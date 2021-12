Yascha Mounk: Därför kan Donald Trump triumfera i nästa presidentval

Glenn Youngkin, Virginias nyvalda guvernör, tog för en månads sedan hem en uppseendeväckande skrällseger. I en stat där Joe Bidens segermarginal förra året var 10 procentenheter besegrade den republikanska nykomlingen övertygande Terry McAuliffe, en förut populär guvernör.

I de val som hölls för några veckor sedan gick det dåligt för Demokraterna också i andra delar av USA. Den som fruktar att ett republikanskt parti som förblir beroende av Donald Trump kan utgöra ett allvarligt hot mot den amerikanska demokratin borde därför känna djup oro för framtiden. Republikanerna förutspås återta kongressen 2022. Bettingmarknaderna pekar ut Trump som den mest sannolika vinnaren i presidentvalet 2024. Och hur svårt det än är att dra slutsatser från ett enstaka val så är det nödvändigt för Demokraterna att göra just det om de ska lyckas ändra landets politiska färdriktning.

Desto mer oroande att både Demokrater och mainstream-medier sluter sig samman kring analyser som frikänner dem själva. Ska man tro analytikerna hos tevebolagen CNN och MSNBC, eller kommentatorerna i New York Times och Washington Post, var Youngkin en extremist utklädd till förortspappa, någon som lyckats driva fram en ”vit backlash” genom att spela på en ”falsk” och ”fabricerad” fruktan för undervisning i ”kritisk rasteori” i offentliga skolor.

Men den versionen räcker inte som förklaring till de inbrytningar Youngkin tycks ha gjort i demokratiskt dominerade förorter, bland oberoende väljare och till och med bland afroamerikaner. Den gör det inte heller lättare för Demokraterna att utveckla en plan för undvikande av fortsatta politiska nederlag när republikaner runt om i USA kopierar Youngkins strategi.

Sanningen är ju en annan. Youngkin kapitaliserade på en vitt spridd uppfattning: att Demokraterna går i otakt med landet i kulturella frågor. Och genom sättet han gjorde det på visade han att republikaner som attackerar identitetspolitik utan att göra sig delaktiga i Trumps extremistiska retorik kan bli synnerligen konkurrenskraftiga. Inte bara i ”lila” stater, där det står och väger mellan de två partinamn utan även i solida demokratiska, ”blå”, stater.

Om Demokraterna vill undvika att förlora Kongressen nästa år eller Vita huset 2024 måste de utan skygglappa studera vad som just hänt.

Under större delen av 2021 hade Youngkin svårt att skapa någon som helst entusiasm för sin kampanj. Hans strategi, att hålla Donald Trump på armlängds avstånd utan att explicit kritisera honom, verkade ha resulterat i att han lyckats hålla ihop den republikanska koalitionen, men utan att ha attraherat de osäkra väljare han behövde för att ha en chans att ta sig in i guvernörens residens. Det tycktes vara ett förutsägbart race, med McAuliffe som den sannolika vinnaren.

Sedan började Youngkin gravitera mot ett tema som han ägnat ganska lite uppmärksamhet under de första kampanjmånaderna: utbildning. Han fångade upp en utbredd ilska bland föräldrar och gick till attack mot skolor som under stora delar av pandemin undvikit att öppna klassrummen för undervisning på plats. Sedan utnyttjade han ett växande missnöje med undervisningens innehåll och varnade för att lärare försökte indoktrinera elever med radikala idéer kring ras, många av dem hämtade från” kritisk rasteori”.

Manövern fungerade. Väljare brukar se utbildning som en av många viktiga frågor och tendera att hysa större förtroende för Demokraternas än för Republikanernas förmåga att hantera den. Så var det i Virginia så sent som i september. Bland väljare som prioriterade utbildningsfrågor ledde McAuliffe med 33 procentenheter. Men vinden vände, och det markant när McAuliffe sa: ”Jag tycker inte att föräldrar ska tala om för skolorna vad de ska undervisa i”. Enligt en opinionsundersökning i Washington Post en vecka före valet rankade ett flertal av väljarna i Virginia nu utbildning som valets viktigaste fråga. Bland dessa väljare ledde Youngkin med nio procentenheter.

