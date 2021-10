Wera von Essen skildrar hjärtkross och kris med stort gehör

Roman Wera von Essen ”Svar till D” Polaris, 96 sidor Visa mer

Wera von Essens tredje bok ”Svar till D” börjar i ett tillstånd av leda och dödslängtan:

”Juli, juliledan, juli som döende, mörkare, djupare, igår såg jag gula löv på marken och tänkte det är redan höst men det är ju klimatkrisen, jag kan inte ge mig själv eller någon annan det som behövs, det jag behöver eller det någon annan behöver, det är ett döende, och detta döende är början på skrivandet”.

Jaget går omkring i krisen efter två förluster, två älskare som kommit in i hennes liv och sedan lämnat henne. Den första, Daniel, som hon förälskade sig i under vintern, lämnade henne ”helgen efter Askonsdagen”; den andra, David, besöker henne varje dag under en sommar då hon bara dricker gin och tonic och ligger sysslolös hemma hela dagen, fortfarande i sorg över Daniel. Skrivandet av den text som utgör boken tar vid i det ”döende” som är att separera sig från någon eller något man älskat.

Texten rör sig slingrande vigt kring jagets tankar och känslor under denna period, ofta genom en inre medvetandeström som påminner om modernismens romaner. Jaget begrundar sin egen eskalerande kris – sitt ”vansinne” – smärtan som slår över i resignation, och kärlekens märkliga rörelse: öppnandet inför den andre, som också är en rörelse mot självutplåning.

Denna rörelse framstår i boken närmast som en religiös erfarenhet: ett slags självöverlämnande eller utplåning av det individuella. von Essen skriver: ”det finns en plats i mig som inte har med individualitet att göra, utan som handlar om att bara bli till i relation till honom.” Det religiösa elementet går också igen i boken: jaget läser Johannes av Korset, ber vid sitt altare, citerar ur Psaltaren och Romarbreven.

Kristendomen och tron är teman som von Essen även återkommit till i sina två tidigare böcker – ”En debutants dagbok” från 2018 som tilldelades Borås Tidnings debutantpris och ”Våld och nära samtal” från 2020 – liksom i tidningsartiklar de senaste åren. Det kristna, i synnerhet katolicismen, har i dessa fall ofta presenterats som ett alternativ till och en kritik av samtidens individualism, upplevelse- och konsumtionshets och egoism.

I ”Svar till D”, ett slags kärleksbrev till både David och Daniel (som smälter samman till D), tematiseras ämnet inte lika explicit, men här upprättas ändå paralleller mellan trons självöverlämnande och kärlekens riskfyllda språng ut i det okända, liksom mellan den kristna bönen och brevet till en frånvarande älskare.

Här uppstår emellertid en ambivalens i hur boken ska läsas. Gestaltar den en den genuina kärlekens omöjlighet i en samtid då människor förhåller sig till relationer som till säsongskläder? Eller snarare en romantisering av en patriarkal dynamik där jaget projicerar utifrån sin dåliga självkänsla, sina daddy issues? Finns det något radikalt eller frigörande i jagets begär – i en tid då självuppoffring och total hängivenhet ses som ett slags skamfylld och otidsenlig kvinnlig svaghet – eller handlar det bara om vanliga basic tjejkänslor kring att vara besatt av någon basic heterokille som dumpat en?

Jag hade gärna velat att von Essen utforskade dessa spänningar mer i sin specificitet, som finns där men är underutvecklade i boken. Så även med det distinkta i de två olika kärleksrelationerna, som nu glider in i varandra (vi får veta att Daniel är ljummet distanserad, David vältränad och disciplinerad, inte mycket mer).

I stället talar von Essen upprepade gånger om ”det moderna kvinnliga dilemmat” i universalistiska termer, trots att jag knappast tror att jagets privilegierade existens iklädd sidenkimono i en lägenhet fylld av arvegods är representativ för de många kamper kvinnor världen över för i dag. Snarare än de stora tankarna och teserna (som oftare stör än tillför) ligger bokens styrka i impressionismen och poesin.

”Svar till D” är just mer impressionistisk än tematiskt renodlad och utvecklad, och är därtill relativt kort. Kanske ska man i högre grad läsa den som en diktsamling. von Essen skriver på ett språk som stundtals är spänstigt överraskande och lyriskt obändigt, stundtals arkaiserande och överspänt, men med ett intuitivt gehör som faktiskt få har, vilket särskilt lyser igenom i skildringarna av förtvivlan, hjärtekross och kris.

