”Winnie the Pooh: blood and honey” är en usel slaskfest

Skräck ”Winnie the Pooh: Blood and honey” Regi & manus: Rhys Frake-Waterfield. I rollerna: Natasha Tosini, Amber Doig-Thorne, Craig David Dowsett, med flera. Längd: 1 tim 24 min (från 15 år). Språk: engelska. Biopremiär Visa mer

När upphovsrätten till A A Milnes ”Nalle Puh” (1926) gick ut i början av 2022 blev den älskade barnboksfiguren fritt byte för kulturhistoriska gamar. Bland de första att vandalisera verket är Rhys Frake-Waterfield, som i skrivande stund håller på att spela in den besläktade filmen ”Peter Pan’s Neverland nightmare”.

Regissören debuterade 2014 med kortfilmen ”Go viral” – bli viral – vilket är precis vad han lyckats göra. Trailern och affischen till ”Winnie the Pooh: Blood and honey” var som ett enda sjukt, sketchliknande skämt, där den taoistiske honungsälskaren blivit en sadistisk mördare som sprider skräck i Sjumilaskogen. Som gjort för att få folk att skratta, lajka och dela. Vilket inte nödvändigtvis bådar gott för den färdiga filmen – se bara på hur det gick för det förhandshajpade nätfenomenet ”Snakes on a plane” (2006).

Nej, Frake-Waterfields skräck-Puh är betydligt roligare i teorin än praktiken. Snart efter den smått lovande barnboksinspirerade prologen, där Puh och hans vänner går vilse i mörker och hat efter att ha övergetts av mat- och kärlekskällan Christoffer Robin, påbörjas en långtråkig slasher utan spänning och glimt i ögat.

När stackars Christoffer Robin återvänder i vuxen ålder för att introducera sin fru för barndomsvännerna spårar saker och ting ut. Frun mördas och den nyblivne änklingen fängslas och torteras. Parallellt följs ett tjejgäng som av oklar anledning hyrt ett hus i krokarna. I minst sagt utdragna scener, där Frake-Waterfield med kollegor gör allt för att samla ihop sekunderna till långfilmslängd, ser vi de unga kvinnorna bli av med både kläder och kroppsdelar.

”Winnie the Pooh: Blood and honey” Foto: Njutafilms

Blodigt blir det, men våldseffekterna är långt ifrån lika välgjorda som de som nyligen sågs i splatterfesten ”Terrifier 2”. Den gyllene regeln i supergrov slaskfilm brukar annars vara att kompensera låg budget med vrickad fantasi och kreativt hantverk. I ”Winnie the Pooh: Blood and honey” försöker man bara gasa fram på tom tank. Det bärande konceptet duger utmärkt till kul marknadsföringsmaterial, men blir plågsamt tunt i långfilmsformat.

Det finns en ansats till egen twist i världsbygget, där Sjumilaskogen med omnejd – i verkligheten inspirerad av och även inspelad i Ashdown Forest, södra England – framställs som en postindustriell spökstad. Skrotiga bensinstationer, övergivna verkstäder. Som en brittisk motsvarighet till det Texas som Tobe Hooper skildrade i ”Motorsågsmassakern” (1974), fast med Leatherface och hans sjuka familj ersatta av antropomorfa djur med slaktredskap.

Det barnvänliga har blivit barnförbjudet, utan att för den sakens skull ha blivit underhållning för vuxna. Visst, hjärta för källmaterialet är kanske för mycket att begära, men uppiggande chockvärde? Videovåldspassionerade provokationer?

Nix, nada. Den färdiga filmen har inget att erbjuda utöver det som redan setts i trailern.

Se mer. Barnförbjudna sagofilmer: ”Flykten från helvetet” (1977), ”The Hallow” (2015), ”Gretel & Hansel” (2020).

Läs andra film- och tv-recensioner i DN och fler texter av Sebastian Lindvall.