Andra opinionsundersökningar gjorda under valspurten bekräftar att Youngkin har fokuset på skolfrågor att tacka för segern. Så till exempel ledde han med tre procentenheter bland samtliga väljare i en opinionsundersökning gjord en vecka före valet. Bland väljare med barn i skolåren var hans försprång 15 procentenheter.

Varför lyckades Youngkin så väl med att göra utbildning till sin kampanjs profilfråga och på så sätt erövra ett stort antal rörliga väljare? Ska man tro demokratiska politiker och mainstreammedier är svaret att merparten av väljarna gick på en bluff. New York Times, för att ta ett exempel, missade i stort sett, vilken roll skoldebatten spelade för att lyfta Youngkin. Och när den stora tidningen till sist gav en reporter i uppdrag att skriva en längre text om Youngkin som ”kulturkrigare” tog reportaget, som vore det ett faktum och inte en åsikt, sin utgångspunkt i att föräldraoron över undervisningens innehåll byggde på missförstånd.

Artikeln slog fast att kritisk rasteori är ”en akademisk tankemodell kring effekterna av systematisk rasism som har hetsat upp konservativa runt om i landet. Den introduceras i allmänhet först på collegenivå och används inte i klassrumsundervisning i Virginia.” Med andra ord: den fråga som Youngkin byggt sin kampanj kring existerade helt enkel inte.

I den demokratiska ekokammaren uppstod konsensus kring den uppfattningen. Enligt en tweet som blev viral var det ”otroligt att Republikanerna lyckades få guvernörsvalet i Virginia att handla om undervisning i kritisk rasteori i offentliga skolor, något som inte förekommer i någon skola någonstans i Amerika”. I en annan tweet skämtades det om att ”vita förortsungar i Virginia” nu hade ”räddats från kritisk rasteori och sharia och Storfot och enhörningar”.

Enligt den analysen är motståndet mot kritisk rasteori inget annat än en rasistisk hundvissling. Föregivna bekymmer kring frågan är inte bara fejkade; det handlar om fiske med rasism som agn. Det republikaner som Youngkin i själva verket är ute efter är att förhindra varje diskussion om slaveriets historia, kanske till och med permanenta ”vit överhöghet”.

Föreställningen om kritisk rasteori som en akademisk modell som bara lärs ut på college eller vid juridiska fakulteter har blivit en brett omfattad trosartikel. Men sanningen är betydligt mer komplicerad. Få elever i middle school och high school sitter böjda över akademiska texter skrivna av forskare som Richard Delgado eller Kimberlé Crenshaw, men många lärare har på senare år börjat använda en pedagogik som inspirerats av idéer som för närvarande omhuldas av den akademiska vänstern. Det handlar om betydligt mer än att undervisa om Amerikas oräkneliga historiska synder.

På vissa lågstadieskolor blir eleverna ombedda att placera in sig själva på en skala över privilegier på grundval av företeelser som den egna hudfärgen. Under historielektioner på high school blir det allt vanligare att elever får lära sig att rasismen inte bara är en bestående realitet utan något som definierar Amerika. Vissa skolor har till och med tagit till sig idéer som vidarebefordrar destruktiva fördomar om icke-vita människor; som när dygder som ”intellektuell stringens” och ”dyrkan av det skrivna ordet” stämplades som uttryck för ”vit överhöghetskultur” i ett föredrag för rektorer vid offentliga skolor i New York City.

