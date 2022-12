Weyes Blood: ”Vi är fast i vårt eget panoptikon”

Efter det hyllade albumet ”Front row seat to earth” från 2016 bestämde sig Natalie Mering för att spänna bågen. I tre skivor skulle hennes Weyes Blood skildra allas vårt famlande efter svar i en värld som ter sig allt mer fragmentarisk och kaotisk.

– På vissa sätt lever vi en hyperisolerad era, säger hon, på telefon från Los Angeles.

– Att vi befinner oss i frontlinjen av den teknologiska utvecklingen har skapat en artificiell känsla av att vi är sammankopplade. Samtidigt är många av oss rådvilla inför hur vi egentligen ska göra för att rädda planeten, och varandra.

Konturerna av denna berättelse om mänsklig separation och gemenskap tecknade hon på tre år gamla ”Titanic rising”. På nya albumet ”And in the darkness, hearts aglow” gräver hon än djupare, vilket förärade henne andraplatsen när DN:s kritiker röstade fram årets bästa skivor tidigare i veckan. De tio spåren beskriver den ”shit show” som Mering menar är den senmoderna människans verklighet.

– Vi är ju alla inkopplade i det här systemet, säger hon. Vi kan inte bara hoppa av, bojkotta teknologin och gå vidare. Vi är fast i vårt eget panoptikon, och jag tror att många känner förvirring. Jag ville skapa ett soundtrack till den upplevelsen. Lugnande ljud, som man skulle kunna tänka sig att människor hör i sina huvuden.

De amerikanska restriktionerna under pandemin underströk märkligheten i den tid som Weyes Blood skildrar. De första sessionerna i studion fick Mering och hennes medmusiker genomföra med munskydd. Perioden som föregick inspelningen, där de alla varit isolerade, bidrog också till att processen blev annorlunda från tidigare albumarbeten.

– Många av oss musiker var helt slutkörda av att ha brottats med all rädsla och alla inställda jobb. Jag tror att det tog ett tag innan vi återanpassade oss. Vi hade ju i någon mån upplevt att vår identitet tagits ifrån oss under pandemin. Så att börja arbeta igen krävde att vi hittade tillbaka till oss själva. Men det var också väldigt roligt, framför allt att jag fick spela med nya människor.

På ”And in the darkness, hearts aglow” dyker bland annat trummisen Joey Waronker, som arbetat med R.E.M. och Beck, upp på ett antal spår. Även Daniel Lopatin, mer känd som Oneothrix Point Never, märks bland de mer namnkunniga gästerna.

Hans bakgrund i experimentell, elektronisk produktion smälter väl samman med Merings angreppssätt på popmusik. Även om Weyes Blood på ytan låter som en singer/songwriter med rötterna i 1960- och 70-talen finns alltid något som stör i botten. Att upphovspersonen inledde sin musikaliska bana med att sjunga i noiserockband och spela bas med experimentlegendarerna Jackie-O Motherfucker har lämnat spår.

– Att göra experimentell musik är lite som att vara en skulptör som krossar marmor. Man lär sig hur materialet faller samman, lär sig vad det består av i grunden. När man sedan omsätter den kunskapen i låtskrivande så kommer naturligt konstiga saker att hända i bakgrunden. Om man fokuserar hör man det på min musik.

Att hon har en fot i vardera genren ger större frihet, menar Mering. Hon behöver varken bevisa sig som ljudkonstnär eller producera renodlad pop. Weyes Blood glider smidigt framåt i båda världarna samtidigt.

Det nya skivsläppet kommer att följas av en världsturné som i januari når Stockholm. I huvudsak ser Natalie Mering fram emot att äntligen få spela för publik igen.

Men med tanke på att klimatkrisen är en av de stora frågorna som hon brottats med under albumarbetet är hon också kluven inför de kommande resorna.

– Jag vill ju inte bidra mer till de problem som vi redan har. Jag flyger mindre än vad många andra musiker gör. Samtidigt tycker jag illa om tendensen i samtiden att lägga över ansvaret på individen. Den är ett sätt för lagstiftarna och de stora företagen att skifta fokus från de stora förändringar som de själva måste genomföra.

Tvåa – när DN:s musikkritiker får välja Natalie Mering föddes 1990 i Kalifornien, USA. Där bor hon också i dag. Började sin karriär på den lokala experimentscenen i Portland, dit hon flyttat för att studera på college. Gav ut sitt första album med Weyes Blood 2011. Sedan hon signerat med skivbolaget Sub pop har hon släppt fullängdskivorna ”Front row seat to earth” 2016, ”Titanic rising” 2019 och nya ”In the darkness, hearts aglow”. Skivan knep andraplatsen när DN röstade fram årets bästa skivor. I januari ger Weyes Blood sig ut på världsturnén ”In holy flux tour”. 30 januari spelar Mering med band på Berns i Stockholm. Visa mer

