verkliga erfarenheter.

Ett par gånger under den resa som skildras i pjäsen beskriver Lukas Orwin hur han plötsligt finner sig prata om allt han är med om inför totala främlingar. Situationer där orden väller ur honom nästan utan att han märker det. Så starkt är behovet att berätta.

Föreställningen i Tornrummet är lite som en arrangerad sådan situation. Och under det att den pågår gör Orwin det även till publikens behov att lyssna. Utplacerade över en stolsrad som löper längs med scenrummets väggar sitter vi stilla med hörlurar över öronen, och övertygas om att vi behöver höra det här. Att människorna vi möter genom Orwins blick och röst behöver bli sedda.

”Welcome to Sweden” ger på ett lågmält envist sätt alternativ till distanserande ord som ”flyktingström” genom att zooma in och fokusera. Här möter vi individer, får syn på just de här verkliga människorna.

Det är 2015 och två unga syrier har dramatiskt anlänt över havet till flyktinglägret på den grekiska ön Leros: mannen ”H” som rest ensam, kvinnan ”Z” som flytt med sina fyra barn. Slumpen sammanför dem med jämnåriga volontärarbetande Lukas Orwin, och den lilla trion, en sunni, en shia och en ateist, blir hopknuten av starka vänskapsband.

Uppsättningen är ett samarbete med Teatr Weimar och bygger på Orwins slutproduktion från masterprogrammet på Teaterhögskolan i Malmö. I ett konstnärligt utvecklingsarbete kring sceniska berättarformat undersöker den en sorts dramatisk läsning med fokus på publikens lyssnande. Formatet platsar på Dramaten med tanke på teaterchefen Mattias Anderssons förkärlek för samhällsavlyssnande självbiografiskt material.

I det dunkla rummet upplyst av flimrande värmeljus på golvet – som en nattlig stjärnhimmel, ljuspunkter i ett hav eller prickar på en karta – sitter Orwin ensam och talar till oss rakt in genom våra lurar. Effekten skapar närhet och avstånd på en gång.

Vi är där tillsammans och ensamma, som en påminnelse om de parallella världarna i berättelsen. Den handlar nämligen både om några människor på flykt som når sitt mål och om ett skeende när Europa stängde sina gränser.

Det börjar en smula trevande, omständligt och överdetaljerat. Men efter hand sätter sig greppet och rytmen: vi rör oss med i spänning, oro, sorg och hopp, påminnelsen om medmänsklighet. Kanske är ”Welcome to Sweden” en humanitär handling i teaterform.

