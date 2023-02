Werner Herzog kommer ut som Nalle Puh-älskare i ny stor Berlinutställning

Utställning ”Werner Herzog” Deutsche Kinemathek Pågår tom 27/3 Visa mer

”Dokumentärfilmaren ska inte vara flugan på väggen. Jag är hellre getingen som går till attack och sticker.” Den tyska regissören Werner Herzog, som fyllde 80 år i höstas, vet hur han ska uttrycka sig, han är inte bara en stor filmkonstnär, han har också alltid kunnat sälja in sig.

Deutsche Kinemathek vid Potzdamer Platz, granne med den pågående filmfestivalen i Berlin, firar Herzog med en lättillgänglig utställning, fylld av både allvar och stilla humor. Här här och var glimtar även Herzogs självironi fram. Hans närmare 70 filmer, en unik blandning av dokumentär- och spelfilm, öppnar för en ny värld, eller snarare en osedd värld.

Vi kliver rakt in en djungelliknande grotta. Herzogs förhållande till djungeln är speciellt: ”Träden lider. Fåglarna lider, jag tror inte de sjunger, de skriker av smärta. Naturen här är våldsam. Jag ser otukt, kvävning, kamp för överlevnad, växande och förruttnelse. Inte så att jag hatar det, jag älskar det.” Det sade Herzog under den största produktion han gjort, ”Fitzcarraldo”, inspelad under omöjliga förhållanden i Amazonas regnskog under fyra år.

Från taket i denna djungelgrotta hänger filmskärmar med typiska Herzogteman: naturkatastrofer och katastrofer skapade av människan. Vulkanutbrott, laviner, brinnande oljefält, kort sagt livshotande kaos.

Herzog föddes in i ett liv av kaos och svält under andra världskriget och växte upp i en by i Bayern. Familjen hade flytt dit från München efter att huset bredvid förstörts i ett bombangrepp. Att det fanns film, telefon, klassisk musik, hade han inte en aning om. Därför blev det paket som USA sände till tyska familjer efter andra världskriget så betydelsefullt. Där fanns ett häfte med ”Pu der Bär”, vi ser det i en monter. AA Milnes ”Nalle Puh” följde honom hela livet. ”Det är skönhet, det är fantasi, ett barns själ. Jag älskar Puh, Nasse och Ior”.

Fadern lämnade familjen när Herzog var barn. Vid tolv års ålder flyttade han med sin kroatiska mor tillbaka till München. Under en tid bodde de på samma pensionat som en okänd skådespelare, Klaus Kinski. Redan då var Kinski excentrisk och gränslös, något som ökade med åren. Men det blev början till en komplicerad livslång vänskap som Herzog skildrar i dokumentärfilmen ”Min bäste ovän”.

Herzog rör sig ofta i en manlig värld av upptäckare, drömmare, krigare, fantaster. Men hans första längre dokumentär är den märkliga, formmässigt enkla ”Land des Schweigens und der Dunkelheit” (”Tystnadens och mörkrets land”). Filmens hjältinna är dövblinda Fini Straubinger. Ett våldsamt fall i en trappa gjorde henne helt blind vid 15 och några år senare döv, sedan sängliggande i 30 år, förlamad.

Nu har hon lärt sig gå och tala, och blir tilltalad genom fingeralfabet, ett taktilt teckenspråk, där den dövblinda avläser små tryckningar i handen – en ömhet i sättet att läsa i händerna och känna sig fram. Finis mission är att få vård och utveckling för de dövblinda. På utställningen ser vi filmens sista scen. En bild av yttersta ömhet, en blind och stum man smeker ett träd.

Och Finis besök hemma hos barn som aldrig lärt sig tala, knappt äta, ser man spår av i ”Kaspar Hauser” som fick premiär på filmfestivalen i Cannes 1975 och blev hans internationella genombrott. En berättelse om en ung man som varit dold för världen, instängd i en källare under 17 år och som nu ska civiliseras in i ett 1800-talssamhälle.

”Nosferatu” Foto: United Archives GmbH/Alamy

Den största tyska filmen var för Herzog Murnaus ”Nosferatu” från 1922. Som hyllning till den gjorde Herzog 1979 en egen sevärd version med Klaus Kinski i titelrollen. Deras tolkning gör rollen mer komplex och på ett sätt gripande: Det hemskaste är att aldrig få dö. Att inte kunna få kärlek är en djup smärta. En annan utställning i Berlin, ”Phantome der Nacht. 100 Jahre Nosferatu” på Sammlung Scharf-Gerstenberg (pågår till den 23/4) berättar mer om Murnaus film.

Sin största publik fick Herzog 2005 med ”Grizzly Man”. Återigen ett unikt material, mer än 100 timmar inspelade av Tim Treadwell som anser att han kan vara kompis med vilda björnar, men till slut blir dödad av dem.

I ett rum på utställningen talar vänner och kollegor. Eva Mattes, som spelar i ”Stroszek (1977) och ”Woyzeck” (1979), säger: ”Han är en neandertalmänniska, han kan orientera efter stjärnorna, göra upp eld som fortfarande glöder nästa dag”. Wim Wenders, från samma generation av nya filmskapare, de som återupprättade den tyska filmen krossad av nazistisk filmpolitik, säger: ”Han är inte rädd för någonting.”

Utställningen är inte bara en hyllning till en djupt originell filmskapare utan lyfter också fram ifrågasättandet, bland annat ställs frågan: Sorgearbete eller skräckens estetik? När Werner Herzog 1992, ett år efter Irakkriget ljudlade bilderna från de brinnande oljefälten i Kuwait med mäktig konsertmusik i ”Lessons of darkness” blev det kraftiga reaktioner på Berlins filmfestival. Han kritiserades för att estetisera det fasansfulla.

Precis motsatsen kunde sägas, just genom ljudläggningen av de ohyggliga bilderna, mil efter mil av svart blank olja och sprutande eld: Edvard Griegs ”Åses död”, Arvo Pärts ”Stabat Mater” – Maria vid Jesu kors, Wagners Ragnarök – vår världs undergång. Och så Herzog som läser ur Uppenbarelseboken: ”Och hon öppnade avgrundens brunn…” Civilisationskritik som Werner Herzog också formulerat slagkraftigt i citat som: ”Civilisationen är som en hinna av is över en djup ocean av kaos och mörker.”

Werner Herzog färska film ”Vulkanjägarna. Den inre elden” från 2022 ligger på SVT Play