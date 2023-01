Wizkid klar för Way out west

Sångaren och låtskrivaren ”Wizkid” är född och uppvuxen i Nigeria. Han är känd för hitlåtar som ”Essence” och ”Ginger”.

På senare år har han blivit frontfigur för musikgenren afrobeats. 2021 släppte han sitt hyllade album ”Made In Lagos” vilket följdes av det lika hyllade albumet ”More love, less ego”. I år är han avslutningsakt på Way out west.

Festivalen äger rum den 10–12 augusti i Slottsskogen, Göteborg. Sedan tidigare är det känt att bland andra Håkan Hellström, Blur och Devo gästar festivalen.