Effektiva motståndare till kritisk rasteori, som Youngkin, lyfter explicit fram vikten av att undervisa elever om slaveriets historia och, faktiskt, även om de orättvisor många minoriteter fortfarande utsätts för. De låtsas inte tro att skolelever läser akademiska texter. I stället fokuserar de på den vrede många föräldrar känner inför ett ämnesinnehåll som utan att man gör sig skyldig till någon större överdrift kan karaktäriseras som en populariserad, mindre sofistikerad, version av kritisk rasteori.

Med sin seger förser Youngkin andra republikaner med ett recept de kan använda för att skapa framgångsrika kampanjer under de kommande åren. Ett verkningsfullt svar på detta förutsätter att Demokraterna upphör med att avfärda oro över undervisningens innehåll i skolorna som ”falsk upprördhet”.

Det ger Demokraterna två huvudsakliga möjligheter. De kan hävda att det är nödvändigt att låta idéer rotade i kritisk rasteori ingå i undervisningen, med argumentet att ett kompromisslöst dystert förhållande till historien, och en bild av Amerika som ett land som fortfarande definieras av en överallt närvarande strukturell rasism i olika former, är en korrekt spegling av verkligheten.

Personligen har jag substantiella invändningar mot en sådan uppfattning, och tvivlar också starkt på budskapets möjligheter att bli populärt. Men ett tydligt försvar för nödvändigheten av att radikalt förändra den undervisning skolelever får om sitt lands historia och karaktär skulle åtminstone kunna appellera till ett antal väljare och dessutom ha heder av att behandla dem som vuxna.

Alternativet skulle kunna vara att Demokraterna blev mer villiga att distansera sig från undervisningsinnehåll som är onödigt provokativt eller helt enkelt missriktat. Övningar där lågstadieelever ombeds gradera sig själva i enlighet med en privilegieskala, eller föredragningar som implicerar att svarta i någon mening är mindre intresserade av ”intellektuell stringens”, är kanske relativt sällsynta. Men det är mer troligt att väljare som oroar sig över sådana företeelser lugnas av politiker som är villiga att ta avstånd från dem än av politiker som låtsas att de inte existerar. Det alternativet är både det moraliskt rätta och det politiskt ändamålsenliga.

Men oavsett vilket alternativ Demokraterna väljer bör de samtidigt fördöma republikanska planer på att förbjuda lärare att ventilera idéer som skulle kunna få elever att känna obehag. De bör slå fast att här handlar det om illiberala attacker på yttrandefriheten som, om de genomförs, kan föra med sig oacceptabla överreaktioner. Införandet av sådana lagar, som Youngkin ställde sig bakom, kommer sannolikt att medföra att ett inte obetydligt antal lärare orättmätigt straffas för att de gör sitt jobb. Om Demokraterna förmår ta avstånd från sådana orättvisor samtidigt som de distansera sig från de mest impopulära ämnesinnehållen i skolorna kan de sannolikt få den allmänna opinionen på sin sida.

Ett däremot både intellektuellt ohederligt och politiskt katastrofalt förhållningssätt är att hålla fast vid ett verbalt trick som vore ovärdigt i en debattövning i en mellanstadieklass: att fortsätta hävda att den utbredda oron över de idéer det är fråga om bygger på ett missförstånd, eftersom det samlingsbegrepp för dessa idéer som används i offentligheten tekniskt sett avser en akademisk forskningsinriktning snarare än den undervisning som ges verkliga barn i verkliga skolor. Och ändå var det exakt vad McAuliffe och många andra försökte göra under de avslutande månaderna av hans kampanj, med katastrofalt resultat.

För alla som vill vara säkra på att Donald Trump inte återigen dundrar in i Vita huset är det av avgörande betydelse att Demokraterna undviker det misstag som medfört att en republikan flyttar in i guvernörens residens i Virginia. Det är omöjligt att vinna val genom att tala om för väljare att deras bekymmer är påhittade. Om Demokraterna fortsätter att göra just detta kommer de att fortsätta förlora.

Översättning från engelska: Per Svensson

