Wilko Johnson i Dr Feelgood död

Enligt ett meddelande på Johnsons officiella sociala medier-konton avled Johnson i sitt hem i måndags.

Wilko Johnson diagnosticerades 2013 med långt framskriden bukspottkörtelcancer och fick då höra att han bara hade månader kvar att leva. Året därpå spelade han in albumet ”Going back home” tillsammans med The Who-sångaren Roger Daltrey och räknade med att det skulle bli det sista han gjorde. I stället visade det sig att cancern gick att operera och Johnson lurade döden med nästan tio år.

Wilko Johnson föddes i Canvey Island öster om London 1947. Han började spela gitarr i tonåren och var 1971 med och bildade bandet Dr Feelgood. Med låtar som ”She does it right” och ”Roxette” blev bandet ett stort namn inom den brittiska så kallade pubrocken. Mycket tack vare Johnsons taggiga spelstil och energiska scenpersonlighet. Bandets tuffa, tillbaka-till-rötterna-rock fick också stort inflytande på såväl den stundande brittiska punkvågen som svenske Per Gessle.

1977 lämnade Wilko Johnson bandet och spelade bland annat i Ian Durys kompband The Blockheads innan han startade sitt eget soloprojekt Wilko Johnson Band, som pågick i tre decennier. Senaste albumet ”Blow your mind” kom 2018.

Johnson hade även en biroll i fantasyserien ”Game of thrones” – som den stumme bödeln Ser Ilyn Payne som hugger huvudet av Eddard Stark.

Flera kända artister tar till sociala medier för att vittna om Wilko Johnsons betydelse.

”Hans unika, laddade gitarrspel och scennärvaro inspirerade många gitarrister, mig själv inräknad” skriver Franz Ferdinands frontman Alex Kapranos på Twitter.

Anton Newcombe i bandet Brian Jonestown Massacre skriver på Twitter att Johnson ”kämpade den goda kampen och hade ett bra liv” medan Blur-gitarristen Graham Coxon kallar Johnson för en av sina största hjältar.