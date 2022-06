Winhill/Losehills comeback på skiva är fullkomligt fenomenal

Pop Winhill/Losehill ”The Grief” (Gg/Border) Visa mer

När Umeåbandet Winhill/Losehill återkommer efter sju år med ett tredje album låter det först precis som man tror att det ska låta; otroligt genomarbetat, vackert och melankoliskt. De är bandet som gjorde två av 2010-talets bästa skivor men aldrig slog igenom på allvar.

Det påminns man om, och hinner tänka att det nog inte blir något den här gången heller. Men ungefär halvvägs händer något med såväl energi som tempo. ”River in reverse” dyker upp och låter som sången de spelar när den amerikanska indiefilmen är slut, otrohetsduetten ”Lovers and traitors” spär på popkänslan och ”Diamonds in the snow” låter som något man vill höra i P4 i bilen på väg hem i bilköerna. Den norrländska orkesterpoppens snötäckta tegar möter Los Angeles stränder.

Sedan vet jag inte vad Jonas Svennem gjort, men rösten låter befriad. Han har aldrig sjungit bättre. Carl Åkerlunds texter om sorg och vuxenblivande vimlar av små naturbilder; det är tallar och älvar som glittrar, snö som faller och fåglar som sjunger. Men det är musiken som är den stora gåvan, för kompositionerna är så perfekta och arrangemangen och ljudbilden så fin att vara i. Hoppas många hittar dem nu.

Bästa spår: ”River in reverse”, ”Have you been working”

