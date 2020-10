YG förlorar sin röda tråd i frieriet till den unga publiken

Rap YG ”My Life 4hunnid” (Def Jam Recordings) Visa mer

YG har under hösten släppt fyra ep:s, och ”My life 4hunnid” innehåller mycket av det redan utgivna materialet. Han har varit tydlig med att albumet inspirerats av 2pac. Men trots otaliga referenser och samplingar känns det ändå rätt långt från rap-ikonen. YG experimenterar med elgitarr och hammondorgel men tappar stundtals bort sig i ett slags försök till hypermodernisering av kontexten. ”Rodeo” inleds med en sampling av 2pacs ”How do u want it”, tyvärr övergår låten till desto mindre spännande Chris Brown-pop. Den trettioårige rapparen samarbetar friskt med stjärnskott som Lil Mosey och Lil Tjay, och det funkar faktiskt bra. Hans rap är kraftfull och närvarande. Tråkigare blir det i ”Swag” där han anammar ett Dababy-beat med en slö text. YG har hittat ett nytt sound värt att utveckla, dock med omsorg. För viljan att nå unga lyssnare riskerar annars att trivialisera ett bra koncept.

Bästa låt: ”Out on bail”, ”Jealous”.

